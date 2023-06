"Tengo sangre cordobesa": el descargo de Diana Mondino tras sus polémicos dichos contra Santiago Cafiero

Diana Mondino, economista y candidata a diputada en la Ciudad por La Libertad Avanza, se vio envuelta en una polémica después de sus comentarios durante una entrevista, donde dijo "yo me baño y hablo inglés", en referencia a un discurso del canciller Santiago Cafiero en una cumbre. A partir de los comentarios y críticas que generaron sus dichos, Mondino hizo este viernes su descargo y expresó que todo se trató de un chiste.

Durante la entrevista con el programa Vilouta 910, Mondino intentó explicar el contexto en el que dio esa respuesta. “Fue una entrevista de media hora donde hablamos de muchísimos temas. Al final me hicieron un ping-pong, donde tenés que contestar con una o dos palabras y sin tiempo para articular una idea. Antes habíamos hablado sobre qué funciones debería tener una Cancillería moderna, que ya no es comer sanguchitos o ir a cocktails. Y después llamó la atención que dije eso de que me baño y hablo inglés, pero no sé por qué, porque las respuestas fueron honestas de mi parte”.

Embed

De inmediato, para asegurar que sus dichos fueron en un tono jocoso, agregó: “Tengo sangre cordobesa y los chistes brotan naturalmente. Si alguien quiere ofenderse por un chiste, es libre de hacerlo”.

En sus declaraciones, Mondino también se refirió a la situación económica actual de Argentina, señalando los problemas de producción, la falta de insumos importados y las restricciones a la exportación. Además, mencionó las dificultades que enfrentan las empresas para contratar personal debido a la falta de demanda y la situación económica desfavorable.

La economista expresó su reflexión sobre su candidatura a diputada, indicando que espera que sea una buena decisión: "La pensé bastante, espero que sea una buena decisión. El 11 de diciembre estaremos en una situación más compleja. Yo puedo aportar sentido común, experiencia del sector privado en la gestión”.

En cuanto al término "casta" utilizado por el candidato Javier Milei, Mondino aclaró que se refiere al privilegio de aquellos que perpetúan su poder en la política, y no a los trabajadores de ministerios o intendentes.

"Se refiere al privilegio que gozan algunos de los que siempre participan de la política. La gente que trabaja en un ministerio, un intendente, no es casta. Casta es lo que se van pasando el poder. El sistema te genera casta”, explicó.