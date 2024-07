Editorial Facundo Pastor: "Macri lapidario con Milei"

Escuchá el comentario editorial completo de Facundo Pastor acá:

Ayer lo hablábamos con Robertino, ayer lo anticipaba Robertino: hay un informe lapidario respecto a la gestión, sobre todo económica del gobierno de Javier Milei; uno podrá decir si el informe lapidario lo hace alguien de la oposición. No. O si. Después podemos definir qué es oficialismo y qué es oposición. La realidad es que hay un informe lapidario de un Think Thank del PRO; y ese grupo intelectuales está liderado por María Eugenia Vidal.

Es Macri haciendo un balance muy negativo de la gestión de Javier Milei, diciendo, entre otras cosas, que estamos frente al peor arranque legislativo de la democracia; diciendo, entre otras cosas, que lo que está sucediendo en la Argentina, en términos económicos, es verdaderamente delicado.

"La pesada herencia", dice el informe, "habla del país que dejaron Alberto, Cristina y Massa". Ese es el título, inclusive, pero también hace referencia a que había una gran puesta. Los primeros meses que no se terminó cumpliendo. La actividad y el empleo siguen cayendo, dice el informe Macri. Y aún no logran recuperarse; la sociedad banca, pero banca dividida Este es el peor arranque legislativo de la democracia.

Si uno mira esto y ve las críticas que hacen economistas como Miguel Ángel Broda, como el propio Fausto Spotorno, como algunos economistas que a priori uno podría pensar, son cercanos al pensamiento al país con el que sueña Milei, ahí uno empieza a entender por qué hoy el vocero presidencial Manuel Adorni dijo: "No nos vamos a mover ni un centímetro".

Pareciera ser como una suerte de El Gobierno contra todos. O será de alguna manera cierta épica que Milei necesita para cambiar este momento que como hablábamos en la primera parte del program,a se parece a una crisis. Todo este informe lapidario lo hizo la Fundación Pensar ¿Le hará pensar a Milei quiénes son o quiénes deben ser sus socios políticos? ¿Le hará pensar a Milei esto?