Editorial Paulo Vilouta: "La interna libertaria" (19/05/26) #Vilouta910

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un minuto como todas las mañanas porque no para el gobierno de lastimarse cometiendo un error tras otro o defendiendo una postura tras otra que hasta ahora le han permitido ir resurgiendo porque digo el gobierno tiene como los gastos siete vidas cuando parece que está en el peor momento cuando bajan los índices de popularidad cuando bajan los núcleos de aceptación hacia Javier Milei.

Pasa lo de octubre del año pasado casi desde el sótano resurge y gana con contundencia una elección va a ganar la próxima no lo sabemos lo más probable cuando uno comete muchos errores que va erosionando su credibilidad y va desgastando su camino pero el gobierno se lastima hace todas las gestiones para tratar de encontrar algo para terminar produciendo un mal un mal propio que impacta en la vida de todos los argentinos porque nos gobierna hoy el gobierno de Javier Milley está el tema de Adorni caliente encendido pero también desgastado en una sociedad que ya dice bueno está naturalizado lo van a mantener y no van a luchar por la transparencia como nos prometieron automáticamente surge un segundo problema que es una interna a cielo abierto entre dos grupos antagónicos que tiene el gobierno uno representado por la señorita Karina Milley y uno por el señor Santiago Caputo en algún momento cuando tuve la oportunidad de hablar con Javier Milley hice hincapié en ellos y les pregunté tu hermana el jefe mi hermana me dijo y uno cuando dice mi hermana sabe que hay una cuestión emocional que hay una cuestión de estabilidad anímica que hay una cuestión de confianza ciega en un familiar que lo acompaña a uno en una instancia tan decisiva como llegar a ser presidente de una república Santiago Caputo le dije un genio cuando me dijo un genio la verdad en dos palabras me lo puso en el cielo responsable de todas las cosas que tuvieron que ver con este cambio de vida de un Javier Milley ciudadano a diputado un proyecto político que terminó en la presidencia de la nación como conjugar un equilibrio entre dos sectores que le hacen bien al presidente uno de confianza emocional sanguíneo familiar y otro que le armó un plan una idea y una estrategia para ser exitoso que difícil pero me parece que va a tener que tomar una decisión o que va a tener que hacer como tanto que nos gusta a nosotros el fútbol una reunión de vestuarios y acá llegamos basta con esto que es lo que quieren a dónde avanzamos aflojamos un poquito con esto pone un poquito más voluntad por el otro no puede un gobierno tener este tipo de distancias hoy le preguntaba a Oscar Sago que es uno de los constructores por qué pelean pelean por poder pelean por congraciarse y estar lo más cerca a Javier Milley y me dice se pelea por poder se pelea por espacios de poder pero hoy está esto perjudicando no solamente al espacio la libertad avanza no solamente al gobierno el gobierno de los argentinos sino fundamentalmente al presidente de la nación la materia prima del gobierno es la discrepancia es la agresión es la descalificación pero una cosa es que esto sea puertas afuera para con nosotros los periodistas para los que no piensan igual para los políticos y una cosa que entre ellos comiencen esta autogestión de daño que termina perjudicando al resto porque desde nueva york en adelante con el escándalo de la señora adorni y con todo el pesar de adorni en la justicia.

Se confirmó ayer el gasto de 245 mil dólares en la casa de exaltación de la cruz el gobierno no puede arrancar no toma gestión y hay noticias que no son tan malas el rigide y pf que la recaudación de mayo viene mejor que la inflación de 34 pasó a 2.6 que la construcción y la industria dieron número en verde y no en rojo pero no pueden sacar la cabeza de abajo del agua porque cuando parece que están un poquito más cerca de la superficie automáticamente otro problema y ahora una interna de todos contra todos nada más y nada menos que en el corazón de un gobierno que ha hecho de las redes sociales su alma repito el gobierno argentino tiene y creo que responsabilidad extrema de javier miley encontrar la forma para coser y para cerrar esta interna porque se está desangrando en un sinfín de problemas la desconfianza es lo peor que puede pasar la falta de respeto de un sector para con otro y todo un núcleo también por debajo de tuiteros de gente que tiene un rol más periférico pero que es determinante para un gobierno que de las redes sociales ha hecho un modo de vida creo que es el momento del presidente de actuar de determinar cómo sigue cómo avanza porque ya entre lo de adorni y entre los problemas internos de su espacio los números le están marcando una caída de popularidad una caída de aceptación y están marcando números aún faltando mucho que no son los mismos de octubre del año pasado si los comparamos con la expectativa de la elección de 2027