Editorial Paulo Vilouta: "Números de la economía" (21/05/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días. Yo soy de los que creen que los números de lo macro, de lo alto, en algún momento impactan en lo bajo. Es como si en mi casa yo tengo mayor cantidad de ingresos por más trabajo o por mejor producción, en algún momento va a impactar en mi vida diaria.Y ayer hubo una muy buena noticia, porque repito, no todas son malas, pero el gobierno, como está distraído en otros temas, como la interna del señor Menem, con el señor Caputo, y el problema del señor Adorni, que no entrega nunca su declaración jurada, es como que queda todo en un segundo plano.

Y tuvimos una muy buena noticia, porque abril nos brindó un dato histórico en materia de exportaciones, y no solamente ciber para superávit, sino para decir, che, Argentina va camino a una posibilidad de vender cada vez más y tener mayor cantidad de dólares dentro del país en poco tiempo. Bueno, ya tuvimos el primer indicio en el mes de abril, con récord de exportaciones y subiendo el superávit.Algunos sostienen que a partir del 2030, en una conjunción que tiene que ver con el agro, con la minería, con el petróleo, con la energía, podemos estar teniendo ingresos de más de 100.000 millones de dólares. Es decir, ese campo que siempre nos dio una mano genial y que nos ha hecho vivir a los argentinos, tendrá el ingreso y la multiplicación de otras situaciones. Así que, bienvenido sea, buenas noticias.No estamos ni para las malas ni para las buenas, estamos para todas.

Y cuando hay una buena, hay que destacarla porque es un dato histórico que Argentina no tenía desde hace muchísimo tiempo y realmente es bueno para todos nosotros, aunque hoy todavía no lo sentimos. Porque los bajos ingresos, de acuerdo a este trabajo que traje en el día de hoy, representan la mayor preocupación para el 50 por ciento de los argentinos.Creo que todos tenemos la sensación, no solamente me parece, sino la sensación cada vez que metemos la mano en el bolsillo, que cada vez nos cuesta más la vida. Este trabajo sostiene que una persona para viajar en transportes públicos, llevando una vida dinámica de trabajo, de estudios, tiene casi casi una salida mensual de 110 mil pesos. 110 mil pesos en transporte.Ustedes me dirán, y es muchísimo. Es muchísimo por los sueldos que tenemos los argentinos. Porque si el transporte vale eso, tendríamos que ver cómo hacemos para que la gente pueda viajar y pueda pagarlo.No con los subsidios del kirchnerismo, todavía sostenido por el mileísmo, porque con eso de una supuesta gratuidad es mentira. Porque estamos emitiendo dinero, estamos generando inflación, y lo que te doy baratito, por un lado, antes te daban el colectivo, la luz y el gas, te estoy reventando por otro lado con 200 por ciento de inflación anual. Este trabajo sostiene que el 49,9 de los encuestados, dice que su principal problema hoy es el salario bajo.En segundo lugar apareció la inseguridad y el delito con el 40,1. No nos olvidemos de este tema. La inflación y los precios 35,5 en tercer lugar.La encuesta mostró un fuerte deterioro de la percepción en la economía familiar. El 75,5 asegura que su situación económica está peor en los últimos meses. Hay un 55 que afirma que directamente empeoró, un 20 sostuvo que se mantuvo igual que mal a lo que venía, y un 24,5 indica que tuvo algún tipo de estabilidad o algún tipo de mejora.Otro dato realmente importante es el nivel de endeudamiento de los hogares. El 35,9 afirma no haber tenido que pedir dinero prestado durante el último mes para poder cubrir algún tipo de gasto. Qué lío, 110 mil pesos de transporte.Un pico enorme en lo que tiene que ver con la canasta básica de gastos en el hogar. Cambio de rutina. Hoy yo se lo planteaba a mis compañeros más temprano.

Cuidan un poquito más el gas. Apagamos la luz que antes teníamos todo prendido y nos importaba un bledo total supuestamente bajo el imperio del subsidio y de la gratuidad. No cuidábamos absolutamente nada.Qué complejo este panorama, porque el desequilibrio permanente entre lo que estamos viendo en algunos sectores de la economía que pican con fuerza, primera vez que no tenemos que comprar energía, primera vez que vemos que vendemos energía y entran dólares, pero el contraste por el otro lado de salarios realmente muy bajos, un 43% de argentinos que ni siquiera tienen paritarias y que dependen del ánimo de alguien que le dice estando en negro te voy a aumentar o no te voy a aumentar o te voy a pagar los viáticos o no te voy a pagar los viáticos. Creo que otro tema y tiene que prestar mucho, mucho, mucho el gobierno atención en este caso, es la expectativa que siguen siendo mayormente negativas. El 62,5% considera que su situación económica va a continuar igual o peor y un 37,5% esto fue uno de los ejes del gobierno de Mila y la Esperanza, mantiene expectativa más optimista y espera una mejora o una estabilidad favorable.Qué trabajo y qué desafío, mantener el superávit, lograr exportar, lograr vender y lograr que la gente pueda estar mejor.

Hasta ahora en la Argentina nunca con distintos modelos o con distintas circunstancias logramos tener un punto de equilibrio entre todo esto que les estoy poniendo, porque hemos tenido plan platita y plan no sé qué cosita, reventando la inflación y sabiendo que era pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, hoy estamos ante una situación de números pareciera ordenados por el superávit, exportaciones altísimas, pero los bolsillos sin poder sentir hasta ahora ningún tipo de mejora.