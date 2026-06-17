Editorial Paulo Vilouta: "Hoy el gobierno tendría que..." (17/06/26) #Vilouta910

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Bueno, son las ocho y once minutos, recién amaneció, hace diez minutos en Buenos Aires, y ¿cómo pinta esto? Completamente despejado, Paulo, ocho, uno, la temperatura, la humedad, ochenta y cinco por ciento, el viento del sudeste a ocho kilómetros, y la máxima será para hoy, con una buena jornada, de catorce grados. Me tomo un minuto, como todos los días, hacerse un comparativo, ¿no?, entre el formato de la política argentina y el formato futbolístico de la selección nacional. Y hoy veo, el día después, que los referentes del mundo ven en Lionel Messi una personalidad que hace que todos tengan que felicitarlo y rendirse a sus pies.¿Y cómo lo logra? Desde su capacidad, pero también desde un montón de dones que tiene, ¿no?

Ubicado, educado, siempre atento, nunca generando un punto de conflicto, una controversia, lo más grave que le conocemos, mira para allá a Bobo, esa frase que en algún momento hasta nos llamó la atención. Se puede, desde ese lugar, que es el del respeto por los rivales, el respeto por los reglamentos, que hoy todos le pongan alfombra roja. ¿Qué distinto a lo que estamos viendo en estos días nuestros? Porque el Mundial lo va a comenzar a acaparar la mente, el corazón, el entusiasmo, pero nosotros estamos para no dejar pasar cosas.Y hoy el gobierno argentino, que tendría que levantarse y decir qué bueno que ganó la selección porque la gente está contenta, hoy tendría que estar sacando pecho y diciendo, en mayo la deuda pública la bajamos 17 mil millones de dólares, cuando en la Argentina casi todos los gobiernos abultan deudas. Hoy tendrían que levantarse el Ministro de Economía y decir, che, por favor potencien y difundan que en abrir la industria usó el 50 por ciento de la capacidad instalada y que venimos en una escalerita ascendente y es el número de mejor desempeño en los últimos seis meses. Pero hoy el gobierno argentino está trabajando para que no destituyan al jefe de gabinete, cuando tendría que estar trabajando en difundir este tipo de datos.

O si quieren también que el Banco Mundial nos otorgó un aval de dos mil millones de dólares al país, que es un respaldo para poder tomar crédito en bancos privados y no tener problemas porque el año que viene hay elección y cuando hay elección se termina el mundo y los mercados y el dólar y el riesgo político y el riesgo no sé cuánto. Hoy el gobierno, en vez de estar difundiendo y parándose en esto, está trabajando para que no destituyan increíblemente a un jefe de gabinete. Y hoy la oposición, en vez de estar encontrando un candidato que uno diga, che, ante los líos de mi ley, donde vemos, más allá de estos datos auspiciosos, que 6 de cada 10 empresas metalúrgicas están paralizadas y que el bolsillo está complicado y que la inflación está en baja pero, perdón, todavía es alta, la oposición hoy, gran parte de ellos, están sin encontrar un proyecto, sin encontrar un candidato y lo curioso de todo esto, que están buscando interpelar a Manuela Dorni, algunos de ellos que no pueden interpelar a nadie porque primero se tienen que auto interpelar por las defensas que grimen.Hoy el bloque kirchnerista, cuya mayoría se referencia con una ex presidenta que está presa por corrupción, aparecen como los artífices de la transparencia en la Argentina. Un bloque que tiene una altísima contaminación a la hora de saber qué es corrupción y qué no es corrupción, en este momento se planta en una trinchera y dice vamos a investigarlo a Dorni y empieza una controversia que para mi gusto realmente no tiene ningún sentido porque no podemos armar una tabla de posiciones como si fuera el fútbol a ver quién cometió el mayor acto de corrupción porque los que están afuera dicen che están tan preocupados por el departamento de Adorni que para mí es grave y no están preocupados por el escándalo de lavado con CIRA donde gran parte del gobierno de Alberto Fernández puede tener algún tipo de problema porque compraban el dólar oficial que no lo conseguían y cristo y lo vendían al dólar blue bueno es un caso gravísimo si lo confirma la justicia pero no hay una tabla de posiciones para decir esto es más grave que aquello o le decristina es más grave que no sé quién que el caso de discapacidad son hechos de corrupción en algunos casos todavía presunta porque no lo puede demostrar la justicia pero miren dónde estamos parado no con un gobierno tratando de defender lo indefendible una oposición tratando de juzgar transparencia cuando todavía no hicieron su autogestión para determinar qué estuvo bien qué estuvo mal quién es corrupto quién no es corrupto diferenciar el honesto del corrupto y el que no tiene nada que ver con un sistema democrático y un sistema de estado bueno así andamos en esta argentina loca donde tenemos que seguir atentos no nos tiene que llevar la ola de los triunfos la ola de la selección yo sé que estamos en modo mundial pero tenemos que también con mucha atención seguir las buenas y las malas repito momento de inflexión donde el gobierno tendrá que tomar algún tipo de determinación con manuela dorni porque es el único jefe de gabinete en el mundo que no puede tener una actividad pública y es el único jefe de gabinete y vocero que tiene que estar mudo porque a través de la palabra no puede explicar estos 90 días inexplicables del gobierno argentino aún teniendo algunas buenas noticias para difundir