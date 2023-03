El editorial de Facundo Pastor: "Rosario ya no es prioridad"

A una semana de que se conociera la amenaza al supermercado de los suegros de Lionel Messi y a cuatro días de la muerte del menor Máximo Jerez en una balacera, dos noticias que conmocionaron y dejaron una vez más al descubierto la violencia narco en Rosario, la relevancia de ambos hechos ya parece ir extinguiéndose. Así lo planteó este jueves Facundo Pastor en su espacio editorial, donde aseguró que "las luces de los medios lentamente se van apagando" y el tema "ya no es prioridad".

"Cuando pasan estas cosas es cuando uno empieza a sentir cierta desesperanza. Lo habrán notado. Las luces de los medios lentamente se van apagando en Rosario. Los móviles de los canales de televisión, de las radios, lentamente se van yendo. Y como sucede en un tsunami, cuando el agua baja, cuando el agua cede, cuando el agua retrocede, emerge lo peor: los rosarinos se quedan ahí con lo que tienen, con lo que vienen conviviendo hace mucho tiempo. Pero la luz de los medios se va apagando. El show de a poquito se va apagando", comenzó el conductor de Pastor 910.

"Rosario no parece ser ya una prioridad y pasaron pocos días. Ahora vamos a hacer cuentas juntos: pasaron siete días de la amenaza que cruzó un límite y que disparó al mundo la narcoguerra de Rosario. Esa amenaza que lo traía, que lo arrastraba a Lionel Messi", recordó Pastor, que luego detalló: "Pasaron cuatro días de la muerte de Máximo Jerez. Tenía 11 años. Estaba a las 2:30 de la madrugada en la calle porque encontraba un poco de respiro en estos días tremendos de calor y quería jugar con los amigos".

"No les quiero trasladar la desesperanza, sino la idea de lo que está pasando. Rosario ya no es prioridad del presidente Alberto Fernández. Igual dirás, del otro lado, 'para lo que dijo'... Pero bueno, no es poca cosa que un presidente aborde un conflicto que tiene una de las principales ciudades de la Argentina. Aunque ya no es prioridad", agregó Pastor.

"Las noticias en este país, quizás por el nivel de complejidad, duran como el agua en la mano: poco. Lo que sí está claro es que el conflicto no terminó y que posiblemente el conflicto recrudezca cuando la luz de los medios se vayan apagando lentamente. Cuando los móviles de televisión y de radio se vayan yendo lentamente. Cuando los políticos dejen de hablar, ahí estará la narcoguerra. Ahí está todo. Ahí está el horror, esperando que otra vez se vuelvan a prender las luces de los medios, vuelvan los móviles de televisión y los políticos vuelvan a decir pelotudeces", concluyó.