Editorial Paulo Vilouta: "Caso Adorni: Un nuevo Capitulo " (8/05/26) #Vilouta910

Me tomo un minuto como todos los días y cerramos la semana lamentablemente cayendo en el mismo tema porque nos van dando capítulos, hoy decía muy tempranito, las viejas novelas decían escenas del próximo capítulo ¿no? para poder estirarla y uno casi había visto todo, no había ningún tipo de sorpresa ¿no? y hoy con esta novela Adornilandia seguimos casi casi creyendo que está todo sobre la mesa, que está todo terminado, pero hay un gobierno que no reacciona y hoy en vez de estar hablando de los datos auspiciosos del crecimiento de la industria y la construcción con lo que le ha costado esto, el récord histórico de ganancias de YPF, entre otras cosas, tenemos que seguir hablando de Manuela Dorni y su entrevista en el día de ayer en un streaming donde no solamente no aportó absolutamente nada, sino que sigue generando escenas y capítulos de intransigencia y para mi gusto de papelón tras papelón, porque ayer en la entrevista que que dio, además en streaming, más allá de los amigos, no todo el mundo está para para seguirlos, para verlos, y son temas donde uno dice, che está Manuela Dorni, bueno hoy es el día ¿no? hoy es el día donde viene los documentos, donde llega la declaración jurada, no, otra vez los argumentos y algunos que ya no tienen casi ni sentido ¿no? porque cuando ayer a Dorni dice todo el mundo sabía que iba a presentar la declaración jurada antes, a propósito de lo que dijo Patricia Bullrich, no dijo la verdad, porque la verdad es que si él iba a presentar la documentación como tiene que hacerlo lo hubiese hecho el lunes, que tuvo una conferencia de prensa y contacto con con los periodistas ¿no? anticipándose a la propia Patricia Bullrich, que es una fenómena y no sé qué cosa, pero que lo puso en una situación de incomodidad, que es la incomodidad que siente la mayoría del oficialismo y que siente la sociedad argentina, porque no hay que esperar a la justicia, hay que tratar de ganar, en este caso presentando documentación o dando un paso al costado y en caso que esté todo bien, regresando, pareciera que no hay demasiados argumentos en la justicia como para creer que todo esto va a terminar en forma celestial. Ayer también hubo algunos momentos que no tuvieron nada que ver con los tiempos ¿no? porque como llegó a ser vocero de Javier Milei, ¿a quién le interesa cómo Manuel Adorni llegó a ser vocero de Javier Milei?
Lo interesante sería saber cuándo deja de ser vocero y ministro de Javier Milei, complicándolo notablemente en estos tiempos, porque el gobierno todos los días está perdiendo credibilidad, más allá que ayer leía Eduardo Firanza, que hizo un trabajo de campo, no hay ningún candidato que le gane un ballotage a Milei, pero falta mucho todavía y puede aparecer ese candidato y el gobierno se afirma en esta historia, ahí enfrente no hay nadie, mira este es un cachivache, aquel estuvo con tal, aquella estuvo con no sé cuál, no alcanza, hay que armar un país más grande y ayer otra vez lo mismo, otra vez la misma situación, no hay documentos, hay argumentos, yo decía temprano, uno lo invita a Dornich y la verdad que no lo tendría que hacer pasar por un detector de armas, habría que hacerlo pasar por un detector de declaraciones juradas, porque él tendría que estar con la declaración en la mano y blindársela a todo el mundo y no advertir o amenazar de cara al futuro, ya o después, ahora es el momento y además cuando uno es funcionario público no tiene que amenazar a nadie, tiene que presentar los documentos para demostrar situaciones, no para creerse que está en un pedestal y que puede hacer lo que se le da la gana, esto es muy sencillo, desde el primer día repetimos absolutamente lo mismo, ¿cómo se explica? Presentando una declaración de los bienes, parece difícil saber de dónde sacó la plata o cómo llegó a esta última vida, ¿no?
Si ha heredado el 33% de un lote y de un departamento familiar en la plata, pero tal vez en esta Argentina de sorpresas, nos llevamos una buena sorpresa y a Dornich algún día, de acuerdo a sus argumentos, cree que nos va a convencer que todo esto formó parte de una sobreactuación de la justicia y de gran parte del periodismo argentino. Para ir terminando, Patricia Bullrich no está cómoda, Patricia Bullrich tiene autonomía, Patricia Bullrich podrá elegir en el futuro si es candidata a jefa de gobierno, si sigue siendo senadora, si es candidata a vice presidenta, o si decide encabezar un proyecto personal, porque Patricia Bullrich rompió mil veces y se acercó mil veces a distintos espacios políticos, así que me parece que ese no es un problema para Patricia, sino que será un problema para el gobierno de tentarla, de seducirla y de tenerla entre sus filas, porque es una de las políticas con mejor imagen, porque fue candidata presidencial, porque solucionó un tema en los piquetes muy importante y porque le reactivó un montón de temas que políticamente este gobierno merece un aplazo.Y para terminar, yo he trabajado con casi todos en tanto tiempo en el periodismo argentino y durante mucho tiempo estábamos hartos y saturados de ver asquerosidades como 678, Duro Edomar y todos esos payasescos programas militantes que se hicieron con mucho dinero argentino para denostar, para armar campañas y para descalificar todo el que podía tener algún tipo de opinión sobre el kirchnerismo y hoy veo un montón de club de amigos mileístas, 678 mileístas y tratando de justificar todo, diciendo que rápido va la justicia con Adorni y que lento va con Insaurralde, la justicia tiene que ir rápida con todos, porque se quejan que va rápido con Adorni y me parece, y veo confundido y a muchos los conozco, porque no se combate algo corrupto defendiendo presunta corrupción, que nosotros hoy hablemos de la presunta corrupción de Adorni no significa que estemos alentando la corrupción kirchnerista, ni mucho menos, eso forma parte de un pasado, de un daño terrible a una Argentina empobrecida en lo moral, en lo ético, en lo económico, no, no, no, por criticar una conducta parecida del mileísmo al kirchnerismo no nos hacemos kirchneristas, marcamos pautas diferentes, porque creo que había un muro entre el kirchnerismo y muchos espacios políticos y parece que ese muro se está transformando en una medianera chiquita, así que tengamos cuidado con repetir conductas de los viejos programas partidarios del kirchnerismo que hoy parecen estar ahí de pie, atentos a que llame el presidente o atentos a que venga el vocero y a brindar versiones que no sirven absolutamente de nada, porque Adorni sigue en Adornilandia, los documentos no llegan, los argumentos siguen, las promesas persisten y el futuro de un Adorni mejor parece que está lejos.