La dramática denuncia de la pareja del argentino asesinado en Bolivia: "Se negaron a atenderlo"

Florencia, la novia de Matías Rosales, el joven argentino que murió en Bolivia tras ser apuñalado, contó este viernes detalles del hecho y ratificó que el joven falleció porque no fue socorrido a tiempo y porque el médico de guardia del hospital al que lo trasladaron se negó a atenderlo.

Hace un año y medio, Matías y Florencia comenzaron un viaje juntos que los llevó a través de distintos lugares. Su aventura los llevó a Oruro, donde conocieron a un joven colombiano que, según Florencia, es el autor del crimen. “Matías se fue a comprar con este colombiano y yo me quedé en la puerta del hostel porque andaba trayendo unas mochilas. Así que se va y no diviso de ahí en más a dónde se van a comprar. A los 5 minutos se vuelve corriendo con una botella abajo del brazo, que no alcanzo a ver qué era. Supongo que era una gaseosa. Me gritaba que el colombiano lo había apuñalado”, recordó la pareja de la víctima en diálogo con Vilouta 910.

Ya herido, Matías se sentó en la puerta de una farmacia, mientras su pareja empezaba a pedir ayuda. "Primero le pido un teléfono a una persona que estaba en el local. Esta persona me dice que no y hace un par de comentarios que no los voy a decir. Pido otro celular más allá, a una persona que estaba en un puesto vendiendo, y esa persona con el celular en la mano también me dice que no. Pido a las personas que iban pasando, a dos o tres personas más, y todos se negaron”, señaló.

Finalmente, luego de insistir, Matías fue asistido por una ambulancia de bomberos, que fue la responsable de trasladarlo. Sin embargo, los problemas continuaron: "Matías tenía signos vitales, porque yo le estaba tomando el pulso. De las dos enfermeras que mandaron en la ambulancia, ninguna de las dos se subió con nosotros en la parte de atrás".

matias-jpgjpg.webp Matías fue asesinado en la ciudad de Oruro, Bolivia.

La situación se volvió aún más compleja cuando el joven llegó al hospital. "Las enfermeras tardaron varios minutos en bajar a Matías de la ambulancia, y cuando vino el médico, me dijo que él no lo podía atender", aseguró.

"¿Por qué no lo querían atender? Porque supuso que Matías ya no tenía signos vitales. Mi compañero no recibió asistencia en ningún momento, y este médico lo único que hizo fue mirarlo desde su lugar, y cuando yo le empiezo a gritar que por qué no lo atiende, va adentro, busca un estetoscopio, y me dice que ya no lo va a tocar", agregó.

Para concluir, Florencia trazó un escenario dramático: “Mi compañero se me murió en los brazos porque me negaron el teléfono. Si me lo hubieran dado la primera vez que yo lo pedí, quizás hubiese sido todo diferente”.