El editorial de Paulo Vilouta: "Corrupción a la vista"

Embed

El resultado hoy en la Argentina tiene que ver con años, años, años y años de conductas que no tienen que ver con el buen andar de la Argentina y por eso hay un declive permanente.

Cuando nosotros observamos los gráficos siempre vemos curvas declinante porque, salvo algún período de alguna estabilidad de algo, en la mayoría de los temas estamos mal y todo confluye en lo mismo.

Todo confluye en lo mismo, en lo que es en muchos casos la mala fe, el delito y en otros casos, esta situación permanente de enfrentamiento, de gritos, de descalificaciones, de nunca poder llegar a un buen camino. Y lo quiero resumir con dos o tres hechos de las últimas horas.

Uno tiene que ver con el escándalo Papeles ayer en la Cámara de Diputados, una cámara que está bajo observación después de este hecho delictivo que se produjo con Martín Insaurralde con este hecho delictivo con este señor apodado Chocolate, que ojalá rápidamente la jueza abra ese teléfono porque nos vamos a llevar gratísima sorpresas de saber quiénes orquesta este chorreo monumental con las tarjetas de débito de quinientos ochenta mil pesos de cuarenta y nueve empleados fantasmas, siendo esto una gotita de agua en un desierto.

No vayan a creer que con esto hemos superado los índices brutales de corrupción que hay en la Argentina. Pero ojalá que la jueza lo resuelva con mucha prontitud ayer en la Cámara de Diputados, que también está observada, porque en algún momento vamos a tener que definir cosas como que no podemos gastar tanto los argentinos, porque tenemos un déficit fiscal bestial y porque el déficit produce inflación y porque como no tenemos dinero y no nos prestan y no podemos emitir, vamos a tener que ver qué cosas son importantes y qué cosas no son en la vida de los argentinos.

Yendo a lo público, los diputados que no sesión casi nunca ser, protagonizaron en un tema tan delicado como el de los inquilinos y el de los loca, hoy con siete millones de personas sin saber dónde van a vivir en breve Una situación escandalosa con dos disputadas que estaban en un estado de quicio.

Las señoras estarán hoy debatiendo cómo solucionamos un problema que tiene aquejado a muchísima gente. No, este era el espectáculo dantesco que daban en diputados. Escuchen, sé que nunca a la cabeza de No, esto es el diputado.

No vaya a creer que siempre descalificamos la cancha de fútbol, que siempre descalificamos otros ámbitos, No? Este es el ámbito donde estas señoras, en una situación de semi desquicia, andaban a los gritos gritándome Chorro no venía a ver dónde vivo.

Vos sos un pedazo de chorra, vos no sé qué cosa vos sos una opositora. Este es el nivel de algunos en esta Argentina declinante donde les tendría que dar vergüenza los papeles que hacen. Porque si hubiesen resuelto el tema, hoy nos banca. Vamos, que las señoras alteradas estén un poquito más calmadas y nos den alguna explicación. Disculpen, No se nos fue la mano. La verdad que estábamos discutiendo acaloradamente. Un tema que aqueja a siete millones de personas.

No, las señoras se fueron como nada. Y hoy estarán mirando los diarios.

Este es el nivel paupérrimo que tenemos. Como también la falta de reconocimiento, porque ayer apareció en idea Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Nunca tuvimos un presidente más desdibujado que el actual.

Miren cómo será su situación marginado totalmente que su vocera, que daba masterclass de periodismo en esas conferencias ridículas en la casa de Gobierno, donde no sé cómo nuestros colegas iban a ir a tanto maltrato.

Ayer el presidente, el presidente de la Nación, cuando la Corte Suprema le pone punto final a un hecho que marcó a este Gobierno y que lo tiró abajo del fondo, al fondo del mar, directamente como fue la fiesta de Olivos.

Ayer el presidente habló de la vara alta de la moral de este Gobierno.

Bueno, doctor Fernández, la ética no solamente tiene con estar en un barco gastándose la guita de los argentinos. La ética también tiene que ver con otro tipo de conducta que no pasan por lo material y por la guita

Pasa por no festejar un cumpleaños en la Quinta de Olivos, cuando todos los argentinos estábamos en encierro.

Y si se olvida, miro un poquito los números y lo que fue la elección posterior a partir de un hecho que lo marcó notablemente y con relación a lo último encausado, Estos dos casos espantosos que hemos vivido los argentinos uno ayer en diputados con estas señoras tan alteradas, otra con, con la poca autocrítica del presidente de la nación que evalúa su Gobierno como uno de los mejores del mundo.