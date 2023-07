El contundente mensaje de Florencio Randazzo a Larreta sobre la posibilidad de establecer una alianza

El diputado nacional y precandidato a vicepresidente de Hacemos por Nuestro País, Florencio Randazzo, rechazó categóricamente la posibilidad de una alianza con Horacio Rodríguez Larreta, uno de los aspirantes a la presidencia de Juntos por el Cambio. Sin embargo, dejó entreabierta una opción para el futuro, afirmando que una vez que finalice la elección se debe conformar un "gobierno de unidad nacional".

"No hay ninguna posibilidad de un acuerdo ahora", señaló Randazzo durante una entrevista con el programa Vilouta 910, para luego recordar que él comparte una "lista propia" junto al actual gobernador de Córdoba y precandidato presidencial, Juan Schiaretti. "Nosotros participamos de otro espacio, de un espacio diferente, el espacio que encabeza Schiaretti, que es un exitoso gobernador que ha transformado la provincia", agregó.

Embed

"Creemos que representamos a la mayor cantidad de peronistas que no están de acuerdo con el kirchnerismo. Creo que el kirchnerismo ha perdido su esencia, ha perdido la idea que tuvo en un inicio de representar a vastos sectores", expresó Randazzo, quien posteriormente planteó la idea de conformar un gobierno de unidad.

"Creemos que somos una alternativa a la grieta. Eso explica que nosotros consideremos que hay que hacer un gobierno de unidad nacional, y el único que se ha pronunciado a favor de eso es Larreta. Ni (Patricia) Bullrich, ni (Jorge) Macri ni nadie del Frente de Todos", sostuvo Randazzo.

La aclaración de Randazzo se produce un día después de que Juan Schiaretti también expresara la necesidad de formar un gobierno de unidad nacional una vez concluidas las elecciones.

Por otro lado, el diputado fue muy crítico con el Gobierno y rechazó la idea de que el acuerdo con el FMI sea el responsable de que la Argentina no pueda crecer.

"No crecemos porque hacemos las cosas mal. No crecemos porque creemos que somos distintos al resto de los países del mundo. Y esa viveza criolla nos lleva a esta situación en la cual Argentina hace años que no crece, tiene niveles de inflación que no nos permiten crecer y tener previsibilidad. No comparto la posición de la vicepresidenta (Cristina Kirchner) con respecto a que no hay dólares. Dólares sobran en la Argentina. De hecho, ella decía que hay 370 mil millones de dólares en el exterior. Ahora, hay que preguntarse por qué los dólares están afuera", expresó.