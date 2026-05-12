Editorial Paulo Vilouta: "La marcha Universitaria" (12/05/26) #Vilouta910

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me cuesta decir ché la marcha hoy número cuatro porque si llegamos a la marcha número cuatro significa que no hemos logrado entre las autoridades de la UBA y el gobierno nacional encontrar algún punto de entendimiento y hoy nosotros tenemos algo que hay que cumplir el gobierno tiene que cumplir con la ley de financiamiento porque esto ha sido votado por el congreso esto no es optativo en la argentina en los últimos tiempos hemos visto fallos de la justicia que no se cumplen miren lo que es el riachuelo la corte suprema obliga a sanear los ríos en la argentina nadie cumple hacen lo que se les da la gana y me parece que la muestra de hoy nos pone otra vez ante una situación muy muy compleja porque yo sé que es muy difícil poder cumplir con el financiamiento de un montón de cosas en la argentina porque es un país fundido y no solamente por malas administraciones sino por administraciones también de delincuentes que nos llevaron a situaciones casi inadmisibles en un montón de situaciones de nuestro país con la salud con la educación con el transporte con la falta de alimentos para los chicos con las jubilaciones miserables que cobran los jubilados con los hospitales lamentables con el choreo general que tuvimos en la argentina eso no me conforma porque hoy también veo algunas caras oportunistas que van a la marcha y digo estos tipos fueron gobierno hace poco tiempo atrás en el gobierno de Alberto Fernández le metieron a la educación un guadañazo de 70 mil millones de pesos.

Y hoy van con cara de boludos la educación pública el futuro de nuestros hijos cuando gobernaron no lo hicieron eso sirve para eximir a este gobierno no pero también sirve para sacar de circulación a políticos oportunistas que ya nos tienen hartos en la argentina y que se suben a un montón de caballos que no se tienen que subir la cgt hoy ahí por favor la cgt hoy ahí el gobernador de la provincia de buenos aires que formó parte del quillerismo que recortó como muy pocos también la cámpora metidos ahí me parece que son oportunistas repito eso no exime al gobierno de tener que cumplir con la ley de financiamiento y uno charlando con los que están en tema cada vez que tocamos el tema de educación nos ponemos todos mal porque la educación es el futuro de argentina pero no es un eslogan un país instruido un país educado marca la diferencia nosotros tenemos algunos notables que de corazón lograron cosas trascendentes en el mundo de la ciencia en el mundo de la medicina se mataron para poder cumplir arruinó ese concepto lograron cosas trascendentes para un país avances impresionantes y hoy estamos con un desfinanciamiento de universidades, de educación con la moral ahí muy también en aplazo casi permanente donde no tenemos muy claro lo que es bueno y lo que es malo entonces me parece que dentro de un panorama donde tenemos que buscar las prioridades y los límites, saber que la educación es una prioridad y cuáles son los límites, bueno, ver que el presupuesto se cumple en tiempo y forma que tengamos docentes lo mejor pago en lo posible porque esto también hace 7000 años que está mal, docentes, policías médicos, enfermeros, ganan como la mona jubilados en la argentina siempre le digo, senadora a 11 millones policía a 1 millón 100 creo que hay una diferencia, y los límites y las prioridades también con la corrupción del pasado y la corrupción del presente yo cuando veo que Julio De Vido se va a cumplir domiciliaria a la casa y va a una quinta espectacular, a una chacra digo, acá está la corrupción como la corrupción está en San José 1111 donde está presa Cristina Fernández por corrupta la corrupción está en el informe que presentó el ministro de salud donde hay sobreprecios en salud sobre costos de 4239% en insumos ortopédicos hay que ser muy mal nacido para robar con el problema motriz que tenga una persona en la argentina afanarse con una silla de ruedas afanarse con camas ortopédicas hay que ser una basura sería estupendo que la justicia acelere, como lo hace excelentemente con Adorni en el caso del señor Diego Españolo el ex director del Andís para saber que pito toca a este hombre y toda la gente que estuvo ahí metida como también todo lo que tiene que ver con la cuestión óptica hacia los jubilados donde se robaron de todo para darle un par de lentes y armar un acto y decir, che, como cuidamos la salud de los jubilados, se están afanando y se afanaron todo antes y ahora estamos en duda porque hay muchos que no pasan el examen y no pueden aprobar la transparencia en la gestión de esos lugares sacamos la plata por supuesto que después podemos discutir comenzamos con Giacobitti, che, en vez de sacar un impuesto a los autos de lujo saquemos un impuesto a no sé qué cosa pero controlemos controlemos de una vez por todas y apliquemos la ley cuando corresponde hoy la ley exige que se tiene que cumplir la ley de financiamiento y no se cumple, y hoy los órganos de control en la Argentina no controlan absolutamente nada, porque si se te escapó que se pudo haber sobrefacturado un 4.239% en insumos ortopédicos hoy todos esos inútiles que tendrían que controlar y no controlan tendrían que ser echados del Estado para que tengamos gente eficiente y gente que haga cosas como la gente y a favor de la gente, es un día muy particular, es un día muy sensible, apuntemos e iluminemos bien cuál es el concepto del reclamo hoy somos argentinos que reclamamos por el futuro de todos aquellos que deciden alimentar su alma y sus cabezas por el bien de ellos y por el bien de una sociedad argentina que tiene que crecer sin oportunistas políticos que recortaron 70.000 millones de pesos en la educación y sin los actuales que hacer millones más en medio de una interna y de dos versiones que nunca terminan, sepan siempre y con esto termino que cuando hay dos versiones sobre un mismo tema alguien no está diciendo la verdad, y acá lo único concreto y la única verdad al 100% que hay una ley de financiamiento universitaria votada por el Congreso ratificada dos veces por la justicia que tiene que cumplirse le guste o no le guste al gobierno de turno los gobiernos cada cuatro o cada ocho años pasan, las sociedades la instrucción la educación quedan para toda la vida,