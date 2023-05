Barrios de Pie le respondió a Tolosa Paz: "Muchas veces los chicos tienen el plato de comida en el acampe"

Luego de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, reclamara la intervención de la Defensoría de los Niños ante la posible presencia de menores en la marcha federal piquetera que ayer comenzó a acampar en Plaza de Mayo, desde Barrios de Pie salieron este jueves a responderle a la funcionaria. La encargada de hacerlo fue Silvia Saravia, coordinadora nacional de esa organización, quien en diálogo con Vilouta 910 justificó la asistencia de los chicos a las marchas porque "muchas veces tienen ahí el plato de comida". Por otro lado, explicó por qué su movimiento no forma parte de la protesta.

"Nosotros le decimos a los compañeros que eviten llevar a los chicos a los acampes, pero muchas veces no tienen dónde dejarlos y, además, en el acampe está la comida", afirmó Saravia, para luego apuntar contra el Gobierno: "No les preocupa que el problema está, sino que sea visible. Nosotros no utilizamos a los chicos, y en el caso de las mujeres, nos ponemos adelante porque somos las que dirigimos los barrios".

Luego, Saravia reveló los motivos que llevaron a Barrios de Pie a no formar parte de la movilización y señaló a las organizaciones que "tienen funcionarios en el Gobierno", al que a su vez acusó de llevar adelante un plan de ajuste.

"Nosotros no vamos porque están protestando sectores que tienen funcionarios en el Gobierno, como el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, que hace tres semanas se juntaron con Sergio Massa y le dijeron que le iban a garantizar la estabilidad y le agradecían todo lo que estaba haciendo. Y lo que está haciendo Massa es aplicar un programa que hace recortes, que hace ajuste. Y lo que hace Tolosa Paz no es porque ella quiere, sino que se trata de una exigencia del Ministerio de Economía, que a su vez accede a un planteo del FMI", explicó.

En la misma línea, Saravia se diferenció de otro de los líderes sociales, Juan Grabois, al afirmar que su espacio se moviliza "porque están discutiendo la caja del Ministerio de Desarrollo"

"Con esta UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) no tenemos nada que ver. Por eso no nos vamos a movilizar con ellos", aseguró, para luego señalar: "No se puede ser oficialista y estar en los barrios".