Alberto Crescenti reveló la posible causa de la muerte del manifestante en el Obelisco

Alberto Crescenti, titular del SAME, se refirió a la muerte de Facundo Molares, un manifestante que perdió la vida este jueves en el Obelisco tras descompensarse en medio de incidentes durante una protesta por la reforma constitucional en Jujuy. Luego de brindar una crónica detallada de los eventos que llevaron a la muerte de este hombre, Crescenti consideró que la causa pudo haber sido un "infarto masivo". No obstante, pidió aguardar a los resultados de la autopsia.

En una entrevista con en el programa Vilouta 910, Crescenti comenzó explicando cuándo recibieron el llamado solicitando el servicio del SAME y cuál fue el procedimiento que se realizó: "Aproximadamente a las 17:07 se recibió un pedido de auxilio desde el 911 por una persona que se había descompuesto en la plazoleta ubicada al sur del Obelisco. Se mandó una ambulancia. Lo que digo está grabado y registrado como todos los auxilios".

"A los dos minutos la ambulancia sale de la base. Llega al lugar y se encuentra con una persona a la que un oficial policial le estaba practicando un masaje cardíaco", agregó Crescenti, quien continuó narrando los esfuerzos de su equipo para asistir a Molares.

"El equipo ya detecta que el hombre estaba en paro respiratorio. Continúa con las maniobras y se le realizan tres descargas de paleta de electrocardiograma y tres descargas de cardioversión. A las 17:25 llega una segunda ambulancia para complementar la tarea. Se lo sigue masajeando, se lo carga en la ambulancia y van los dos médicos masajeándolo. Además, se avisa al departamento de urgencia del hospital Ramos Mejía que llevamos un hombre en paro. Se siguen con las maniobras en la Ramos Mejía y este hombre fallece a las 17:45", detalló.

Facundo_Molares.jpeg Facundo Molares, el manifestante que murió este jueves. Era un exintegrante de las FARC.

Consultado sobre si el manifestante presentaba algún tipo de lesión, el médico sostuvo que el informe recibido "no me registra otra cosa que no sea que el hombre estaba en paro. Pero usted sabe que yo siempre me atengo a una sola palabra: autopsia. Ahí está el diagnóstico".

En cuanto a las razones detrás de la descompensación de Molares, Crescenti mencionó la posibilidad de un infarto masivo: "¿Por qué una persona puede descompensarse de este modo? Puede haber muchas circunstancias. Su estado anterior, su perfil cardiológico. Hay muchas cosas que pueden dar este tipo de patologías. En este caso, esperemos a la autopsia. Mi impresión como médico emergentólogo es que fue un infarto masivo".

De todos modos, el titular del SAME insistió con que se deben esperar los resultados de la autopsia, que se conocerían esta misma tarde.