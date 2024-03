Editorial Facundo Pastor: "El fantasma de la recesión"

Una alegría efímera tuvo el Gobierno con el tema de la inflación; por supuesto que cuando la inflación de cero vamos a salir a la calle festejamos, seguramente más que cuando Argentina salió campeón del mundo. Todos queremos que eso tan distorsivo, que nos viene complicando la vida que se llama inflación, se termine.

Digo una alegría efímera, porque rápidamente hoy varios medios dieron cuenta de los informes que hablan del otro flagelo, el que el Gobierno no quiere, no reconocer porque lo reconocen, pero no habla del otro flagelo que es, en términos técnicos la recesión en términos populares, el parate que hay, que es verdaderamente preocupante.

Hoy hubo temprano una repartida de informes dando vueltas que mostraban la recesión, "Consultora W": La venta de electrodomésticos tuvo una caída del 50%, la presencia de gente en los cines del 40%; este es muy particular, la venta de motos, que en las ciudades chicas en los pueblos es muy significativo, cayó al 20%; los insumos para la construcción al 30%; y podríamos compartir más datos.

Me voy de las consultoras privadas, voy a la Confederación Argentina a la Mediana empresa, la CAME, Ventas Minoristas Pyme cayeron 28,5%, en el interanual en enero; 25,5 en febrero; las ventas del shoppings se desplomaron al 35% en diciembre.

Dato del INDEC, el patentamiento de autos bajó al 33,5% en el primer mes del 2024, según ADEFA; la consultora Focus Market, el consumo masivo en febrero mostró un retroceso del 13,4% interanual y del 6,6% en enero. Podríamos seguir toda la tarde dando números, paro acá; hago un parate que es, en definitiva, lo que se está viviendo en la economía.

La cifra de inflación desacelerando sirve, pero es una alegría efímera. Veremos que da marzo; pero me gustaría escuchar a los funcionarios, me gustaría escuchar al presidente, plasmar tres o cuatro ideas centrales para revertir esto que acabo de leer, que repito, en términos técnicos, es la recesión y en términos populares, es el parate que vos sentís en la actividad que te esté desarrollando todos los días, todas las semanas y, lamentablemente, ya podemos hablar de todos los meses de este 2024.

