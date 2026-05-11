Editorial Paulo Vilouta: "El escenario Político" (11/05/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días, hay un tema recurrente en el cual hoy no vamos a caer porque no hay todavía ninguna noticia de esta semana, pero lo podremos ampliar en algún momento para que nos explique un invitado en el día de hoy, qué podría suceder con el tema criptomonedas y el jefe de gabinete. Un blindaje que no blinda, un Javier Milei que el viernes estaba desencajado en la reunión de gabinete, hasta tiraron una frase que me parece que están fuera de eje, prefiero perder una elección a perderlo a Manuel. Dios mío, Dios mío.Primera vez en la historia que un ministro o un colaborador que siempre es el fusible de un presidente se transforma en lo antagónico, en lo opuesto. Miro un poquito el resto del escenario, es una mentira absoluta cuando escucha a un político que dice no estamos hablando del dos mil veintisiete, es una falta de respeto a la gente.

Están todos hablando del dos mil veintisiete, desesperadamente y algunos enloquecidos.Me llamó la atención el manifiesto del pro, primero la palabra, el manifiesto ¿no? Porque lo tengo que dividir en dos, un pro maltratado por el gobierno argentino, un pro que acompañó absolutamente todo en la Cámara de Diputados y la verdad el destrato fue no solamente a nivel partido político, sino muchas veces a nivel personal, pero me parece que en el manifiesto hacer una crítica tan dura en un momento donde saben que si no van juntos dividen el electorado y podrían abrirle las puertas otra vez al quillerismo, me parece que todavía falta mucho, pero que también profundiza grietas que hay hoy entre el pro y la libertad avanza. Acompañar el cambio no es aplaudir todo, la verdad que tienen razón, reclamar lo que se prometió y todavía no llegó, un poco ansioso, el cambio tiene dos enemigos, el populismo de siempre que promete mucho y destruye todo, bueno esto ya lo hemos visto, y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia, pidiendo sacrificios que ellos mismos no están dispuestos a hacer, reclamar lo que se prometió y todavía no llegó es una de las fuertes frases que tiene este documento del pro en una crítica al gobierno, sin mencionarlo a Javier Milei, y es inentendible dicen la falta de claridad de explicaciones con relación al tema Adorni. Yo lo que creo, y está bien, que en algún momento traten de marcar lo que no marcaron los límites con relación a un gobierno que nos ha tratado siempre muy mal, porque el pro colaboró permanentemente brindando gente en el congreso de la nación, mordiéndose la lengua en un montón de cosas, pero me parece que falta autocrítica, porque cuando plantean cuestiones de la economía, o cuestiones de rutas, o cuestiones de hospitales, y no sé qué cosa, también falta la autocrítica propia, decir que somos el único gobierno que no pudo reelegir a Macri porque la gente no lo votó, perdió una paso, pero por una contundencia brutal con Alberto Fernández, después achicaron los números y quedó como la gran levantada del final, pero es el único que no pudo reelegir, no pudo superar el tema de la inflación, tuvieron serios problemas con la economía, aplicaron un gradualismo, digo porque cuando uno pierde y cuando uno tuvo la chance, no es lo mismo que cuando está fuera y nunca pisó una casa de gobierno, y a la hora de armar slogans, o tirar frases lindas, o promesas lindas, tiene todas a favor, y la otra que no puedo entender es a la señora Teresa García, quillerista, mujer fuerte en algún momento en la provincia de Buenos Aires, avaló la idea de la búsqueda de un nuevo cámpora como candidato del peronismo en el 2027, hace falta alguien que entienda la lógica por la que vamos a atravesar en el próximo gobierno, consultada, le hizo una nota a Nancy Pasos, y el quillerismo impulso un esquema similar al histórico lema, cámpora al gobierno, perón al poder, la señora dijo sí, contundentemente, la verdad que esto es insólito, porque priorizan la libertad imposible de Cristina Kirchner a un proyecto a nivel país para el próximo candidato, lo quieren poner de rodillas a Axel Kicillof, que diga Cristina es mi madre política, pido perdón, no sea arriba del maíz y de rodillas, porque en algún momento decidió independizarse, o armar su proyecto, o emanciparse, o creer que tiene las condiciones para ser presidente o candidato de la República Argentina, los únicos que están en desacuerdo son los quilleristas, porque lo único que les interesa es Cristina Libre, para qué, para transformar al próximo, sea quien sea, en un Alberto Fernández, manejado y digitado por un pasado que les hizo perder innumerable cantidad de elecciones a lo largo del tiempo, y la señora Teresa García, en un shock, dice este tipo de cosas, no sé si tanta exactivamente sería así, lo que sí me parece que hace falta alguien que entienda la lógica por la que vamos a atravesar en el próximo gobierno, y necesitamos que Cristina Fernández esté libre, o sea, el plan, no tenemos la más mínima idea, el tema es que Cristina esté libre, y me parece que algunos que pretenden un apaso dentro del justicialismo, barra quillerismo, no sé cómo lo quieren llamar, quieren ir algo más profundo, hoy un candidato que vaya a los gritos, Cristina Libre, y no saca un voto más de ese núcleo duro de quilleristas que creen que Cristina es honesta, transparente, que hizo un gobierno excepcional, y que no fue bien económicamente, y que las variables fueron extraordinarias, y no sé cuántas cosas más de un relato que no coincide con la realidad, pero qué locura el momento, porque vemos a un Millet obsesionado con Adorni, blindándolo y a los gritos diciendo al ministro que no le gusta se va.

Un Macri con un manifiesto sin hacer ningún tipo de autocrítica y reclamando un sinfín de cosas que él no pudo en su propio gobierno, y un quillerismo peronismo totalmente desordenado, con un sinfín de ideas en cuanto a nombres, sin ningún proyecto, con una explosión permanente entre todos sus candidatos, y una señora Teresa García que avaló la búsqueda de un nuevo cámpora para el peronismo del 2027, cámpora al gobierno, perón al poder, y lo único importante para el próximo gobierno quillerista o peronista tiene que ser la libertad de Cristina, menos mal que falta mucho para el 2027, por favor, porque con este escenario entre los nerviosos, los que no se autocritican y los que deliran, estamos realmente complicados.