Editorial Paulo Vilouta: "Todo es un acontecimiento político" (13/05/26) #Vilouta910

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Como todos los días, doscientos tres días sin que se aplique una ley en la Argentina, realmente llamativo, ¿no? Porque la ley tiene que aplicarse y el funcionamiento de las universidades, de los hospitales, se tiene que poner en marcha, pero tenemos una Argentina donde no se respetan los fallos y donde hacemos de todo un acontecimiento político.

Creo, y estando de acuerdo con la torpeza del gobierno, en un momento que anda con las luces bajas, para repetir una foto de casi un millón de personas en la calle que lo complican, más allá de todo el condimento y el aprovechamiento electoral y político que le pusieron muchos, ayer hubo un sinfín de chicos, de chicas, de padres, de alumnos, de docentes, de gente que pide por un sistema igualitario en la Argentina, que tenemos que proteger, pero que tenemos que controlar también. Porque ayer escuchando las dos campanas, me queda una sensación de altísima preocupación.De un lado me dicen, hay un éxodo de docentes de diez mil, y del otro lado me dicen, tenemos una plantilla superior, el gobierno, comparado con el año anterior. Me cuentan que hay un 18 por ciento de alumnos fantasma, o sea, que no están identificados dentro de las universidades públicas. Me cuentan que hay un 40 por ciento que por año rinde una o ninguna materia anual.Ponemos 400 mil millones de dólares, de pesos todos los argentinos, de pesos todos los argentinos, donde el 90 por ciento está destinado a sueldos. Sueldos indignos para los docentes en la Argentina, como también lo son para los policías, como también lo son para los enfermeros, como también lo son para los médicos, y para todo lo que es público en la Argentina, los sueldos son lamentables, de punta a punta. ¿Habrá alguna excepción provincial donde se paga un poquito mejor? Ayer cuando lo veía al gobernador Kicillof, me daba ganas de preguntarle, Axel, ¿cómo tenemos a los docentes en la provincia? ¿Les pagás el doble, el triple? Danos la fórmula, a ver si la traemos para el resto de la Argentina, ¿no? Porque pareciera que hablan de otro país y están hablando de un mismo país donde no hay un docente, un médico, un enfermero, un policía, un gendarme que tengan un sueldo digno en la Argentina cuando pasan por lo público.Recorte de 78 mil millones de pesos publicados ayer en el boletín oficial. Qué poco timing tiene este gobierno, ¿no? Porque el día de la marcha recorta. Cuando con esos 78 mil millones de pesos suavizaba, solucionaba y avanzaba en el conflicto.Por supuesto que después el tren fantasma, hay caras que a mí ya me tienen saturado y a la gente también, que no aportan nada. Uno ve algunas caras, dice, esta gente no solamente es un tren fantasma, sino que son un atraso a la vida de los argentinos en un montón de cosas. Y no tienen ningún tipo de aporte.Hugo Chahasky, Hugo de Pedro, fue del gobierno de Alberto Fernández.

¿Cómo estaba la educación del gobierno de Alberto Fernández? Caótica y desastrosa como hoy. El gobernador, Axel, quiere ser presidente, una fórmula, no un discursito emocional, estamos con los pibes, estamos con las pibes.No, tengo esta idea para salir de este sometimiento desastroso que tiene hoy la universidad pública. No, no lo escuche. Pitrola, Bregman, manejan ahí los centros de estudiantes, que está de izquierda, pero ni una sola idea.Pietra Gala, Pietra Gala, Fernanda Raberta, la que le dio a Cristina, digo, Fernanda Raberta podría aprovechar e instruirse un poquito, ¿no? Porque le dio un desarraigo a Cristina Fernández diciendo, vive en Santa Cruz, cuando vivía en Buenos Aires, y le dieron casi seis palos por desarraigo, ¿no? Y la falta de ideas, porque más allá del tren fantasma, yo sé tranquilamente que ninguno de estos personajes que les nombro, salvo Axel Kicillof, que la pelea, tienen algún tipo de chance en el futuro de los argentinos en la consideración. Pero no veo una sola idea, porque miro para atrás y me espanto, y miro para adelante y digo, ¿dónde hay un candidato o una candidata con alguna idea firme? Ayer era el día para destacarse, decir, che, mira, tengo esta idea para salir de este problema que tenemos con las universidades, más allá del empacamiento del gobierno que tiene con no financiar. Mauricio Macri, una aparición en Instagram, un posteo, el próximo paso no es un partido político y un dirigente, por mejor que sea, el próximo paso sos vos.El argentino que pagó el costo del cambio todavía espera. Esto en el día de la marcha.

La señora Mariel Fernández, intendenta de Moreno.No, estamos buscando un candidato que esconda el tema, pero si somos gobierno lo primero que tenemos que hacer, Cristina Libre. Están en otro planeta. No hay una propuesta.Todos los días tienen posibilidades para pensar que nos podemos esperanzar en un futuro a través de una salida, pero no hay la más mínima idea. Para terminar, no podemos desfinanciar. Estamos totalmente de acuerdo.Las leyes están para cumplirse y las órdenes de la justicia no son quiero o no quiero, debo y lo tengo que hacer. Pero más allá de no desfinanciar, tenemos que controlar y de una vez por todas auditar. El gobierno hace dos años que nos viene que está auditando y la solución no está.Auditar de verdad, porque si bien la educación pública es un derecho al cual todos podemos acceder, muy poco nos están dando resultado, porque los graduados en la Argentina se cuentan con los dedos de una mano. Entonces me parece que hay que financiar, controlar, auditar y buscar un sistema para que no tengamos un montón de gente haciendo política y mal utilizando las universidades públicas y buscando el resultado final, que tengamos cada vez más cantidad de profesionales, porque van a ser los futuros médicos, los futuros economistas, los futuros psicólogos, los futuros sociólogos, los administradores de empresas, los abogados, los que van a manejar, ojalá que mejor que todos nosotros, los destinos de una Argentina que está muy pero muy golpeada.