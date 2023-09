Claudio Zuchovicki señaló cuál es la principal traba de la Argentina para tratar de bajar la pobreza

El economista Claudio Zuchovicki analizó el número de pobreza revelado ayer por el INDEC y señaló las causas fundamentales detrás de esta problemática social. Al respecto, en diálogo con el programa Vilouta 910, afirmó que la principal traba para revertir la pobreza estructural es la falta de recursos humanos.

Zuchovicki destacó la importancia de entender la pobreza desde distintas perspectivas y categorías. "Vos tenés tres tipos de pobreza: la primera, la que se mide por ingresos, y esos números cambian de repente por la inflación. Hay otra pobreza que es mucho más importante, que es estructural, que es la falta de infraestructura para salir de los lugares donde están. Por ejemplo, el acceso a un hospital, a una ruta, un camino; y la tercera es de futuro. Creo que eso es lo que más nos duele, que es la movilidad social", explicó el economista.

El analista económico argumentó que el problema más crítico en la actualidad es la falta de movilidad social en la Argentina. Comparando con épocas pasadas, señaló: "Para la mayoría de los que nos escuchan, nosotros somos de una sociedad que tenía movilidad social. Yo iba al colegio y era hijo de un carpintero, pero podía estar al lado del hijo del médico, al lado del hijo del portero, y a todos nos nivelaban. Nos dieron las mismas herramientas para pelear en la vida".

Sin embargo, Zuchovicki lamentó que la realidad actual sea diferente. "Hoy no es así. Hoy, el 50% de esa pobreza estructural no tiene cómo salir de ahí, no tiene esa movilidad social porque no tiene las herramientas para poder salir de ahí. Eso obliga a una sociedad a vivir con déficit permanente. Por eso, el tema es mucho, mucho más profundo que tomar una medida puntual", advirtió.

El economista también abordó el tema de los recursos, enfatizando cuál es el primer inconveniente para intentar erradicar la pobreza.

"Nosotros tenemos muchos recursos naturales. Los países más pobres del mundo tienen muchos recursos naturales. Pero solo los recursos naturales no te sirven. El capital tampoco es el problema porque en el fondo hay plata. Hay un montón de plata. El tema es el recurso humano para poder aprovechar eso", argumentó Zuchovicki.