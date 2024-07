Editorial Facundo Pastor: "Algo huele mal en Corrientes"

Mirá el editorial de Facundo Pastor en nuestro canal de Youtube:

Acabo de grabar hace un instante la nota con José, el papá de Loan; en minutos van a escuchar ustedes un testimonio conmovedor. Conmovedor.

Me tomé estos minutos mientras fue el servicio informativo, la apertura de esta segunda hora para salir unos minutos. Le agradezco la gentileza a la gente de A24 que ha trabajado con el papá de Loan, para estar cerca. Créanme, créanme que me encontré con una persona completamente destrozada. Completamente destrozada.

A 27 días de la desaparición de Loan. Repito, en minutos vamos a terminar de procesar el material.Habla el Papa de Loan, José con nosotros aquí en Radio La Red. Miré sus ojos la desolación, y tal cual me había dicho fuera de micrófono, vino a la Capital Federal, vino, al centro del país. con el único objetivo de que alguien del poder político lo atienda; de hecho en la nota casi quebrado, le pide al presidente Milei que lo reciba y dijo algo así, ahora lo vamos a escuchar: "Voy a estar, las próximas horas aquí, Presidente, recibame".

Yo creo que el caso lo han expone como tantas veces casos policiales, expusieron, lo que es la fragilidad de un pueblo, en relación al poder, en este caso al poder político de la provincia de Corrientes.

A 27 días no hay nadie, nadie del gabinete de Valdés que haya renunciado. Tampoco renunció ningún jefe policial. Tampoco renunció nadie de la justicia. A las pocas horas de la desaparición de Loan El Propio gobernador Valdés salió a escribir en Twitter que el chiquito ya no estaba en la provincia. Dejense de joder con gobernar por Twitter. Yo no sé quién o qué asesores convencer a los políticos en la Argentina de que hay que gobernar por por Twitter; tuvo que salir a pedir perdón en las últimas horas, el propio gobernador Valdés a decir que se puso ansioso, y que él seguía el caso por la tele, que opinó por lo que veía por la televisión. Poco serio, gobernador, poco, serio, muy poco serio.

A las pocas horas de la desaparición de Loan, el gobernador, por Twitter diciendo que el chiquito no estaba en la provincia. Empezaron a pasar los días, y la causa se desmoronaba como un castillo de naipes. Hasta que apareció Laudelina, la tía, diciendo que al chiquito la habían atropellado. Después de Laudelina, apareció Camila que la hija de Laudelina, diciendo que Laudelina decía todo eso porque había un abogado que le había ofrecido una gran vida en Brasil, y porque las habían presionado.

Resulta que el abogado de apellido tiene vínculos con el poder de la provincia; entonces. algo huele mal en Corrientes. Muy mal. Ustedes van a escuchar la nota la primera vez que habla directamente en un programa de radio, con nosotros. Salí estos minutitos que me tome del servicio informativo para poder charlar con José y acompañarlo.

(Audio de entrevista al Papá de Loan)

"Queremos que nos reciba el presidente Milei", mañana las dos de la tarde, nos dijo recién José acá, a unos metros de nuestro estudio, en el otro estudio de A24 que va a estar en el Obelisco. "Ojalá que lo encuentren vivo y sanito. Vamos a ir hasta el final. Voy a buscar hasta el final", el tono quebrado de un hombre que no tiene consuelo. Y lo que debe de sentir y no, Y seguramente no puede expresar porque él mismo los llevó a Loan 27 días atrás con un caballo, a lo que él pensaba era un almuerzo lo de la abuela Catalina.

Un padre que lleva un hijo hasta el lugar donde el hijo desaparece. En el medio, algo huele mal en Corrientes ¿Que pasó? Sí Lohan es víctima de trata; sí lo utilizaron para un ritual religioso o alguna creencia; si hubo algún delito intrafamiliar; si la atropellaron ¿Cuál es la hipótesis? Nadie lo tiene claro. Hay una sola certeza: que este chiquito hoy no duerme con su padre.

Cuando terminamos la nota y no lo quisimos mostrar esto semi-quebrado, el padre me abrazó y me dijo: "Era mi gran compañerito". Había aprendido las tareas de la huerta, tomaba mate con el padre, prácticamente vivía con él; hasta que el día que él mismo lo llevó a caballo hasta el lugar donde Loan desapareció y nunca más volvió aparecer. Nunca más volvió aparecer.