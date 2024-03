Editorial Facundo Pastor: "100 días que parecieron 1000"

Escuchá el editorial completo de Facundo Pastor acá:

100 días del gobierno de Javier Milei, el fin de lo que políticamente llamamos la "luna de miel" de un gobierno. Habitualmente, la idea de luna de miel de un gobierno está asociada al nivel que el pueblo tiene o a la capacidad, mejor dicho, que el pueblo tiene de soportar determinadas cuestiones.

Es como una suerte de cheque en blanco que dura cien días. Este fue caro, eh. Porque este cheque significó para mucha gente mucha plata y mucha angustia, y mucha tristeza. 100 días del Gobierno de Javier Milei: cada uno tendrá una mirada distinta, cada uno tendrá su propio relato.

Estos cien días hay inevitablemente cifras de la economía real. Muchas las conversábamos con Camilo Tiscornia y con Facundo Nejamkis en la primera hora, en este debate que hicimos para mí, muy enriquecedor. Y está bueno. Y éste es el camino que habitualmente toma este programa; tratar de que ustedes, del otro lado nos acompañen, los informemos, pero que podamos también parar un poco a pensar qué es lo que le está pasando a este país.

Dijo algo así, Facundo Nejamkis, algo así como "Milei logró convertirse en el centro de gravedad política del país". Y es cierto. Dijo Camilo Tiscornia: "El Estado está fundido", y también es cierto. Después se habló del 2001. Me gustó esa figura, en verdad me gustó. Me parece adecuada la figura.

También pienso en todo lo que sufrimos en el 2001, se habló de una suerte de dos mil uno institucionalizado; yo agregué la palabra más ordenado, pero hay datos que son inevitables estos primeros 100 días, Vos tendrás tu mirada. Seguramente, si lo votaste a Milei le soportarás más cosas, que si no lo votaste.

Pero cayó el 30% de la construcción, el 23,7% del despacho de cemento, que es algo que se mide habitualmente, decía Camilo: "Ojo, como lo medís", porque seguramente lo estarán midiendo respecto al mismo mes del año anterior. Hay que empezar a ver para adelante. Bueno, 13,7%, se desplomó el patentamiento de motos; 25,5% el consumo en comercios minoristas que en definitiva impacta en pymes; el 38% en préstamos del sector privado.

Qué había prometido y qué pudo cumplir Milei, en estos primeros 100 días: había prometido aumentar la reserva del Banco Central lo cumplió. había prometido dinamitar el Banco Central, no lo cumplió; había prometido una reducción de la inflación, bueno, no sucedió de arranque; había prometido una reducción en campaña de la pobreza, no sucedió; una reducción del desempleo, no sucedió; una reducción del gasto público, sí sucedió; prometió el superávit fiscal, va camino a eso; había prometido el cierre de Telam, lo cumplió

Había prometido el cierre de la Televisión Pública, no lo cumplió; el cierre del INADI, sí lo cumplió; la reducción de ministerios, sí lo cumplió; la privatización de Aerolíneas Argentinas, no cumplió; la desregulación de precios y con el DNU vigente, podríamos decir que sí; había prometido la dolarización, no cumplió.

Prometió la reducción de privilegios para la casta, bueno, es para discutir; la competencia de monedas, no pudo todavía; una ley ómnibus que incluye la ley de alquileres y todo lo que ya sabemos, se cayó; la eliminación de la pauta oficial lo cumplió. No hay pauta oficial, por lo menos dijo por un año. También es cierto que tenés un desastre de dengue, porque tampoco estás informando, leyendo a todo el mundo cómo son las medidas preventivas; evitar los cortes de calle y piquetes bueno, hay un protocolo anti piquete que se cumple. Eliminar los registros automotores, va camino a eso. Baja el riesgo país, lo cumplió; apreciación del peso, no; recuperación de los jubilados, no; importación puerta, puerta, bueno, falta un tiempo.

Batalla cultural, se está librando porque hay una batalla cultural que se está librando, de la que ahora, en algunos minutitos, voy a hablar. Todos los consultores que miden, dicho sea de paso, me cuentan por estas horas que el presidente está obsesionado con las encuestas; bueno, también con los tuits, con sus perros, con los medios amigos a los que les da entrevistas. Pero hay una nueva obsesión que son las encuestas, sobre todo el índice de popularidad que arrojan esas encuestas.

Hay una encuesta, por estas horas, que la hizo "Suban Córdoba", que dice que 7 de cada 10 argentinos coinciden con que la economía empeoró tras la llegada de Milei. Pero esos mismos argentinos hablan de expectativas de futuro y todavía sostienen una mirada positiva respecto a la imagen de Milei.

"Estable", me decía hoy un consultor respecto a la expectativa de futuro y respecto a la imagen de Milei, estable. 100 días que parecieron mil años.