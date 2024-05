Editorial Facundo Pastor: "Marca Milei vs. Marca País"

Escuchá el comentario editorial de Facundo Pastor acá:

¿Qué necesita la Argentina en este momento? ¿La proyección internacional del presidente? ¿O la proyección internacional del país? Marca Milei, marca propia vs. marca país, marca argentina, la marca de todos; la de un país que necesita que vuelvan las inversiones, que es cierto; no es que no vayan a volver porque el presidente va y hace un paso de comedia en Europa, pero afecta.

De la foto de familia, prácticamente al repudio sin escalas. Esto lo que pasó en estas últimas 48hs ¿A qué me refiero? de la "Fabulosa reunión con empresarios españoles". Dicho esto por el propio presidente, cuando salió el desayuno organizado por la embajada argentina en Madrid , el sábado por la mañana; a un repudio generalizado en las empresas.

Como bien contaba Robertino, en Argentina anida en 18 mil millones de euros de inversión española y, según comentaron quienes participaron de ese desayuno con el presidente argentino, Milei les habría confiado la urgencia que el país tiene, la urgencia de necesidad de que vengan inversiones extranjeras porque la Argentina lo necesita.

Estaban convocados los principales CEO'S y presidentes de las principales empresas que invierten en la Argentina. Muchos eligieron no ir: No estaba, por ejemplo, Ana Botín. buen nombre ¿no? para una millonaria, Botín. La número uno del Banco Santander; No estaba Álvarez paleta. El nombre uno de Telefónica no estaba Amancio Ortiga, el número uno de Inditex ¿No te suena Inditex? por ahí te suena la marca de ropa Zara. No estaba Florentino Pérez que, seguramente para esta radio futbolera sonará como presidente, segundo mandato a cargo del equipo más popular, más ganador del equipo más importante del mundo como es el Real Madrid. Hablamos de un hombre con un patrimonio personal de 2.300, 2.400 millones de euros.

¿Qué es lo que estamos viviendo, lo que está pasando? La proyección internacional de la marca Milei, en detrimento de la proyección internacional de la marca país; de un país que necesita, como varias veces sucedió a lo largo de nuestra historia, que vengan inversiones extranjeras a generar puestos de laburo y que por supuesto, no se siga destruyendo la industria.

Preguntó Suman Córdoba y asociados en las últimas horas: "¿Milei le dedica más importancia a su proyección política mundial que a resolver los problemas de los argentinos y del país?", y un 54.4% de los consultados dijo que cree que, efectivamente, el presidente prioriza su proyección política internacional, que la resolución de los problemas que este país tiene, que son muchos, podríamos enumerarlos, empezando por una inflación que tiene que seguir bajando y siguiendo por el nuevo fantasma, la economía argentina, que es el desempleo.

El sábado La Nación, no Página 12, La Nación publicó así de grande en su portada que ya se perdieron 65.000 puestos de laburo privados ¿A donde va a parar esa gente? ¿Cómo se busca hoy trabajó en la Argentina? ¿Qué hacen los 12.000, 14.000, 15.000 que también se quedaron sin laburo del empleo estatal? ¿Cuántos son los puestos de laburo que efectivamente se perdieron?

Estos son los temas centrales, mientras hay un presidente que proyecta su propia carrera como una suerte de "Rockstar libertario", como una suerte de líder político mundial, el país sigue teniendo los mismos problemas de ayer. Y de mañana.

Y aparte, me pregunto: ¿Realmente gravita Milei como un líder en la geopolítica? ¿Gravita Milei cuando el mundo y sus intereses abren el tablero del TEG y empieza a mover las fichas? ¿Qué es Milei en todo eso? ¿Qué es?