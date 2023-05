Carolina Losada, sobre la polémica por su domicilio: "Fue una operación de gente que tiene miedo de perder"

Tras la polémica que se generó al afirmar que si es electa gobernadora piensa mudarse a Santa Fe, la senadora Carolina Losada aseguró este jueves que todo fue producto de "una operación" y apuntó en ese sentido a la interna dentro de Juntos por el Cambio, y más precisamente al radical Maximiliano Pullaro, rival en la carrera por la gobernación.

"Como periodistas que somos sabemos que a veces cortar una declaración y dejarla chiquita así… Eso fue toda una operación que sé perfectamente de dónde vino y viene de la gente que tiene miedo de perder, que apostaba todo a que yo no fuera candidata y que decía por todos lados que yo no iba a ser candidata. Como van a perder, tienen miedo y empiezan con las operaciones", señaló Losada durante un reportaje con Vilouta 910.

"Lo que puedo decir es que trabajo en el Senado y estoy la mitad del tiempo en la cámara y la otra mitad recorriendo mi provincia", agregó.

Losada recordó que el dato de que ella no tiene residencia fija en su provincia ya fue utilizado durante la campaña en la que resultó electa senadora. "Ya intentaron hacer hincapié en este tema y les fue mal. Lo importante es que yo no tengo ningún tipo de relación ni con el narcotráfico ni con las bandas narcocriminales y que en mi gobierno no a a haber nadie relacionado con este tipo de bandas. Que el lobo cuide de los corderos no es lo que queremos como imagen para Santa Fe", afirmó con dureza.

Luego, en relación con el respaldo que dirigentes como Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich le dieron tanto a Pullaro como a ella, señaló: "Ellos saben que la única candidatura que tiene un proyecto serio para la provincia de Santa Fe es el nuestro. No van a apoyar a nadie que tenga ningún tipo de vínculo con nada de lo que queremos dejar atrás".

Otras definiciones de Carolina Losada

"En las últimas 12 horas hubo 6 homicidios en Rosario".

"Las herramientas para luchar contra la inseguridad están, pero falta decisión política".

"Nuestra idea es modernizar el Estado, que todo sea digital".

"El Gobierno de Lifschitz pierde por la inseguridad, lo mismo que le pasa a Omar Perotti. Nosotros tenemos un mapa del delito donde ocurren las situaciones. La policía no se siente segura, los móviles son viejos".

"Yo prefiero no entrar en discusiones políticas. Pullaro estuvo con el Gobierno anterior. Tenemos que traer políticos que tengan sentido común".