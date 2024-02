Editorial Paulo Vilouta: "Menos burocracia, más eficiencia"

Embed

Ayer, cuando estábamos terminando nuestro programa, aparecía el vocero presidencial anunciando la posibilidad del cierre del INADI.

Yo tengo muy claro que el Gobierno argentino, viendo lo que publican y los trabajos que hacen las distintas consultoras, tiene una estrategia.

Después podemos decir estamos de acuerdo o en desacuerdo.

Es la de estar siempre con la piña en el mentón.

Pero es necesario. Esto lo hablamos muchas veces.

Bueno, cuando mira las instituciones y la imagen que tienen en la Argentina, el gobierno saca pecho y dice: "vamos contra los sindicatos". Setenta y siete por ciento de imagen negativa.

Vamos contra los Kirchneristas. Setenta y seis por ciento de imagen negativa.

Vamos contra el Congreso. Setenta y cuatro por ciento de todos los diputados y los senadores de imagen negativa.

Hay que ir contra un juez que falló algo en contra de lo que es la Ley Ómnibus. No sé qué historia. Setenta de imagen negativa Hoy día de los piqueteros. Quinientos cortes, quilombo por todos lados. Imagen negativa.

Sesenta y cinco por ciento de los piqueteros. Iglesia sesenta y dos por ciento. Nosotros, los periodistas, el cincuenta y cinco por imagen negativa. Empresario cincuenta y dos. Se para y sale a confrontar y sale a tirar piñas para todos lados.

Ayer, cuando anuncia el Señor Adorni el cierre del INADI, lógicamente abrimos una nueva grieta, que es la grieta de lo que quieren estar todos con el golpe en la cara y todos aquellos que quieren justificar los fracasos permanentes de la política argentina de los últimos diez, quince o veinte años, de acuerdo al tiempo que ustedes estiman

¿Qué es el INADI? Primero, porque yo creo que mucha gente ya no tenía la más mínima idea, pero de acuerdo a quién lo dice o como lo dice, se para o no se para en una vereda. El INADI recibe denuncias sobre conductas discriminatorias, sobre conductas racistas, sobre conductas xenófoba en la República Argentina.

Ustedes saben cuáles son los mayores motivos que tenemos hoy en la Argentina con relación a este problema tan grande que es la discriminación, el racismo, la xenofobia. Bueno, cargan, molestan, hieren y lastiman a la gente con discapacidad.

Hoy por hoy todavía estamos con esto de reírse de un rengo, reírse un gordo, estas cosas que son de una sociedad que tenemos que progresar porque en algunas cosas damos lástima.

Los principales motivos son la discapacidad, el estado de salud, la orientación sexual, los migrantes, las cuestiones religiosas y las cuestiones de género.

Uno dice "che, ¿pero dónde discriminan tanto la Argentina?"

Porque tal vez nosotros, que deambulamos por la ciudad de Buenos Aires, vemos que hay una mayor amplitud y vemos que hay una mayor tolerancia en un montón de cosas, en los ámbitos laborales.

En primer lugar, en los ámbitos educativos, en segundo, en la vía pública.

En tercer lugar, la cuarta.

Esto tiene que ver con la cantidad de denuncias que recibe el INA en los barrios y cinco dentro de las viviendas donde convive gente hasta familiares que tienen problemas de esta índole.

En la Argentina hay que acostumbrarse.

Hay que acostumbrarse a que no hay que cerrar o que todo sea una máquina de inventar cargos de militantes y cargos de ñoquis y cargos de vagos que cobran del Estado y ni siquiera tienen la amabilidad de asistir a su lugar de trabajo.

Yo creo que sintetiza muy bien lo que dijo Leandro Santoro. Eliminar burocracia perfecto, reducir cargos políticos. Perfecto.

No?

Designar gente que no sabe de un tema perfecto.

Pero cerrar el INADI está mal y yo tengo punto de coincidencia plena con esto porque no hay que cerrar ni que hay que ponerse en la otra vereda y llenar de gente que no tiene la más mínima idea de la tarea y que ni siquiera cumple asistiendo a su lugar de trabajo muchos militantes y pocos especialistas.

Vergonzoso lo que pasó en el INADI porque cuando a uno en carne propia le pasa algo, ayer hablamos con la señora María Luján por la tragedia y la corrupción de once.

Cuando te toca a vos lo sentís en carne viva.

Entonces, cuando te discriminan a vos o cuando tenés algún tipo de inconveniente y vas y hay siete mil expedientes frenados y hay una manga de vago que no hacen absolutamente nada, ahí te agarra la indignación.

Por supuesto que en el INADI y por supuesto que en el PAMI, donde fueron muy duros estos días, hay gente muy potable.

Hay gente muy honorable y hay gente que va y trabaja por su sueldo, pero está repleto de vagos.

Está repleto de ñoquis sobre una planta que tiene cuatrocientos empleados.

Había siete mil expedientes sin resolución en una Argentina que discrimina, y mucho, porque es mentira que hemos evolucionado.

Es mentira que tenemos un cambio.

Acá lo que hay es un freno mental, porque uno sabe que queda mal y hay cosas que son injustificables.

Pero no me diga que usted no se sorprende cuando todavía en los tiempos de hoy escucha que alguien dice judío o puto de mierda peyorativamente a una persona o cuando dicen este gordo, a pesar de que ahora no hablamos de los cuerpos o esta traba o este traba, porque ni siquiera utilizan bien el artículo para definir a lo que es una ideología o una tendencia sexual, no hay que cerrar nada.

Hay que emprolijar todo y hay que exigir que si uno es un empleado público, tiene que tener una responsabilidad.

El Ministerio de Justicia encabeza el Doctor Cuneo seis mil empleados, casi el mismo número que una multinacional automotriz.

La misma cantidad de empleados que puede tener la Ford, Chevrolet o Rea las tiene el Ministerio de Justicia.

Es eficiente, absolutamente ineficiente.

Seis mil empleados de los cuales mil directamente no concurren porque tienen pedido de licencia.

Usted me dirá Bueno, hay derecho a pedir licencia.

El propio Berni me dijo Yo soy médico y desconfío de muchas carpetas médicas que tenía la policía de la provincia de Buenos Aires porque o tenemos una desgracia y tenemos cualquier cantidad de gente enferma o estamos inventando certificados para no ir a laburar.

Gente que no volvió desde la pandemia.

Cuando llegó el nuevo ministro dispuso poner un sistema que lo tenemos aquí en una empresa privada.

Uno entra con su huella digital.

En cuarenta y ocho horas destruyeron dos veces el sistema para que nadie pueda registrar su huella, que hubo que hacer que los empleados firmen una declaración jurada dando a conocer cuál era la tarea del Ministerio.

Qué hizo mucha gente ante el papelón de no saber qué hacía directamente no volvió nunca más.

Admitiendo la renuncia.

Algunos no volvieron desde la pandemia.

Una cosa increíble.

Doscientos sedes El Ministerio en la República Argentina, cuyos alquileres supera el precio promedio de lo que puede alquilar cualquier persona, lo que vale dos para el Estado vale diez y no lo controla absolutamente nadie.

Mucho militante, mucha gente sin tareas, muy pocos especialistas.

Una situación muy, muy compleja.

Viáticos, empleados con muy mal sueldo, pero con viáticos.

Entre seis y ocho millones de pesos.

La pucha, lo que habrá que recorrer, no digo porque no salían al exterior, eh?

Andaban acá por capital, por el conurbano.

Seis y ocho millones de pesos de viático.

Dios mío, El Ministerio de Justicia.

El gasto mensual en viático directamente lo tiene armado en dólares, setenta y cinco mil dólares.

Costo del INADI dos mil ochocientos millones de pesos.

Y lamentablemente, y coincido con con Leandro Santoro, el el eliminar burocracia perfecto.

Reducir cargos políticos.

Perfecto.

Designar gente que no sabe de un tema.

Obviamente no hay que cerrar, hay que perfeccionar.

Hay que lograr que algo del Estado sea eficiente.

Hay que hacer entender que cuando uno tiene una tarea, sea pública o privada, tiene que cumplir.

Si yo no vengo a trabajar a la radio desde la pandemia a esta parte, en quince minutos estoy afuera y nadie va a salir mortificado.

Y nadie va a salir a hacer una marcha a mi favor, porque yo desde la pandemia no vengo, pero se toma el Estado como al bobo che.

Total, no pasa nada.

Dónde te encajo y trabajaste conmigo en la campaña de no sé qué y te meto en el Congreso y te meto en la biblioteca y te meto en el inai y te meto en el ANS y te meto.

No sé dónde y te meto en el PAM, perjudicando a mucha gente que tiene carrera en el Estado y labora como la gente.

Y vive y necesita un sueldo y lo hace con absoluta dignidad, porque no todos los que están en el INA son unos vagos.

Y no todos los que limpiaron de PAMI son delincuentes ni son personas que estaban por estar.

Dividamos las cosas porque si no tomamos el hábito de este gobierno de meter a todos dentro de una misma pelota.

Cuando uno habla de la poca capacidad cuando tiene algunos cargos, creo que la síntesis la plantea la señora Victoria Rhonda, que ha sido ex titular del PAMI.

Por supuesto que ayer salió a tuitear.

Hace tiempo que no la vemos.

Rechazó la disolución del organismo.

Ella tuvo un problemita porque Alberto Fernández dice que la echó y ella dice que renunció.

Su gestión estuvo cruzada permanentemente por polémicas, desde temas personales que ahora les voy a recordar alguno por si se habían olvidado también con temas que tuvieron que ver con la gestión.

Se acuerdan el día que Alberto Fernández hizo algunas declaraciones que rozaron el tinte xenófobo sobre el origen de los mexicanos y los brasileños?

Bueno ya salió con una defensa espectacular a favor de Alberto Fernández.

Pues Alberto Fernández no sé qué llama la atención, le hizo y armó un escándalo que Alberto Fernández no sé qué cosa pom pom pom y renunció.

Pero la señora D, que estuvo a cargo de un área tan sensible, no como es la de resolver litigios sobre conductas discriminatorias, racistas, xenófobas y fundamentalmente desequilibrios en los vínculos y en las relaciones entre la gente.

En algún momento, siendo titular del Nadi para marcar lo poco eficiente que ha sido esto, la mayoría de las gestiones y los problemas que tuvo, mantuvo un pleito muy particular con su empleada doméstica.

La señora salió a defenderse y a contar lo que tuvo que padecer de la señora Rhonda, ex titular de Linari.

Recordémoslo, A ver Sí, claro, yo lo que te estoy diciendo, que por ahí se te puede anotar en un plan en algo podemos por ahí Anotarte, necesito que vos me digas eso.

Si renuncias porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan y después igual se puede pagar para que saques la jubilación.

Pero yo también necesito resolver eso con mi novio, que entiendo y entiendo también que necesites la plata en los planes.

Están cobrando más o menos unos diez mil pesos y la contraprestación puede ser cerca de tu casa, ofreciendo planes a cambio de beneficios personales que ella tenía que resolver con su empleada doméstica, la señora Donda, una de las interventora que tuvo el el Inai en los últimos tiempos para mostrar no solamente el desorden generalizado de lo que ha sucedido acá.

Siete mil expedientes paralizados, más de cuatrocientos empleados, muchos de ellos en función un ministerio que lo absorbe, que tiene seis mil personas, de las cuales mil están de licencia.

Y muchos ni se saben dónde están y por qué están.

Y la señora Rhonda ofreciendo un plan y pidiendo que la señora que trabajaba en la casa renuncie, por supuesto, como la tenía en negro la titular en aquel momento de INADI que tenía que resolver temas de discriminación, temas racistas y temas que tienen que ver con los derechos propios de la gente.

Así estamos