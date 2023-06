El editorial de Paulo Vilouta: "Un paro más, y van..."

Recién hablábamos con el secretario de Turismo de Jujuy, quien contaba que Jujuy perdió 700 millones de pesos por turismo este fin de semana. Sé que rápidamente alguno me va a decir qué me preocupa el turismo cuando hay cosas en juego, como la libertad, como la represión.

Me parece que hemos visto en las últimas horas algunos elementos que nos permiten, como mínimo, desconfiar de aquellos que están protestando porque se pudo observar que poco tienen que ver con los pueblos ancestrales y mucho con gente plagada de antecedentes policiales.

Es preocupante. De todos modos, ya estamos acostumbrados porque vivimos en un país donde hay un montón de gente que tiene que cumplir con la justicia y no lo hace. De todos los detenidos, la mayoría de ellos tenía antecedentes gravísimos, desde privación ilegítima de libertad a personas que tienen problemas por abuso sexual, robo, hurto, violencia de género, amenazas, violación. Qué extraño todo esto, porque cuesta asociar a quienes pueden estar reclamando por algo que les pertenece, que es nada más y nada menos que la tierra, con este tipo de delitos.

Sería fantástico que la Justicia realmente estuviera a la altura de las circunstancias y no parcializada, donde vemos muchas veces gestos o actitudes que no se comprenden.

A esta hora hay 24 cortes en Jujuy y hay algunos gendarmes que no toman ningún tipo de determinación. Qué raro es esto, también.

En relación con el paro, seguramente muchos estén con un problema muy grave porque no pudieron mandar a su hijo a la escuela. Más allá de la incomodidad, debe ser muy difícil estar criando un hijo o una hija en la Argentina, donde se va muy poco a la escuela.

El nivel educativo es flojísimo. Cada vez que tenemos una evaluación, el resultado es flojísimo. La capacitación de algunos docentes está en otro tiempo, pero el día que piden que vayan tres días para una capacitación se arma un escándalo porque no queremos hacer nada que esté un poquito más allá del límite.

Pero realmente, lo de hoy es inentendible. Que CTERA haya determinado que durante una semana los chicos no pisen las clases; ahora, el paro de 48 horas, pegado a un super fin de semana, por lo que está pasando en Jujuy.

Hay algunos gremios, como Ademys o UTE, que en lo que va del año pararon por el aumento salarial, algo comprensible; apoyo a los docentes de Salta; apoyo a los docentes de Tucumán; de Misiones; de Chubut; de Santa Cruz. Pararon también, en solidaridad, por supuesto, con la protesta de Jujuy. Pero también pararon por la ola de calor, y los padres están en serios problemas porque los chicos no van a clases nunca.

Hoy, la escuela argentina cumple varios roles. El primero tiene que ser siempre la educación, que es desastrosa. El segundo es la contención, porque muchos chicos tienen dependencia de sus maestros en un montón de carencias que tienen en su casa. Y el tercero es la alimentación, nada más y nada menos.

En otras partes del mundo, ¿qué se hace? Un esfuerzo: vamos a ir el sábado y abrimos todas las escuelas, demostrando solidaridad con los jujeños. Acá, no: tratemos de pegar el feriado con el paro así estamos una semana sin ir a clases. Vergonzoso.

Algunos gremios son funcionales con determinados gobiernos. Contra algunos no se les mueve un pelo: les pagan mal, se les caen los colegios encima, pero igual van. Con otros gobiernos, paran todos los santos días.

Un país que quiere salir, declinante en todos los sentidos, no solamente en lo económico como el nuestro, sale con educación. Pero no con eslóganes de campaña que vamos a escuchar en todos los candidatos habidos y por haber de acá al mes de agosto. Sale con educación en las aulas, con maestros en las aulas, y no con maestros que están cumpliendo otra función cuando, precisamente, la que necesitamos que hagan, que es la de educar a nuestros chicos, no la puedan cumplir.