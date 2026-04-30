Editorial Paulo Vilouta: "Situación indefendible" (30/04/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días a esta hora y gracias por acompañarnos el título sería con sabor a poco y con olor a casta viendo y escuchando lo que pasó ayer en el congreso de la nación por supuesto celebro que la oposición haya tenido un papel fundamentalmente de aguante de escucha y de bancar siete horas de manuel adorni que la verdad nos dejaron particularmente a mí vacío no y con algunas preocupaciones porque siento por más que lo nieguen y lo discutan y nos griten y nos digan cosas que el gobierno ató su presente al presente de un solo funcionario y me parece que a partir de todo lo que sucedió o presuntamente sucedió quedó todo congelado y quedó todo paralizado y me parece que el gobierno no solamente porque comienza la campaña sino porque está en un año donde supuestamente no hay campaña es el año donde hay que acelerar donde hay que profundizar donde hay que encontrar un camino donde hay que tratar de ver si este plan económico realmente va a funcionar como nos prometen o tiene fisuras y tiene fallas como dicen algunos sacar esta onda del desánimo permanente que hay en la argentina yo hace unas semanas decía che el día de ipf qué buena noticia a los dos segundos estábamos pinchados y así un montón de cosas que dentro de un contexto difícil que vive argentina también pasan cosas positivas y cosas que marcan auspiciosamente un buen futuro no cometí ningún delito y no voy a renunciar yo decía esto la verdad tiene sabor a poco y tiene mucho olor a casta porque me siento acá digo esto y a partir de lo que digo los tengo que convencer a ustedes que no pregunten más que no digan más y aquí hay una investigación de la justicia que va a dar su veredicto y hay alguna investigación periodística también de buen tino y con buen trabajo donde hay cosas que no son explicadas al ser el jefe de gabinete no dio ningún detalle sobre cómo consiguió más de 100 mil dólares que gastó en efectivo al ser el jefe de gabinete no nos contó cómo financió los onerosos viajes familiares todos viajes pagados cash que realmente ya es una maniobra para la justicia sospechosa 35 días de vacaciones cuando supuestamente no se vea ido después bueno veremos si miente no miente el tema es de dónde salió la plata más bariloche más el hotel xao xao más río de janeiro más la mujer que españa y que no sé cuántas cosas tampoco nos explicó el jefe de gabinete cómo compró los dos departamentos en la ciudad de buenos aires más allá de las jubiladas más allá de la escribana más allá de las señoras expolicías tampoco nos explicó cómo adquirió una casa country en exaltación de la cruz más allá que la haya puesto que la tiene que poner en la declaración jurada porque es funcionario y porque hay una supuesta oficina anticorrupción que vigila pero el gobierno cree como viene haciendo este gobierno y otros gobiernos que vive en su microclima y que ya todo pasó lo peor ya pasó ya pasó adorno y por el congreso ya hicieron la fiestita de egresados lo acompañaron todos gritaron de los palcos chiflaron pusieron cara y apretaron los puños como diciendo ya está ya está manuel ya se terminó el gobierno cree que lo peor pasó pero hoy que es 30 de abril lo peor no pasó si también cree que los espasmos anticorrupción no definen elecciones y eso es verdad en la argentina nos han robado de punta a punta porque no hemos sido nosotros con nuestro voto capaz de poner un punto final siempre pusimos punto y aparte punto y aparte y roban pero hacen y roban pero nos planean y roban pero nos subsidian el gobierno cree que la economía vendrá mejor y el gobierno como lo decía Gustavo Marangoni.

Sabe que siempre hay que tener un rival arriba del ring para poder victimizarse compararse si no es la justicia son los distintos políticos y los distintos espacios políticos y si no son los espacios políticos como lo es el kircherismo son los periodistas también sabe el gobierno que enfrente no le aparece nadie por ahora que los enfrente con fuerza y esperanza en la gente y tienen todavía esa ventaja porque miran para adelante y no ven nada miran para atrás y ven el horror pero me parece que con eso no alcanza y que el gobierno tiene que entender que está defendiendo una situación por ahora indefendible y para terminar qué desagradable lo de javier miley en el día de ayer yo estoy acostumbrado porque me llevó un juicio que después se diluyó porque yo no dije lo que Javier Milei.

Decía que yo había dicho que le había dicho que era un un hitleriano no un nazi o no sé cuál es la palabra exacta un nazi después tuvo que rectificarse me dijo no la verdad cometí un error no fuiste vos se terminó el asunto pero enseguida te llevan a la justicia y ayer miley en el palco defendiendo ahí a un jefe de gabinete que está flojo de papeles tendría que haber tenido otro tipo de conducta a mí me importa muy poco que es para el 30 por ciento del núcleo duro de lo que les encanta la confrontación los señores del twitter el espacio de no sé qué cosa me parece desagradable que un presidente tenga estos tonos en un momento donde estamos todos preocupados afligidos pensando en el futuro pensando en el trabajo pensando a ver si de una vez por todas tenemos un atisbo de salida en la argentina gritándole asesinos a los de la izquierda corruptos a los periodistas que fueron ahí con con amabilidad sale una pregunta en medio de una salida muy desagradable los tonos del presidente de la nación no son tonos para un país que vive en un tsunami intelectual permanente creo que nos hace ya hasta daño este tipo de cosas de estar todo el tiempo confrontando y creyendo que el que está enfrente es un enemigo permanente ojalá lo pueda pensar en algún momento prometió no insultar más ojalá que en algún momento recapacite que se dé cuenta que no puede estar tantas horas en las redes sociales que se dé cuenta que no es que el 95 por ciento está en contra de él que tal vez hay algo de ello que está fallando y que hay que observarlo y que no siempre podemos vivir del insulto y de la confrontación por un país más sereno por un presidente más ubicado y por un futuro que después de adorni no sabemos cómo sigue después de un show después de una presentación después de un día totalmente perdido con sabor a poco con sabor a poco y con mucho olor a casta