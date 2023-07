Agustín Rossi cruzó a Mauricio Macri y lanzó una chicana contra Bullrich y Rodríguez Larreta por la inflación

Agustín Rossi, actual jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente de la Nación, se pronunció en respuesta a las críticas del expresidente Mauricio Macri luego de que el Gobierno inaugurara el Gasoducto Néstor Kirchner. Luego, siguiendo el tono electoral, lanzó una chicana que tuvo como destinatarios a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, precandidatos de Juntos por el Cambio, por presuntamente tener en claro cómo bajar la inflación.

El funcionario comenzó por responder los dichos de Macri, a quien acusó de no haber construido el gasoducto por seguir las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI). "El que no estuvo acorde a su investidura fue Macri. Tuvo la posibilidad de hacer el gasoducto y no lo hizo por disposiciones del Fondo. Luego, la licitación que dejó era con el sistema PPT (Plan de Participación Público-Privado), que siempre encarece las obras, y daba la concesión por 25 años con tarifas en dólares. Tendría que haber celebrado y listo. En cambio, criticó, ahí aparece la mezquindad política", señaló Rossi durante una entrevista con el programa Vilouta 910.

Por otro lado, el funcionario apuntó directamente contra Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, al cuestionar su capacidad para combatir la inflación. Rossi argumentó que si ambos saben cómo hacerlo, deberían haberlo expresado cuando Juntos por el Cambio era gobierno. "Ninguno dijo cómo se baja la inflación en la Argentina. Lo único que hacen es criticar. Yo les diría que si sabían cómo bajarla, por qué no se lo dijeron a Mauricio Macri cuando era presidente", declaró.

Rossi también hizo referencia a la responsabilidad de la oposición en la gestión del país en años anteriores, afirmando que dejaron una inflación de dos dígitos y la ya mencionada deuda con el FMI: "Ellos tuvieron responsabilidad de gestión hace tres años. Nos dejaron una inflación del 55%, además de la deuda con el Fondo".

patricia-bullrichjpg Patricia Bullrich, candidata a presidenta en la interna de Juntos por el Cambio (Foto: NA).

En tanto, en relación con la participación de Cristina Kirchner en la campaña, Rossi afirmó que "ella dirá de qué manera se involucrará", en tanto que sostuvo que el objetivo tanto Sergio Massa como él "estamos pensando en fortalecer nuestra fórmula".

Por último, en cuanto a su continuidad en el cargo de jefe de Gabinete, Rossi afirmó que seguirá desempeñándolo por el momento y solo renunciará si el Presidente así se lo pide.