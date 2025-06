Editorial Paulo Vilouta: "Destellos delirantes" (03/06/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo minuto como como todos los días después de una semana frenética donde yo estaba deseando Digo ayer, cuando terminé, digo qué bueno,mañana será otro día y empezará otro camino,Otra historia, porque desde el momento de la detención hasta el acto de ayer fue una semana fatal desta Argentina que hoy tiene a la ex presidenta presa, pero una expresidenta que hace unos años nos contaba en forma muy celestial,qué significa la ley para todos los argentinos,Recordémosla,La ley tiene una característica ser general.

No hay una ley para Pedro, Andrés y José,Hay una ley para el conjunto de la sociedad y por lo tanto, todos los ciudadanos deben respetar esa ley,Lo que se estaba discutiendo era la posibilidad del Estado de hacer cumplir una ley a todos sus ciudadanos de manera tal que no significara esta creencia tan enraizada y con razón en la sociedad de que las leyes son para los de abajo, que cuando se está arriba o se tiene poder o dinero, la ley no lo alcanza y que además tenéis una concepción de cómo servís a ese partido.

Yo no creo que tapando corruptos o negando la realidad se sirva al partido,Al contrario, yo creo que la mejor manera de servir al partido es dar ejemplo en el cargo que uno tiene en nombre de ese partido,benditos archivos, doctora, eh?

Realmente encantadora el tono, la master class que nos daba la igualdad ante la ley, la corrupción muy, muy interesante,Gigantesco acto a favor de la corrupción en el día de ayer en Buenos Aires, un gigantesco acto y no vamos a estar discutiendo si son 1180000 gigantesco acto a favor de la apología,Cuando hablamos de apología, la apología significa defender o alabar,a una persona, en este caso que está condenada por corrupción sin un solo argumento en años, demostrando su inocencia porque tuvieron 17 años para decir Che.

Mira, todo esto forma parte de un entramado político judicial para perjudicarnos,Pero no lo demostraron ni los abogados, ni la persona que terminó con la condena ni ninguno de estos que aparecen en los actos levantando voces de proscripción y de no sé cuántas cosas más,yo viendo ayer toda esta movilización en Buenos Aires, me preguntaba por el alcance y por la gravitación a futuro y también me preguntaba por los límites de la justicia para una persona condenada y privada de su libertad, porque no estamos acostumbrados a este tipo de escenarios con relación a los límites,me parece que más allá de la libertad de expresión, eh, que tenemos que cuidar todos y la señora Kirchner tendrá que también utilizar este tipo de derecho.

También la señora Kirchner tendrá que entender que ya no manda, que ya no impone, eh, que fue una característica suya durante mucho tiempo ante mucho funcionario temeroso y ante mucho alcahuete que todo decía Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, por un temor reverencial hacia la señora y creo que ella tendría y todos esos que tuvieron ayer en Comodoro Pique, Salvo López no son muy conocidos que agradecer,no solamente que esté domiciliaria, sino que ella y los otros ocho que han defraudado al Estado en 500000000 $ no hayan tenido encima la carátula de asociación ilícita porque si no, hoy no estaríamos hablando de seis años y no estaríamos hablando como pidieron los fiscales de 12,después tendremos que hablar del el mensaje por WhatsApp.

Esto que la gente mira al cielo y escucha a Cristina, el balcón y las macetas, las visitas,Si viene Lula, si no viene Lula, la manicura, la pedicura, toda esta historia y el show político de todos los días en un barrio de la ciudad de Buenos Aires,yo todo esto lo tomo porque fui educado de una forma por mis padres, por los lugares donde estudié como una falta de respeto, porque la propia doctora hace rato nos daba una cátedra hace unos años que somos todos iguales ante la ley y que los poderosos no tienen ningún tipo de privilegio,Y yo creo que no hay que marcar distinciones en este caso entre aquellas personas,que cumplen con todo y que tienen el derecho a poder vivir sanamente,pero compararlos con los condenados, porque los condenados por corrupción y por estafa al Estado pasan a tener un régimen diferente,Son delincuentes y hay que entender esta situación,con relación a la gravitación y la visión política de de la doctora Kirchner en este mensaje celestial de de los cielos, me parece que todavía hay una parte de la sociedad argentina que incluye a kirchneristas y a macristas que no entienden.que la victoria de Javier Milei es consecuencia del fracaso rotundo de los gobiernos que lo antecedieron,el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se retiró con 180% de imagen negativa fueron un desastre.

Macri no pudo ser elegido,La gente que votó a mi ley no votó a mi ley porque no me dio un ataque de ideas de la libertad,No sabes, soy libertario de toda la vida,votó a Milei por el desastre de los gobiernos que lo antecedieron.

porque la gente se hartó de la inflación,La gente se hartó de la inseguridad,La gente se hartó de ver políticos corruptos,uno festival permanente de corrupción en todos lados y apareció algo nuevo,por los decadentes gobiernos de toda la vida y de los partidos tradicionales en Argentina,Doctora, mi ley no ganó porque tiene pelo largo.

Tiene patillos,Se le gustan a los perros,Les ganó a todos ustedes porque fueron un desastre y con relación al vamos a volver y su rol también me parece que no entendió por qué dice la doctora,Yo no sé si está acabada o no, no me dejan competir porque si compito, pierden desde la tercera sección electoral, doctora, con todo respeto,usted cree que siendo diputada provincial.altera los planes, no altera los planes de su partido,El hecho que gane la tercera donde gana hasta mi abuela si la presentamos por el justicialismo, pero de presidenta a vic a senadora a diputada, terminando cuál era su plan en la tercera sección electoral y diciendo que la meten presa porque le tienen miedo,Le tendrán miedo por la forma como se maneja por sus manejos, por sus costumbres, por sus modos, porque generó un sistema de poder donde hay mucho mueve rabo, no que la ven y mueven la cola y dicen sí, Cristina, por todo, pero no temor porque se fueron con un 80% de imagen negativa.

les ganó Milei,les ganó mi ley que la gente ni lo conocía,y usted iba por la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires.

Con todo respeto, es como estar en el torneo de Primera C de fútbo Usted que estuvo en las grandes Ligas y que tuvo el 54% y el vamos por todo y no sé cuántas cosas más para terminar.

Ayer vivimos un día con muchos destellos delirantes, no discursos irreales, caras de un pasado, algunos impresentables que aparecieron otra vez ahí, que quieren hablar de futuro, que no pueden hablar de presente porque tienen un pasado patético, mucha ficción, mucha idea delirante, mucho creerse cosas que no son ciertas porque pasaron 28 magistrados no leyeron jamás la causa y las pruebas son rotundas y contundentes,mucha ficción mucha realidad libretada, mucha ficción pero hay algunas cosas que nos tienen que dar un poco de tranquilidad porque cuando uno escucha todo esto, el vamos a volver y los mensajes celestiales del cielo y el balcón y la maceta,Uno empieza como tal vez a preocuparse de cosas que no son tan importantes.

Yo creo que ahora lo importante pasa por otro lado y hay cosas que nos tienen que dar tranquilidad a lo que somos ciudadanos de la Argentina,El fallo de la justicia pasó por todas las distancias tendrán que devolver el dinero robado, que son en este caso apenas 500000000 $ con balcón o sin balcón, con banda ancha o sin banda ancha.

Cristina Fernández está presa por corrupción y el peligro que me parece que es la parte importante, No es el balcón El peligro no son las macetas, El peligro no es si viene Lula,Si hay una videollamada con milagro Sala el peligro no es la manicura, El peligro no es la pedicura.

El peligro no son las visitas o el delivery que toca el timbre de San José Tampoco el peligro son los puestos de choripanes, más allá que le molesten a los vecinos ,el peligro no son los mensajes celestiales que vienen del cielo vía WhatsApp, el verdadero peligro es Cristina Fernández ejerciendo cargos públicos porque nos dejó como nos dejó y porque está condenada por corrupción y eso de por vida.

No lo vamos a tener porque está inhabilitada en forma perpetua para ejercer cargos públicos,Quédense tranquilos,Hablarán de indultos,Hablarán de Vamos a volver,Hablarán de una irrealidad absoluta y sublime,Habrá 1000000 de personas,Habrá un montón de cosas y habrá mensajes celestiales por WhatsApp desde el cielo pero hay algo que tenemos que estar tranquilos.

Hay una inhabilitación perpetua por defraudar al Estado y deslo no se vuelve ya fue y forma parte de un pasado ante un presente que tiene que comenzar en el día de hoy, después de un fallo ejemplar de una justicia argentina que quemó todos los libros y comenzó a fallar aún en años electorales 8:20 de la mañana.