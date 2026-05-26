Editorial Paulo Vilouta: "Bendito 25 de mayo" (26/05/26) #Vilouta910

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como todos los días bendito veinticinco de mayo para que la iglesia argentina le pegue un tirón de orejas muy fuerte no solamente al gobierno sino a toda la clase dirigente en la argentina la escena bíblica de la curación de un paralítico para graficar las postraciones que tiene nuestro país y los desafíos pendientes que tiene el gobierno y la dirigencia política en general le sirvieron al arzobispo de buenos aires para hacer una descripción de un momento realmente dramático que vivimos los argentinos no solamente por las cosas nuestras de toda la vida desde el 83 a la fecha con índices de pobreza de indigencia con problemas que tienen que ver con nuestra propia vida no con con la moral con los valores sino fundamentalmente con la falta de diálogo con la falta de comprensión y con este clima barra brava y trinchera que tiene permanentemente una dirigencia argentina que contagia a un montón de gente que vive con el corazón en la boca por los problemas del país pero con la inestabilidad permanente de cuestiones emocionales que nos llevan siempre a estar al borde de fracturas y de problemas realmente muy pero muy serios lo grato es que el gobierno evitó responder y calificó lo que pasó en el día de ayer como una crítica pero componedor al fin y me parece que lo que marcaba ayer el arzobispo de buenos aires la falta de diálogo y el terrorismo en redes como dos elementos realmente sustanciales en las cuales tenemos que prestar atención todos los que formamos parte de la sociedad argentina con sólo mirar el destrato que hay permanentemente en las redes sociales con algún acontecimiento que tendría que ser un divertimento el fútbol cuando lo llevamos a la política caemos en esta maldita grieta argentina que no logra reconciliarnos pero que más que reconciliarnos no nos logra poner sobre la mesa qué cosas están bien y qué cosas están mal para poder entender un poquito cuál es el diagnóstico y cuál es el mapa de la argentina pero que desde la iglesia tengan que pedir diálogo tengan que pedir empatía y tengan que pedir que dejen de odiarse en las redes sociales realmente es alarmante hoy la dirigencia política con Javier Milei a la cabeza que es el presidente de la nación con todo su núcleo pero también con todos los opositores que fueron en algún momento gobierno y muchos muy muy agresivos fundamentalmente los pillaristas.

Hoy tendrían que estar rojos de vergüenza porque es un tirón de oreja fuerte es un mal que le están haciendo a la sociedad argentina o sea tenemos problemas de gobiernos que no administran bien y gobiernos algunos ya condenados por la justicia por corrupción y otros observados por la justicia por corrupción y en el medio estamos desatendiendo problemas muy muy serios que tiene argentina con internas con fracturas con descalificaciones y con algunas actitudes que realmente son no solamente de poca monta sino de de un nivel intelectual pero bajísimo nos faltan dirigentes que se animen al diálogo y a la reconciliación dijo ayer el arzobispo de buenos aires y la verdad que tiene mucha razón y me encantó lo que planteó en el día de ayer porque ayer era un día muy fuerte para la argentina es el 25 de mayo es un día de todos los argentinos del primero al último al 48 millones no sé cuánto el 25 de mayo es el día de todos los argentinos y no puede distraernos en temas menores al lado de la magnitud al lado del simbolismo que tiene un 25 de mayo de 1810 a este del 2026 pero estamos distraídos estamos distraídos no podemos distraernos en si invitan o no a la vicepresidenta de la nación la vicepresidenta de la nación tiene que estar por una cuestión institucional le guste o no le guste a javier y a carina miley pero seguimos distraídos porque tenemos que estar más allá del simbolismo del 25 de mayo mirando si el presidente de la nación le va a negar el saludo a jorge macri o le va a dar un abrazo miren dónde hemos caído no están bajo el nivel que hoy tenemos en la argentina que tenemos que estar mirando si en la tapa de los diarios hoy aparece la foto del presidente saludando a la gente a la plaza de mayo o la foto del presidente porque al lado está santiago caputo y carina miley están bajo el nivel y estamos tan distraídos que creemos que uno de los símbolos del 25 de mayo es preocuparnos por si la dejan entrar o no a una de las más exitosas que tiene el gobierno que es patricia bullrich al cabildo de la nación porque está en la lista o no está en la lista que confeccionaron que dejaron de confeccionar están en temas menores están gastando energía en temas que no nos importan y que nos perjudican como sociedad todos los santos días ojalá que este tirón de oreja fuerte ese tirón de oreja que nos pegaban cuando éramos chicos y nos dejaban la oreja hecha un fuego les sirva al gobierno y a los dirigentes opositores para entender que tienen que manejar el destino de 48 millones de argentinos el gobierno sacarse un poquito de encima sus preocupaciones que a la gente no le sirven como lo de adorni o como la interna de caputo con carina miley y a los opositores entender que si quieren ser gobierno tienen que presentar una alternativa más inteligente y más auspiciosa que estar discutiendo si cristina fernández tiene que estar libre o presa porque no hay ningún tipo de discusión tiene que estar presa porque está condenada por todas las instancias de la argentina y además está inhabilitada para ejercer cualquier cargo público necesitamos más diálogo necesitamos menos odio en un país donde la clase dirigente argentina está muy opaca y la mayoría están con notas de aplazo ojalá que sirva lo que planteó la iglesia que no sea una humilía más y que no sea hasta el 25 de mayo del año 2027 que entiendan y que comprendan que el país puede crecer que el país puede emerger de todos los problemas que tiene pero con mejores tratos con más diálogo con más empatía y menos odio