Editorial Paulo Vilouta: "La interna política" (20/05/26) #Vilouta910

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todos los días y me llama la atención desde el balcón de habitante y de periodista observo cómo que hay una realidad paralela en el mundo de la política, en el mundo de los que nos gobiernan y en el mundo de los que nos pretenden gobernar y esta realidad paralela tiene que ver con una crisis permanente de conducción y de liderazgo donde la narrativa no da resultados porque todo el mundo tiene la posibilidad de acercarse a los medios en los cuales confía o a las redes sociales o a sus periodistas preferidos o a investigar o simplemente a vivir en un país para darse cuenta que es verdad o que es mentira no hay que manejar como muchas veces dicen desde los medios la posibilidad que la gente entienda o no entienda determinados temas y todo esto tiene que ver con una realidad paralela no porque uno dice pero si esto es blanco porque me lo pintan de gris o me lo pintan de negro miren en el caso puntual del presidente Milley creando su propia realidad y viviendo en su propio mundo y enojándose cuando alguien pretende decirle pero mire presidente me parece que esto no va por acá no con el fin de contradecirlo sino con el fin de ir a un sentido común miren la propia realidad del presidente de la nación tema 1 adorni adorni es inocente hay una campaña de persecución no hay una campaña de persecución hay un sinfín de dinero que no se puede justificar lo que dijo patricia bulrich hace unas semanas lo dijo hoy francisco paultron.

Y que el senador de la libertad avanza hay que presentar ya no hoy la declaración jurada hace 10 días hace 12 días desde que comenzó todo esto porque adorni tendría que además individualmente entender que más allá que lo defiendan y lo santifiquen le produjo un daño brutal al gobierno de la nación y al propio presidente que lo sostiene pero primer dato de la realidad paralela de mi ley decir que adorne es inocente 2 expert es inocente víctima de una operación política y mediática no es inocente tomó el presidente en mi ley como base un fallo judicial en los eeuu donde el señor machado trató de negociar y cambiar me teme en dos delitos que son bravos como lavado de activos y fraude mantenerme estas dos causas penales pero estoy arrepentido no me metas en el narcotráfico en eeuu es letal el presidente de la nación santificó adorni y ya nos dijo que expert es inocente y que hubo una campaña política y de los medios para perjudicar y no es así mi ley y su propia realidad paralela la interna caputo y menem está prefabricada no sé por qué dijo pre está prefabricada es algo que le plantaron a martín a martín por menem y me parece señor presidente que acá también hay una realidad paralela o se la explican o se la cuentan mal porque el propio señor parisini más conocido como el gordo dan ayer mismo dio a conocer todos los detalles tecnológicos para demostrar que martín menem creó una cuenta suplementaria para perjudicar a miembros del gobierno entonces a santiago caputo entonces pónganse de acuerdo porque pareciera que creyendo que a todo el mundo le ponemos un cargo o que todo el mundo nos perjudica o que todo el mundo nos genera un escenario desfavorable vivimos una irrealidad que no es la que la que compete al momento y realmente es grave no porque hay una sola verdad no hay dos verdades no hay 80 interpretaciones el señor adorni está no perseguido el señor expert tampoco está perseguido y la interna existe y la conocen absolutamente todos pero que el presidente quiera crear una realidad virtual paralela e ilógica no tiene ningún tipo de sentido pero así vivimos en la argentina siempre la culpa la tiene otro siempre inventamos y siempre creemos que el problema está en otra persona y que nos están persiguiendo y lo mismo hace el otro partido el que supuestamente cree tener soluciones para reemplazar a mi ley me refiero al quince o como quieran llamarlo todavía no nos dieron explicaciones de lo que fue el caótico gobierno de alberto fernández.

Que lo veo se ve que tiene mucho tiempo libre alberto en todos los medios todos los días dando explicaciones dando consejos haciendo críticas cuando tendría que hacer una autocrítica muy severa del desmanejo que fue su gobierno en líneas generales ayer en una reunión del pj nacional que pretende ser la alternativa a lo que tenemos con mi ley los que volvieron a presionar a axel kicillof y el ex senador parrilli un títere de cristina fernández dijo que con cristina fernández proscripta todos candidatos será trucho o sea hay un partido el actual el del gobierno que dijo si tenemos que resignar la reelección la resignamos con tal de defender a y ayer otro disparate sublime todo candidato será trucho solamente la expresidenta le puede ganar a mi ley y a macri juntos si no levantamos la cárcel y la proscripción que no existe de cristina fernández todo el que venga es trucho en este nivel de realidad en este nivel de incongruencias permanentes, vive la política argentina y realmente es preocupante. Por un lado un gobierno que nos tiene que hoy dirigir y crea su propia realidad, vive su mundo y si negas algo de todo esto te pegan ocho gritos y te ponen en la vereda del traidor, en la vereda del idiota, en la vereda del sobrado y no sé cuántas cosas más. ¿Y el gobierno qué pretende? ¿Ser el reemplazo? Está bien que el señor Parrilli es un personaje absolutamente obsecuente y periférico de Cristina Fernández, pero ya lo hemos visto con Teresa García ¿no? Cuando dijo Perón al Cámpora al gobierno, Perón al poder, el próximo candidato si no es Cristina Fernández es un candidato trucho.Bueno dentro de este ambiente de irrealidades, dentro de este ambiente de creerse lo que ellos creen que no es verdad pero ellos lo creen, se mueve la política argentina y el presente con el mileísmo y tal vez el futuro con el kirchnerismo otra vez en manos de gente que no conoce realmente lo que está pasando y que siempre culpa a alguien, que siempre se exculpa y siempre cree ver cosas que los 48 millones de argentinos por ahora no vemos.