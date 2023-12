El editorial de Paulo Vilouta: "Un tema delicado y difícil"

Embed

Y la verdad es que cuando uno mira y dice Che diciembre en la Argentina uno es como que vive más de un año dentro de un año.

No?

Porque tenemos situaciones muy complejas y venimos arrastrando situaciones muy complejas de hace mucho tiempo.

Pero yo creo que lo económico profundizado fundamentalmente porque, entre otras cosas, hemos pasado a convivir con una inflación de tres dígitos y cambia la vida con una inflación de tres dígitos a una con dos que ya es compleja y dura.

A esto le sumamos la inseguridad.

A esto le sumamos la incertidumbre de los argentinos.

A esto le sumamos algunos temas que por ahí forman parte del sentimiento de algunos no, porque no estamos en la misma situación.

Pero uno dice Che, mirá, mirá a la gente.

Hace poquito hablaba con dos señoras, dos mamás preocupadísima por el aumento de los colegios.

Y sí, hay inflación.

Y me decían Sabés lo que es convencer a una hija de ocho años que no va a poder seguir yendo al mismo colegio porque no nos da la plata?

Porque dice con mi ex marido hicimos todo lo posible para garantizar, dice, Pero tampoco nos podemos comprometer a algo que no sabemos dónde termina, porque no es que me aumentan un doscientos por ciento de año a año la matrícula y el año que viene se terminó el año que viene por ahí.

Si esto sigue como lo plantea hasta el propio nuevo presidente, con esta inflación es más de doscientos por ciento.

Bueno, esos son los problemas y los dolores de la gente, las preocupaciones nuestras cuando vamos a comprar un producto cuando no podemos contratar un servicio, cuando tenemos hoy veía treinta mil personas con inconvenientes para hacerse diálisis.

Cuando vamos a un centro de salud y falta un estén o falta algún elemento clave para la vida nuestra.

Bueno, cada uno vive sus problemas y a todo eso le ponemos un paraguas enorme que es la economía general de nuestro país.

Ayer Cristina Fernández, que es vicepresidenta en este momento porque por el momento pareciera como que está ajena a todo este Gobierno y fue casi casi una comentarista, no?

O fue la que le dio el comienzo el puntapié inicial y después bueno, ofendida con Alberto Fernández por su forma de manejo y por sus conductas y por Martín Guzmán y por no sé cuántas cosas más dejaron de hablarse y como que se desentendió del Gobierno.

Pero ayer dio una master class de economía y habló y dijo que la estanflación es una catástrofe social.

Creo que lo hizo por tiktok.

Vieron que ahora todo pasa por otro mundo? No.

Esto decía esta operación exactamente es caída total de la actividad, desempleo y al mismo tiempo, precios altos, catástrofe, catástrofe social En realidad, esta inflación es igual a catástrofe social.

Bueno, pero dicen que falta falta en dólares más que los que se llevaron.

Bueno, siempre, por supuesto que la culpa es de todos los demás.

Siempre pertenece a otro o a otra, pero los dichos de Cristina Fernández es igual a una catástrofe social.

Tal vez no le permitieron ver a la doctora que la estanflación es un fenómeno poco habitual pero muy viejo, conocido de la República Argentina, incluso para la actual vicepresidenta de la Nación, quien desde el dos mil doce convivió año por medio con esta realidad hasta terminar su segunda presidencia del dos mil quince.

Lo mismo que le pasó a sus sucesores a Mauricio Macri y Alberto Fernández.

La combinación de esta de estancamiento de la economía con inflación es algo que la Argentina vive hace tiempo, pero con una agravante doctora que ahora en su nuevo gobierno, el que comparte usted con Alberto Fernández, se suma una particularidad Y es que la inflación está grabada y está en tres dígitos.

Cuando usted estaba con otro, con Cobo, con vudú, había dos.

Y esto no es una cuestión de de inventos o de campaña o que alguno por tiktok contesta, sino que es un repaso rápido por las estadísticas de la evolución del PBI y argentino a partir del dos mil doce, que indican que en siete de los últimos once años la economía se contrajo con relación al año anterior.

Es un claro estancamiento económico el que vivimos los argentinos año tras año.

No es que vamos a vivir una cosa nueva y diferente, tal vez más profunda, tal vez más grave.

Sí, lo admitimos, pero la estanflación, que es la combinación de recesión y nulo o muy bajo crecimiento económico con inflación, la conocemos los argentinos.

Dos mil doce, dos mil catorce, dos mil dieciseis, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintitrés, donde hay un común denominador que no sólo es el retroceso económico, sino también la inflación.

Con la diferencia que la doctora habla de una inflación hoy distinta, porque cuando ella era gobierno presidenta, hoy también lo es.

Era de dos dígitos.

Y este año se suma la particularidad grave que la inflación tiene tres dígitos en la Argentina anualizada.

Así que me parece que hay que tener mucho cuidado con el tipo de declaraciones o asumir cada uno como hoy planteábamos con Luis Juez la responsabilidad.

Yo soy de los que miran para adelante, porque si no estamos siempre viendo Canal Volver y yo estoy harto de la Argentina porque saben cuál es la diferencia, que mientras todos los políticos echan la culpa hay Cristina, hay Mauricio, hay Alberto.

Ustedes son los que definen lo que deciden este gobierno, el cual perdió cincuenta y seis a cuarenta y cuatro se va porque lo decidieron ustedes a través del voto.

No lo decidió ni Cristina Fernández, ni Mauricio Macri ni Alberto.

No lo decidieron ustedes con el voto.

Por qué?

Porque son los que viven el día a día de un país que no solamente está formado por la economía y por la estanflación y por la recesión y por el retroceso.

Y porque no crece nunca.

Y porque el empleo, el único que se genera, es el público y porque los salarios son malos, sino porque pasan otras cosas.

Porque hay mucha desigualdad, porque hay mucha inseguridad, porque hay medio país pobre, porque hay un millón trescientos mil personas que dependen de un plan para mantenerse como pueden, con sesenta y seis mil pesos.

Ustedes son los que deciden.

Después ellos nos dan master class a todos y se sacan responsabilidades de encima como se sacan un saco el caballero o un chalequito o una dama.

Pero ustedes son los que definen y los que deciden. Sin duda que la estanflación es una catástrofe. Sí, como lo es la inflación. Sí, como es la recesión. Sí, como es la falta de actividad. Sí.

Y como es fundamentalmente vivir en un país repleto de incertidumbre, ustedes son los que definen y los que deciden lo que decía en algún momento que Cristina Fernández fue la presidenta, los que decidieron que deje de serlo y los que decidieron que con la economía del Gobierno que hoy acompaña Cristina Fernández Alberto Fernández debían hacer un cambio.

Así que agradecemos profundamente la interpretación.

Me gustaría un poquito más claro, porque esto de tiktok el juego que la secretaria me parece que es un tema delicado y difícil, porque la gestión que termina y que tiene como protagonista muy fuerte a Cristina Fernández se va con cuarenta por ciento de pobres y con diez por ciento de indigentes.

Y me parece que no es un tema ni para las redes sociales ni para tratarlo así en forma emocional, sino para tratar de entender el momento dónde estamos parados y el momento donde lo estaremos a partir de diciembre con Javier Mii, presidente