Editorial Paulo Vilouta: "El caso Agostina" (1/06/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días y hay un un caso que hoy realmente nos rompe la cabeza y no podemos creer lo sucedido en la provincia de Córdoba con Agostina.

Hoy es Córdoba, en algún momento fue la Mesopotamia, en algún momento Tierra del Fuego, en algún momento San Luis. Desde que comenzamos con ni una menos, con penas severísimas, porque es cadena perpetua, tenemos más de tres mil doscientos casos de mujeres atacadas y con el peor final.Y el 85% tiene que ver con que las víctimas conocían de algún modo al entorno, porque por lo general son familiares, amigos o gente cercana. O sea, no es una sorpresa encontrarse, como le pasó a esta chiquina Agostina de 14 años, con la persona que presuntamente la mató. Y creo que tenemos que prestar muchísima atención, porque hoy en la Argentina, y muchos de ustedes que nos están escuchando a esta hora, deben tener la misma angustia que sufrió gran parte de la sociedad argentina, pensando che y si lo de Agostina un día me pasa a mí, con mi hija, con mi sobrina, con la amiga que tiene chicos de esta edad, hombre o mujer.Y creo que muchos nos hemos puesto en ese lugar, porque yo siento que hay un trabajo muy improvisado y de muy malos resultados, donde todo trata de justificarse.

El fin de semana apareció un informe que muestra el delirio de las fronteras argentinas. Yo sé que hay mucha frontera terrestre, yo sé que hay ríos que se cruzan caminando, yo sé que en algún momento en el norte pusieron un alambrado de 200 metros, ante el delirio y el ingreso de droga.Pero el estado argentino pierde 2.300 millones de dólares, el fondo nos prestó mil la semana pasada, y para eso tenemos que estar casi de rodillas. Y podríamos tener 2.300 millones de dólares más, si atacamos seriamente al contrabando. Pero cuando uno dice contrabando, sabe que no solamente entra mercadería y droga a la argentina y sale, sino también presumimos que hay un montón de chicos que pueden haber salido como loan de nuestro país, y no sabe nadie absolutamente nada.Mrs. Children, que trabaja muy bien en la Argentina, dice que tenemos más de 130 chicos desaparecidos, y nadie mueve un dedo. ¿Dónde están esos chicos? Sus familias que tratan por todos los medios de publicar en las facturas de los servicios públicos, o en los aeropuertos, la carita para ver si alguno lo visualizó o tiene familiaridad. Más de 130 chicos.Un día desapareció Loan, no lo vimos más. Un día desapareció Loan, en la provincia de Córdoba, no supimos nada. Sofía, en memoria de ella, hoy tenemos el alerta Sofía en Tierra del Fuego.Una chiquita en San Luis, jugando la puerta de su casa. ¿Dónde están esos chicos? Y creo que no sabemos dónde están, porque muchas veces no se trabaja como la gente. El argumento de la fiscalía, más allá de los modos y de los tonos del fiscal Garzón, que tocó el caso Agostina, el argumento de muchas fiscalías es ¿sabes la cantidad de denuncias que nos hacen por día sobre supuestos chicos desaparecidos, que después no son desaparecidos? Y esto lo digo porque creo que, más allá que Agostina la pueden haber matado a muy pocas horas de haber llegado ese sábado a la casa del terror, se tendría que haber aplicado el alerta Sofía en forma inmediata.No depender que no saben la cantidad de chicos, las denuncias que hacen, cómo nos vamos a molestar. Pareciera que como en el fin de semana en Córdoba se jugaba un partido de fútbol, Belgrano River, y el otro día era feriado nacional, 25 de mayo, algunos no estaban con muchas ganas de trabajar. ¿Quién es el fiscal para determinar cuándo aplicamos el alerta Sofía y cuándo no lo aplicamos? Pongámonos en la piel de una familia, que va y dice desapareció mi hija, bueno esperemos unas horas a ver si vuelve, seguro que salió, seguro que... ¿seguro que qué? ¿seguro que está muerta? Lo mismo que el ministro Quintero con el cual dialogué acá, y lo vi subido en la caravana de Belgrano por los festejos.Tiene derecho a ser hincha de lo que quiera, hay una vida también que es previa a ser funcionario, pero a partir del momento de Agostina no se mueve nadie, el fiscal no se mueve de la fiscalía, el ministro no se mueve del ministerio, y todos estamos trabajando para tratar de contribuir con una familia desesperada. Yo creo que acá se perdió tiempo, la investigación hasta ahora no investigó absolutamente nada, tienen sí a un detenido, y un bendito perro que dio con el cuerpito de la pobre Agostina que murió trágicamente y no sabemos cómo y por qué. Me parece que más que contar casos, y ya estamos realmente hartos en la Argentina, tenemos que encontrar todos los políticos argentinos el mejor método para proteger a nuestros chicos, que hoy están en peligro en cualquier rincón de Argentina.

Algunos han desaparecido y no sabemos dónde están, muchos han fallecido muy jovencitos y no sabemos por qué, no alcanza con el femicidio como figura, no alcanza con las penas y no se cumplen, y tampoco alcanza si tenemos una alerta como la alerta Sofía y no lo aplicamos. Ojalá que el fiscal y el ministro de seguridad nos den argumentos más válidos para poder entender qué pasó con esta pobre chica más allá de los entuertos familiares, más allá de los desencuentros de la vida misma y de una cuestión familiar y moral que en la Argentina cambiaron en los últimos tiempos. No podemos pretender tener el método, el modo o el formato familiar que tal vez teníamos décadas atrás.Hoy los tiempos cambiaron y quien no entienda los nuevos métodos lamentablemente formará parte de un atraso porque vivimos en una sociedad absolutamente diferente. Repito, más de 3.200 femicidios desde ni una menos, donde el 85% de los asesinos forman parte del círculo cercano a todas las víctimas. Hoy hablamos de Agostina, lamentablemente estoy convencido, les puedo asegurar que vamos a seguir hablando de un sinfín de casos como este si no hacemos algo para cambiar un método que en la Argentina no funciona.