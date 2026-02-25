Editorial Paulo Vilouta: "Tengamos ideas distintas" (25/02/26) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días, ¿Qué contradicción que tengo, ¿No? Porque veo la economía creció cuatro punto cuatro en el dos mil veinticinco por encima de lo esperado, pero si abro el número y miro a mis alrededores, digo, pese a haber crecido cuatro punto cuatro, que es un buen número para una Argentina fundida, no crece el trabajo registrado y me quieren decir que con la actual ley estamos bárbaro y que la que viene es malísima. ¿Qué complicado, ¿No? ¿Qué contradicción? Porque si algo no funciona, es el sistema actual laboral en la Argentina.Ojalá no nos equivoquemos y tengamos uno peor.

Pero escucho, bueno, recién hablando con la gente de Setera, ¿No? La nueva ley no baje y la la actual cuatro coma cuatro, la economía y pese a haber crecido y haber dado un salto importante, no creció el trabajo registrado en la Argentina, no toman gente porque para el cuatro punto cuatro hemos tenido algunas actividades productivas como el petróleo, la minería, el campo, siempre gracias al campo, pensar que acá muchos lo enfrentaron y lo pelearon siempre, el software, la pesca, necesita gente, tal vez en menor medida, claro que sí, que la industria, que la construcción, que el comercio, pero que complejo porque tenemos una buena nota con algunos sectores muy bien y con algunos sectores muy mal y dentro de los sectores que están muy mal nos encontramos con el tan mentado tema de FATE y volvemos a la vieja discusión que hacemos, una política proteccionista, una política donde nos llenan de gomas y de ropa china, o una política con algún cupo, un límite donde tengamos un mix y podamos compartir las dos situaciones.

Bueno, un gran desafío de mi ley el próximo domingo cuando le cuente a los argentinos cuál es la hoja de ruta y cuáles son los planes, porque cada uno mide su propio bolsillo, y el que está en el agro dirá, ché, me fue bien, el que estará en la pesca dirá, a mí me fue bien, el que está en la minería dirá, a mí me va bárbaro, escuchaba el titular de de YPF que van a generar cincuenta mil puestos de trabajo, pero hay otros que los novecientos veinte familias de de FATE y el que cierra el quioquito y el que todos los días se encuentra con un problema realmente habrá que encontrar un punto de de equilibrio para ver por qué crecemos a cuatro punto cuatro y tenemos sectores que están muy mal y sectores que están muy bien o que eran vagón y ahora son locomotora y por qué los que fueron locomotora hoy perdieron esa calidad me parece que merecemos una explicación más allá de las chicanas, más allá de la ventajita política, más allá de aquellos que creen que saben todo y cuando estuvieron no hicieron nada, aquellos que hoy están y que tienen que mostrar resultados y nos hablan de cosas a futuro, pero que hoy no son presentes, así que hay un gran desafío.Para terminar el minuto, cuando hablamos de grandes desafíos, me parece que lo que tenemos que lograr alguna vez es tener alguna idea distinta, alguna idea revolucionaria, que uno diga che, si no es la Argentina hoy de mi ley, o antes la del quillerismo, o antes la del maquerismo, ¿cuál es? Y la verdad que no encontramos gente con ideas muy notables, ¿no? Ayer habló el gobernador de La Rioja, miren lo que dijo. Obviamente que el peronismo es una fuerza política que dejó girones en el camino, pero tenemos que asumir esa responsabilidad histórica rápidamente, porque este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027. Si llegamos así, llegamos con un país totalmente destruido, entregado, guarda, guarda, guarda desde la pampa para abajo, guarda, guarda con la Patagonia, esas cosas que después no enteremos, digamos, de que se quedaron no solamente con las malvinas argentinas.¡Qué desastre este gobernador, por el amor de Dios! Golpista. Este gobierno no puede llegar al 2027.

Vamos a tener un genocidio social enorme.¿Cuáles serán las propuestas o las ideas? Digo, yo me pongo a indagar y a meterme en su provincia, y digo, bueno, vamos al modelo de Quintela, porque este gobierno no puede llegar, y seguramente será un referente, un exponente de la Argentina que viene. La Rioja impaga la deuda, está en default, segundo año consecutivo, no paga su deuda externa a la provincia. Tiene juicio de bonistas, reportado ahora en febrero del 2026.En un momento inventó Los Chachos, una cuasi moneda desastrosa en la provincia de La Rioja, porque no podía pagar los enormes sueldos que tienen, porque todo es el Estado. Todo. Empleado público, empleado público, empleado público.Enfrentó a Cristina Fernández y le duró dos minutos la contienda. Cristina Fernández lo bajó de un cachetazo. No existió ni como referente en su propio partido, porque a los dos minutos se asustó la cola entre las patas y me voy corriendo porque venía la señora ladrando desde atrás.Pobreza en su provincia, 32,4 con mi ley presidente, 46 en el 2023, la fórmula Alberto Fernández Nación, Quintela, provincia. Desempleo 9,93. ¿De qué habla el señor Quintela? Genocidio social, ni una sola idea.Abrazándose con la vicepresidenta, a ver si sacamos algún tipo de ventaja. Necesitamos gente con idea, gente que supere.

El plan de mi ley y de Caputo, la verdad, es desastroso.Yo propongo esto, esto, esto, esto. Hay un estrangulamiento en la actividad privada. Tengo esto, esto, esto.No hay una sola idea. Como cuando escucho también al gobernador que dice, mi ley es un caprichoso. Sí, gobernador, es muy caprichoso en un montón de cosas, como usted también lo es, en no querer quitar los celulares a los delincuentes dentro de la cárcel que nos tienen locos y nos afanan todos los días con bandas mixtas adentro y afuera.Y cuando fue ministro de economía y hoy tiene una provincia con medidas de fuerza, de docentes, de judiciales y de estatales, todos están sumidos en un montón de problemas. Ninguno tiene un aporte o una solución. Pero lo del gobernador de La Rioja, este gobierno no puede llegar al 2027.Si hay algo que tenemos los argentinos desde el 83 a esta parte, muy claro, que los gobiernos comienzan y terminan en los tiempos constitucionales. Que empiezan con la urna y terminan con la urna. Porque la gente los ratifica o los hace circular.Como circuló Alberto Fernández, como circuló Mauricio Macri, que no pudo ni siquiera tener una reelección, y como circuló Cristina Fernández. Circularon todos. Probamos absolutamente todo.Pero probamos de una única forma, señor Quintela, votando. De paso, pague la deuda de su provincia que está muy atrasado y con muchos problemas para los riojanos