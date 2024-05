Editorial Facundo Pastor: "El fantasma de la ley banelco"

Escuchá el comentario editorial de Facundo Pastor acá:

Embed

Aunque parezca increíble, en este día del trabajo, se volvió a hablar en la Argentina de aquel escándalo llamado la Ley Banelco ¿se acuerdan? el escándalo de coimas en el Senado que, por supuesto mostraba los aspectos más bochornosos de corrupción en aquella Argentina del año 2000.

Fue en medio de la sanción de la ley de la Reforma Laboral a 25.250 que después quedó en el imaginario popular, como la idea de la ley Banelco, en la que se terminó de investigar cómo el gobierno de Fernando de la Rúa le habría pagado a senadores peronistas, partido opositor, para que votaran a favor de la aprobación.

Un día en la Argentina se volvió a hablar de Ley Banelco, se empezó a presumir qué puede llegar a pasar o cuál puede llegar a ser el clima en la Cámara de Senadores, cuando se empiece a votar todo lo que saben que está pendiente de votación. Un día en la Argentina, siendo el Día del Trabajo, se volvió a hablar de la Ley Banelco. (Audio de Moyano) Como ya no espero que no ocurra nuevamente el fantasma de la Vanel y cuando se tuvo que tratar la reforma laboral. Bueno, todos sabemos lo que pasó hace muchos años atrás. Que no vuelva a aparecer el fantasma de Ley Banelco. yo con los diputados de juntos por el cambio No, no podría con los bona. No me quise meter en cana hace cuatro años en el matrimonio. No, no tengo ni necesidad, ni me voy a juntar con ningún gobernador. Junto con Carlos vamos a hablar con aquellos compañeros. Te voy a dar que llegan con la bandera de Perna y Vita y hoy se ponen dudosos o dialogos. A eso le voy a golpear la puerta de su despacho para que pongan lo que tenga que poner y rechazar esta ley.

¿Será ese el clima en el que votarán los senadores en el que debatirán los senadores? Esto que algo anticipaba Robertino. Vamos a hablar tanto de esto en los próximos días. No son muchos, son 72 senadores que representan a las provincias.

¿Será ese el clima? Habrá que ir para atrás en el tiempo y ver qué sucedió en el Parlamento durante la discusión de aquella ley de reforma laboral del año 2000. Poquitito de archivo, no sea cosa que, como dice Pablo Moyano, el fantasma sobrevuele ¿no?