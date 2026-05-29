Editorial Paulo Vilouta: "Discusiones de slogan" (29/05/26) #Vilouta910

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El primero, en este minuto que me tomo, la economía se va a llevar puesta a la política, dijo Luis Caputo en el día de ayer. ¿Se imaginan ir a una contienda electoral donde tengamos que pedirle a los opositores algo superador para ver si estamos realmente discutiendo solamente cuestiones que no pasan por política, por slogans?

¿Se imaginan si vamos a ese paraíso alguna vez en la Argentina tener que obligar a los políticos a hablar de economía? Realmente sería fantástico, ¿no? Porque acá hay un montón de promesas incumplidas a lo largo de todos los tiempos y hay temas centrales de los cuales no discutimos los argentinos. La economía se va a llevar puesta a la política.Esto no quita que el gobierno tenga que entender que Miley sacó en la primera vuelta 8 millones de votos, que sacó 14 en el ballotage y que hoy tiene un 20% dentro de su núcleo que son desencantados. Y la mayor cantidad de gente veía una encuesta fresquísima de Management and Feed, no tienen que ver tanto hoy con esta economía, sino también tienen que ver con las conductas del gobierno. Porque hay un puñal clavado en mucha gente que apostó por Miley que no podemos estar hoy ante presuntos casos de corrupción, porque la justicia no confirmó ninguno, con el dislate de Manuel Adorni, con el tema de Andís y la discapacidad, con el tema de Libra, o que se hable siempre de algún negociado cuando está sobrevolando alguna licitación o algo que público pasa a ser privado.

Cuando Management le pregunta a la gente en cuánto tiempo va a mejorar la economía actual, hay un índice cambiante y positivo, porque en abril el 33,9% lo pensaban y hoy el 39,3% creen que vamos a estar en un año con una economía que es mucho mejor. Y es un dato auspicioso en un momento complejo y difícil. En otro trabajo que veía, la gente sostiene y marcaba distintos ejemplos, que es como hacer un ajuste en la casa.Bueno, un día a partir del ajuste y el despilfarro y las malas políticas económicas que tenía la Argentina, tiene que llegar a algún tipo de resultado. Bueno, ayer el ministro y el presidente, en buenos tonos, dejando de lado el tema de los periodistas, que es un tema nuestro y no es un tema de ustedes, por lo menos intentaron explicar y poner los pies sobre la tierra, admitiendo que la baja de la inflación no alcanza para crecer más allá que es bueno. No vamos a cambiar los parámetros y no hay que tener inflación, hay que tener déficit.No, con eso no alcanza, pero eso es fundamental como pilares de cualquier economía sana, gobierne Millet, gobierne Kicillof, gobierne Moreno o gobierne Pichetto. Dos temas breves para cerrar. Uno, se hace justicia, queda solamente la corte, que me parece que nunca falla ni cambia ningún tipo de fallo que tenemos.Han rechazado un último recurso, le van a decomisar bienes a Cristina Fernández y a sus hijos por los seiscientos ochenta y siete mil millones de pesos que nos deben por un juicio absolutamente justo, bien hecho y que pasó por más de catorce magistrados en la Argentina, incluida la corte que demostraron corrupción en el caso de Vialidad. Ustedes ven que hoy en el caso cuadernos hay libretistas extraordinarios que cambian las declaraciones del dos mil dieciocho y que las del dos mil veintiséis lo que vieron dejaron de verlo, lo que escucharon dejaron de oírlo, lo que contaron dejaron de contarlo y hoy son casi arrepentidos de arrepentidos porque en el dieciocho decían una cosa, salvo la mujer de Centeno, y hoy dicen algo diametralmente opuesto. El caso de Vialidad tiene sentencia definitiva, llegó a la corte suprema, no hay más instancias, salvo Dios en el cielo que algún día juzgará, y esta familia le debe a la Argentina al igual que la de Báez seiscientos ochenta y siete mil millones de pesos.Se terminó el asunto, la Cámara Federal rechazó otro recurso extraordinario para que le quiten las propiedades y hay ciento y pico de bienes incluido el departamento de esta prisión de San José uno, uno, uno, uno, devolviendo lo que se llevaron y tema terminado. Y para finalizar, esta fue una semana durísima, ¿no? Con escuelas tomadas, con universidades paradas, con docentes que cobran muy mal, con una ley de financiamiento que no se cumple, con una corte suprema que no falla, con carreras de chicos argentinos que tienen la desgracia justo por edad de tener que abrazar una profesión en estos tiempos, porque hay carreras que todavía no comenzaron a cursar en lo que va del año por los paros. Pero me parece que también tenemos que observar la otra parte, no solamente el tema de permitir auditorías, sino permitir capacitación en la educación, porque en la ciudad tres de cada diez aspirantes a ser docentes no aprobaron la comprensión lectora.Miren qué grave todo esto, ¿no? Es un diagnóstico que se hace desde ahora en una carrera donde hacen falta muchos maestros porque estamos en un momento complejo y difícil. Es un plan que se llama ser docente que incluye una reforma de currículum en los profesorados de primaria inicial, un incentivo para que esta gente una vez que comienza a trabajar no se pongan amantes de la inasistencia, pero en la ciudad tres de cada diez aspirantes a docentes, es decir, alguien con vocación y una supuesta instrucción no aprueba la comprensión lectora. Después queremos que los chicos sepan conjugar verbos, después queremos que los chicos sepan que es un sujeto y un predicado y que comprendan textos.Buena medida en la ciudad porque, repito, hay que capacitar, hay que crecer, hay que pagar buenos salarios, pero también hay que ofrecer una muy buena educación. Cosa que en la Argentina, si bien estamos todavía destacadísimos y fundamentalmente en los ámbitos universitarios, en las escuelas parece que andamos con fallas.