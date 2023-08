La dramática frase del titular del SAME sobre el caso del hombre al que mataron para robarle el celular

Alberto Crescenti, titular del SAME, reveló algunos detalles sobre el caso del hombre asesinado anoche en los bosques de Palermo. El individuo, identificado como Mariano Barbieri, de 42 años, perdió la vida tras ser apuñalado por un delincuente que buscaba robarle el celular. "Fue un puntazo directo al corazón", afirmó Crescenti.

El crimen tuvo lugar en la zona de los bosques de Palermo, más precisamente en Avenida Del Libertador y Lafinur, donde el hombre, ya herido, pidió ayuda en una heladería. “Alrededor de las 22:55, recibimos un llamado el 911 por un hombre que presentaba una herida de arma blanca a nivel torácico. A los pocos minutos arribó la ambulancia que estaba en la base de Ecoparque, muy cerca. El hombre, por la herida que presentaba, entró en paro en ambulancia”, contó Crescenti.

Embed

"Según me dijeron después, era una herida a nivel torácico con interés en la aurícula. Después de masajearlo durante casi 40-50 minutos, este hombre falleció. Lamentablemente, la herida se produjo a la altura del corazón, o sea, entró derecho a la aurícula", explicó Crescent.

El titular del SAME también informó que, pese a los esfuerzos médicos por drenar el fluido pericárdico y estabilizar al paciente, la herida resultó ser mortal: “Fue un puntazo directo al corazón". La víctima, según se reveló, había buscado refugio en una heladería cercana para solicitar ayuda después de haber sido apuñalado.

Crescenti, en tanto, señaló que aunque el SAME ya atendió casos graves en el pasado, como el reciente ataque a un portero con una botella en la zona de Córdoba y Gurruchaga, no habían experimentado casos como este: "Situaciones como esta, con una herida mortal, no las estamos viendo. Sí por otro tipo de incidentes, pero llegar a este final, no".