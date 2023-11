El editorial de Paulo Vilouta: "Un país que no controla nada"

Embed

El domingo debate el otro domingo elección.

Pero mientras hablamos pura y exclusivamente casi de la campaña, están pasando cosas muy, pero muy fuertes.

Hace una semana yo les contaba que el fiscal Marijuán estaba muy preocupado por la gran cantidad de irregularidades que encontraron en los planes Potenciar trabajo en la Argentina con un número altísimo de personas, con movimientos migratorios que recibían y que recibían hasta hace poco tiempo un plan social.

De ese número se pasó un peine fino y se descubrió y lo hablamos acá con Victoria Tolosa Paz.

Hace algunos días también que había un número de personas que con ese ingreso de sesenta y seis mil pesos que significa este plan que otorga el Estado, no podían contratar cruceros en el mundo o no podían viajar a destinos que habían sido muy habituales.

En los últimos tiempos, como Alemania o como el Mundial de Qatar, a un año del Mundial.

Bueno, por supuesto que aparecieron los defensores de todo diciendo que todos los casos tienen que ver con que son personas que cruzan la frontera para visitar familiares que viven en Bolivia, en Paraguay, que viajan a Perú.

No fue suficiente, el fiscal encontró irregularidades y siguió la investigación.

Vayan pensando que de esos mil doscientos el peine fino va a tener en breve un número más alto, pero no conforme con este tema.

Y con esta irregularidad, en el día de ayer el mismo fiscal Guillermo Marijuán envió un oficio a las veinticuatro jurisdicciones del país porque tenemos veintitrés provincias y un Distrito Federal que es la Ciudad autónoma de Buenos Aires, para que de manera inmediata, inmediata, no dentro de cinco años pongan a su disposición la nómina conteniendo los datos de la totalidad de los empleados en relación de dependencia de la totalidad de los empleados temporario de la totalidad de los empleados contratados o con cualquier vínculo laboral con todas las provincias argentinas bajo cualquier tipo de modalidad para que se pueda proceder a su Entrecruza con el padrón de beneficiarios otra vez del programa potencial Trabajo uno dice la pucha che, pero teníamos el problema de los viajeros.

Ahora, qué problema tiene el doctor Marijuán que que investigar?

Bueno para el fiscal, por parte del Estado y por sobre todas las cosas de la cartera social existe un absoluto descontrol sobre los planes absoluto descontrol sobre los planes.

Sólo esos ciento cincuenta y mil de la semana pasada, que hablamos de potenciar trabajo y que para el fiscal todos están en forma irregular, significa una derogación mensual por parte del Estado de más de diez millones de pesos.

Esto significa en este caso puntual diez mil millones de pesos.

Perdón, diez mil millones de pesos.

Esto significa veintisiete millones de dólares por mes.

Un disparate, pero sublime.

Les sugiero que, además de las medidas dice el fiscal que se tienen que tomar de manera inmediata, se extremen los controles sobre el padrón vigente de beneficiarios.

Marijuán entiende que por los datos que ya tiene en su poder, también hay incompatibilidades de empleados de gobernaciones y municipios.

Bueno, el fiscal va más lejos porque estamos ante un verdadero descontrol y me parece fantástico.

Por lo menos esto lo habló más a la semana pasada que en caso de ser presidente.

Esto lo maneja el Ministerio de Trabajo.

También vuelvo a repetir.

Estamos hablando de un gasto de diez mil millones de pesos mensuales, lo que significa veintisiete millones de dólares, otorgando planes a gente que no lo necesita porque no está en estado de vulnerabilidad.

Por lo que dice el fiscal, si encontramos a estos atorrante con crucero viajando al Mundial, va viajando a Alemania.

Qué es esto?

Lo que presumimos muchas veces un desorden total.

Lo dice un fiscal de la nación, un desván de total con el tema de los planes.

Bueno, ordénelo, no nos pongan más ante la situación de tener que pagar impuestos a lo bestia, creyendo que esto llega a un buen fin porque nadie se va a negar que un plan llegue a una persona que hoy está en dificultades.

Son sesenta y seis mil pesos por persona, pero no para que viajen a torrentes al Mundial, no para que viajen.

Aprovecha a Alemania para que se vayan a Panamá o para que siendo empleados públicos con buenos sueldos o teniendo una estabilidad laboral, estén cobrando planes por atrás.

Vamos a seguir con el tema.

Me parece fantástico que haya un fiscal apretando a fondo el acelerador porque vuelvo a repetir.

Se están aprovechando de los pobres, los que entregan planes a quienes no tienen que dárselo, los que reciben este dinero, sabiendo que no son personas vulnerables en un país que no controla, en un país donde no existe lo que existe como método métrico de control en cualquier parte del mundo y de manejo sano de una sociedad, que son los premios y los castigos.

En la Argentina da todo igual y porque nos da todo igual. Pasan cosas como ésta, que mucha gente esté cobrando dinero, que es de los pobres, aprovechándose de los pobres, del descontrol y dejando a mucha gente que lo necesita sin ese sustento que es vital.

Como decía ese oyente hace un ratito, mi mamá es jubilada y hace dos días que está con problemas para hacerse de la comida nueve y cuarto de la mañana