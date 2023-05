Daniel Scioli defiende las PASO para definir al candidato del Frente de Todos: "Que la gente elija"

El embajador argentino en Brasil y precandidato a Presidente, Daniel Scioli, afirmó este martes que defiende la implementación de las PASO como el mejor mecanismo para definir quién debe ser el candidato del Frente de Todos. Opositor a que esa selección se haga a dedo, pidió que "la gente elija" y afirmó que "no hay que temerle a la voluntad popular".

"Estoy convencido de que la gente se va a inclinar por quienes den previsibilidad, experiencia, sensatez, moderación, y esa es mi esencia. Defiendo las PASO como el mecanismo democrático para que se ordenen las candidaturas de acuerdo con la preferencia de la gente", afirmó Scioli durante un reportaje con Vilouta 910.

"Defiendo las PASO para no frustrar las aspiraciones de ningún dirigente. Que se sometan a la voluntad popular. Jamás hay que temerle a eso", agregó el embajador, quien también dijo estar en contra de que la elección del candidato se mida por los sondeos.

"Las encuestas están siendo utilizadas como una herramienta de publicidad política. Dejemos que la gente elija y no definamos por una encuesta", reclamó.

sciolijpg Daniel Scioli, el primer candidato en postularse a las PASO por el Frente de Todos (Foto: Telam).

Otras definiciones de Daniel Scioli

"¿Si me imagino una interna contra Massa? Yo no lo encaro en términos de enfrentamiento. La Argentina que se viene, en mi concepción, necesita lo mejor de cada uno. No solamente dentro de nuestro espacio político, sino los acuerdos que van a ser necesarios para llevar tranquilidad y las mejores expectativas para la Argentina".

"Hoy puede darse un avance muy significativo en la agenda de reconstrucción en la relación con Brasil, que tuvo como primer punto que volvamos a ser socios comerciales, destrabando controversias, logrando la producción energética".

"Alberto Fernández y Lula tienen buena relación, por lo que llevan adelante un plan de gobierno binacional que tiene diferentes objetivos y ya se está ejecutando".

"Brasil busca mecanismos para dinamizar más las exportaciones de Brasil a la Argentina y que Argentina no tenga que usar reservas".

"La agenda moderna es el litio y el cobre".