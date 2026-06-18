Editorial Paulo Vilouta: "Semanas claves en la continuidad de Adorni" (18/06/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días, realmente me resulta ya insostenible a esta altura seguir hablando del mismo personaje y me refiero a Manuel Adorni. Hace minutos escuchamos aquí un un audio de una altísima fuente del gobierno argentino que nos dio a entender que se juegan dos semanas decisivas y cruciales y ojalá que sean las dos últimas para que Manuel Adorni deje su cargo. Dos semanas determinantes porque mientras Adorni gana tiempo y ya cuenta los días o las semanas como les estoy diciendo, la Argentina lo pierde y realmente es increíble que un país donde tenemos tantos frentes a solucionar, a resolver, tengamos que estar preocupados por este señor que todos los días tiene un nuevo tropiezo y que la justicia lo expone.El fiscal pidió el historial de venta de criptos para investigar a Adorni. Adorni dijo que encontró 200 mil en una billetera virtual. Adorni y su familia investigados porque el fiscal se pregunta si tenían plata porque los Adorni pagaron en algún momento una hipoteca y hoy este escándalo de las sábanas, de las toallas, de los toallones, de la secretaria, de los 8 millones, es vergonzoso.

Yo sé que no es la primera vez, muchos de ustedes me escuchan y dicen pero es la primera, no porque yo vengo con un historial de corruptos y de presuntos corruptos, harto de esta situación, de gente que se ha enriquecido y se va a seguir enriqueciendo del estado y que le arruina la vida a todos los argentinos y que no quieren rendir cuentas o que defienden a corruptos que ya la justicia los condenó y creen que no tienen nada que ver porque son inocentes o carmelitas descalzas y no lo son. El señor Adorni hoy está exponiendo no solamente al gobierno argentino sino a la gestión argentina en el mundo. No pueden creer que algunos como el presidente Milley o su hermana, la secretaria general de la presidencia, sigan defendiendo lo indefendible.Después empezamos, no que si me lo comió la oposición, no que si renuncia, que pasa. Especulaciones que no sirven de nada. Pero mientras Adorni gana tiempo, que van a ser dos semanas, gracias a Dios, y ya es demasiado tiempo, la Argentina lo pierde.Hoy estamos con el papelón, se compró las sábanas, se compró los toallones, que se pase todo limpio y que terminemos con esta situación vergonzosa porque, como típico en la Argentina, ¿qué dijeron?

Che, empieza el mundial, ahora se olvidan de este. Y ni Messi ni Scaloni lograron hacer olvidar a este personaje que resulta inolvidable por lo burdo y por la situación que ha metido a la Argentina. Dos semanas decisivas con todo este showcito, ¿no? Que lo interpelamos, que no lo interpelamos, que la moción de censura, que no la... Y que realmente es muy poco serio, porque cuando uno ve la conducta institucional del Congreso en temas delicados, lo único que vemos es un show, donde un diputado le grita al otro, donde uno insulta al otro, donde muchos no están provistos de información precisa, donde muchos no tienen altura moral hoy en el Senado y en diputados para interpelar a alguien porque defienden corrupción o no reconocen la corrupción de su propio espacio y de su propia líder.Realmente todo muy caótico. Lo ideal sería que reaccione el presidente de la nación, lo ideal sería que Adorno en algún momento diga, me voy, terminemos con toda esta historia, voy a la justicia y si cometí pagaré y si soy evasor resolveré y si soy un delincuente resolveré. Pero sacar al país del medio de esta situación.Y para terminar, quiero también marcar un hecho que viene del otro lado y es por parte de la justicia. Porque hay jueces que están obsesionados, como el caso de Roberto Gallardo.

El juez le pone un freno a Jorge Macri suspendiendo los desalojos masivos en la ciudad.Si hay algo que los argentinos y las sociedades de bien festejan, es no hacer apología de los delitos. Y en la Argentina durante mucho tiempo, y algunos legisladores como la señora Victoria Freire y el señor Pitu Salvatierra, alentaron las tomas, alentaron que uno tenga una vivienda y venga alguien y se la usurpe. Uno tiene una vivienda, se la usurpa y no la recupera nunca más.Naturalizamos la delincuencia en la Argentina y los delitos. Che, esta casa es mía, pero hace diez años que me la tomaron y bueno, me la tomó alguien y le pertenece esa persona. Y pierdo el derecho de propiedad.Una cosa realmente increíble, que hizo el gobierno de la ciudad, comenzó con un sinfín de desalojos. Aplaudidos por todos nosotros, cuando en un país serio y en una sociedad normal y con una justicia sana, esto tendría que durar 30 segundos porque vengo con la escritura y la señora, el señor o no sé quién que se metió en la casa, tiene que salir a los dos minutos veinte. Iba preso.Acá no, no, dejémoslo, que vivan tranquilos. Total, vos no necesitas la casa. Total, vos la comprestas con tu dinero, con tu esfuerzo, con tu trabajo, pero viene alguien, te la usurpa.Sonaste, alpiste, perdiste. La ley de la Argentina. El juez Roberto Gallardo frena los desalojos y dice que no se puede hacer esto si no le conseguimos una vivienda a las pobres personas que desalojamos.El planteo judicial apunta directo contra los procedimientos legales para recuperar las viviendas y devolvérselas a sus titulares. Yo comprendo que la gente no sabe dónde ir a vivir, pero no es un problema de el gobierno de la ciudad. Es un problema de los que usurpan algo que no les corresponde, pero el juez Roberto Gallardo siempre tuvo este tipo de conductas realmente muy, muy llamativo, ¿no? Porque parecen estos jueces militantes, ¿no? Que militan para algunos espacios y que defienden en este caso a grandes legisladores, ¿eh? Que tenemos como Victoria Freire y Pitus Salvatierra que acusaron, entre otras cosas, a la ciudad de manipular trámites y, por supuesto, alentar las tomas y dejar a la gente sin lo que le corresponde.Y lo último, diez segundos, no puedo creer que en un país que tiene un ídolo deportivo y un ejemplo como persona, que no se mete con nadie, que no discuta con nadie, que no genera grieta, que no genera polémica, que no habla a favor de nadie ni en contra de nadie como Lionel Messi, haya un sector de legisladores que ayer cuando alguien pidió un aplauso a la Cámara de Diputados se lo negaron. No lo puedo creer porque lo podemos discutir como futbolista y es indiscutible. El mundo se puso a sus pies, pero en un sector de la política que toma la política como una secta y no reacciona ni aún con Messi, que se transformó en el común denominador de los elogios del mundo y de todos los argentinos.Pero hay algunos que lamentablemente viven en otro mundo y responden a algunas ideas. Viven creyendo que los deshonestos son honestos, que los buenos son malos y que los malos son buenos y que Messi no existe. Pobre de ellos, ¿no? Qué feo vivir con tantas limitaciones.Pero en la Argentina sucede