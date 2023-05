Habla el delivery que quería irse a España y fue atropellado por un conductor borracho: "Arruinó mis proyectos"

Ya pasaron casi dos semanas desde que un auto ingresó de contramano por el túnel de Libertador y atropelló a Nahuel Andrés Diante, un joven que estaba a bordo de su moto trabajando como delivery para ahorrar dinero e irse a España, y que ahora se encuentra internado en el Hospital Fernández recuperándose. "Esto me arruinó mis proyectos de vida", aseguró.

Entrevistado por Vilouta 910, el joven contó los detalles de lo ocurrido a las 5:30 de aquel viernes 21 de abril. “Estaba trabajando en la moto, yendo a Palermo a una zona de alta demanda, y cuando estoy por terminar la curva del túnel fueron los 5 segundos de la muerte, por así decirlo", comenzó a relatar Andrés.

Embed

Luego, detalló la conmoción que sintió al ver el vehículo (un Volkswagen Gol Trend) dirigiéndose directo hacia él, sin poder hacer nada. "El auto ya estaba en el túnel y casi en mi cara, en el medio del carril donde estaba yo. Lo que él dijo es que se quedó dormido, pero eso no encaja. Si te quedás dormido, vas a volantear y te la vas a pegar a la izquierda o la derecha, pero no te vas a meter por el medio, y él estaba firme", aseguró.

"Cuando yo estaba en el piso, el tipo vino caminando como un zombi hacia mí. No entendía nada de lo que había pasado, ni dónde estaba, lo que hacía. Estaba en otra galaxia", afirmó.

Choque_Libertador.jpg

Tras revelar que aún tiene un mes más de internación, el joven afirmó que las fracturas que sufrió no fueron graves, pero que al mismo tiempo no son fáciles de recuperar. "Las que tuve en el tobillo derecho y en la muñeca izquierda, por suerte, no eran complicadas al punto de terminar en una amputación. Y también tuve suerte de que no fueran expuestas, pero son partes complicadas porque son huesitos. Ahora me tengo que armar de paciencia para recuperarme", contó.

Ante el trauma que le generó la experiencia, Andrés aseguró que no piensa volver a manejar: "No quiero subirme más a un vehículo, ni moto, ni auto. No quiero manejar nunca más".

Cómo fue el hecho

Un automovilista ingresó a contramano en el túnel de Avenida del Libertador, chocó y atropelló a un motociclista que se encontraba trabajando como delivery. El hecho se produjo cerca de las 5:30 del viernes 21 de abril, en el barrio porteño de Belgrano. Luego, el conductor fue trasladado al Hospital Fernández.

Todo sucedió cuando el chofer del vehículo, un Volkswagen Gol Trend color gris, patente LCR 932, accedió por la mano contraria al túnel ubicado en las calles Avenida Del Libertador y Zabala.

Embed

Después de circular unos 30 metros, sentido hacia la provincia de Buenos Aires, embistió al repartidor. Posteriormente, se supo que el automovilista, identificado como F.O., de 39 años, conducía en estado de ebriedad y bajo los efectos de estupefacientes.

Ante esto, en un juicio abreviado en la justicia porteña, y luego de haber reconocido la culpabilidad de los hechos, F.O. fue condenado a tres años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación efectiva para conducir vehículos.