Editorial Paulo Vilouta: "Las exigencias del FMI" (28/05/26) #Vilouta910

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Como un minuto como todos los días, estos días estuve muy muy activo ¿no? con el tema Adorni, con el tema de los destratos del gobierno, los malos tonos, a pesar que esta semana parece que tenemos el Miley bueno, la interna y todas estas cosas, pero no nos tenemos que olvidar del pasado ¿no? y recordar este tipo de cosas como esta declaración del señor Jock Lender, mano derecha debe Bonafini un parricida, una cosa increíble ¿no? Diciendo que Aníbal Fernández ponía dinero del estado para armarles denuncias al PRO y todas estas cosas de un pasado que no hay que olvidarlas para tener memoria porque el mal presente no nos tiene que llevar al pasado, la Argentina, sino el mal presente nos tiene que obligar a pedir que el presente sea mejor y que en el futuro surja alguien mejor que los que pasaron y si no funcionan los que están, pero no ir a esos errores ¿no? de creer que el pasado muchas veces, y hay un pasado que tendría que estar pisado directamente en la Argentina. Voy al tema de hoy, ayer veía con preocupación porque el fondo monetario nos da una idea, che en la Argentina hay muy poca gente que paga impuestos, como poca gente si tenemos un récord, si, hay impuestos distorsivos, hay impuestos insólitos, hay impuestos que llegaron por un mes se quedaron toda la vida como el impuesto al cheque, pero hay muchos problemitas con el impuesto, las ganancias y con el monotributo ¿qué pretende el fondo? que paguemos más, hoy solamente el 1% de los argentinos pagan impuestos a las ganancias, muchos porque están en negro y otros porque no alcanzan llegar al mínimo no imponible, que es una suma de dos millones y pico y es una suma hoy en la Argentina donde los sueldos están lejos, y en el monotributo ¿por qué? porque muchas veces se logra que tengo esta categoría, no me quiero pasar para no cambiar de régimen, entonces especulo, una en blanco, una en negro, un negro, una en blanco, y yo ayer cuando escuchaba lo del fondo, escuché todas voces en contra por supuesto del fondo, pero me puse a pensar ¿cuál es el rol de los políticos argentinos? y ¿cuál es el rol del sindicalismo argentino?

para que tengamos más trabajadores que paguen impuestos por el trabajo, lo paga el mundo, no es una injusticia de Argentina, pero ¿qué significa? que hay mucha gente trabajando, que hay mucha gente en condiciones de poder pagar el tributo porque están acá decimos en blanco o como dice el mundo registrados, hoy en la Argentina la pelota de evasión es impresionante porque se va desde el negocio de la esquina al negocio de la otra cuadra o al profesional que te asiste y no te hace una factura, no tenemos la cultura del impuesto y gran responsabilidad tienen los políticos que no generan trabajo y los sindicalistas porque yo escucho estos sindicalistas que tenemos en la Argentina que lo único que hacen es hablar y decir disparates sublimes o estar 84.900 años en un cargo y no lograr que tengamos trabajo formal, no lograr que tengamos mayor cantidad de personas registradas, personas que tengan derechos, vacaciones, aguinaldo, cobertura médica, tenemos uno llamado Pedro Victorio San Belletti que hace 50 años que está en pinturas, alimentación Daer 39 años, caballería y comercio 38 años, Moyano camionero y con dinastía porque esta gente además no sólo fue dramática para el país sino que nos deja los hijos, Moyano 37 años, Piomatto 34, Maturano 30 con los trenes un desastre, Andrés Rodríguez 34, José Luis Lingeri 38, Luis Barrio Nuevo 39. El señor Barrio Nuevo en vez de estar preocupado cómo generamos trabajo y cómo logramos que el fondo no diga che paguen más impuestos, dijo en las últimas horas si hacemos un paro de 36 horas con movilización cae mi ley pero no queremos.Bueno muchas gracias Luis, la verdad muy atento porque gracias a ustedes evitamos romper el sistema institucional y democrático en la Argentina, con este tipo de sindicalismo argentino no logramos trabajo, logramos que cada vez menos gente pague impuesto por el tema de los trabajos y cada vez tengamos más desorden porque la gente está en negro y si la gente está en negro no damos lugar a recaudar para tener jubilaciones dignas y tenemos un sistema explotado. Me encantaría que los sindicalistas argentinos y los políticos argentinos hoy estén debatiendo cómo salimos de esta idea que plantea el fondo, que si la ley es con la lupa no está mal porque si el 1% paga solamente impuestos las ganancias significa que hay muy mal trabajo en la Argentina y la idea final no es estrangular a la gente sino que mayor cantidad de gente pague impuestos y al pagar más los que pagamos paguemos menos.

Pero el sindicalismo argentino está en un atraso bestial.Estos personajes que no sabemos ni de qué viven en la opulencia, en la grandeza. Bueno tal vez el Pollo Sobrero nos explica que es un sindicalista honesto de qué viven algunos de estos personajes. A ver.Bueno, vos has dicho estás a favor de que se elimine la cuota sindical. Obviamente, no, la cuota sindical solidaria. La solidaria, exacto, sí.La cuota sindical solidaria fue un invento del peronismo para darle caja a aquellos dirigentes gremiales que no pueden mostrar la cara en ningún lugar de trabajo. Por eso le cobran indirectamente una cuota sindical a los trabajadores de forma compulsiva. ¿Por qué? Cuota sindical compulsiva para que estos personajes siniestros que no sabemos de qué viven, vivan de esto, entre otras cosas.Y el gobierno muy contemplativo, cuando hicimos la reforma de la ley laboral, que la CGT no la pudo parar, lo único que defendieron fueron la cajita de los sindicatos y los temitas de los sindicatos. El fondo quiere que más gente pague ganancias y aumentar el monotributo. El gobierno por ahora, por una cuestión electoral, creo que no se va a meter.Pero ningún político argentino y ningún sindicalista argentino nos da ningún tipo de señal. ¿Saben cuál es la señal? Trabajar para generar trabajo. Desde el 2011 Argentina no tiene trabajo registrado digno.Tiene todos parches. Hasta el estado tiene gente contratada en forma irregular. Y el fondo aprieta.Y el fondo exige, necesitan recaudar, cobren impuestos, como hacen los países serios en el mundo. Pero en la Argentina ni muchos políticos serios y la mayoría de los sindicalistas en otra cosa, pensando en la cuota solidaria, cómo vivir de arriba y sin pagar impuestos. Así realmente nos van a seguir llamando la atención y parece materia imposible.