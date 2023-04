Dengue: afirman que los casos comenzaron a bajar en la Ciudad

En medio de la cantidad preocupante de casos de dengue en la Ciudad y el conurbano, Juan Carlos Cisneros, infectólogo y vicedirector del Hospital Muñiz, afirmó que la cantidad de contagios comenzó a bajar, aunque aclaró que cualquiera de las cepas pueden ser potencialmente peligrosas.

"El pico grave en CABA lo pasamos, ahora estamos bajando un poco el número de casos. El problema es que todas las cepas pueden provocar hemorragias", explicó el especialista en una entrevista con Vilouta 910.

"Lo que sucede que cada cepa que te infecta te deja inmune y son cuatro las variantes. De eso cuatro serotipos, cuando te infectás de uno, quedás inmune. Pero cuando te volvés a infectar, tenés más riesgo que la primera de hacer formas graves, que se caracterizan fundamentalmente por las hemorragias", agregó.

Como forma de paliar los contagios, Cisneros afirmó que una de las medidas adecuadas sería la fumigación de los hogares, pero admitió que su implementación no es sencilla.

"Acá hay que hay fumigar las casas y eso tiene sus dificultades. La fumigación está indicada cuando hay brotes, como puede ser este caso o lo que está pasando en el norte, donde la situación es mucho más grave porque acá, con el frío, estamos un poquito más tranquilos. Pero no es fácil por el tema de la toxicidad", explicó.

Dengue: cuáles son los síntomas

En relación con los síntomas que genera el dengue al contagiarse, el infectólogo dijo que existen tres cuadros:

"Lo más característico es la forma leve, con fiebre muy intensa, dolores musculares y otros articulares muy importantes. Esta fiebre no cede fácilmente y es fundamental tener en cuenta que no es conveniente tomar antiinflamatorios comunes. No hay que tomar ibuprofeno o aspirina", explicó.

"En los cuadros moderados, los trastornos son la diarrea, los vómitos y la pérdida de líquido. Y después vienen los cuadros más severos, que son aquellos en donde aparecen cuadros hemorrágicos. ¿Cómo se detectan? Cuando te cepillás los dientes, que sangran mucho más que lo habitual, cuando hay sangrado nasal y aparición de manchitas en la piel", detalló.