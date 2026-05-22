Editorial Paulo Vilouta: "Piensen en la gente" (22/05/26) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días y me parece que esta semana si el gobierno argentino recupera un poquito el andar del principio y trata de ser más inteligente y salir de estos atajos donde se metió y creyó que salía fácil y se hundió con el jefe de gabinete y su no presentación de la declaración jurada y esta insólita pelea a cielo abierto entre Martín Menem y Santiago Caputo tiene una semana para sacar pecho, una semana para decir, che, guarda que tenemos una batería de noticias que son auspiciosas para Argentina, no para el gobierno, pero que le pueden servir para salir de esta locura donde hay un presidente sumido en una interna y en defensa de un ministro que lo tienen empantanado y lo tienen frenado con freno de mano desde hace meses. Punto uno, la economía mostró una recuperación importante en marzo, 5,5 de la mano de casi todos los sectores. Ahora después vamos a hacer un repaso con Candelaria, de 15, 14 dieron bien.Construcción e industria, industria 4,6 arriba, construcción 7,6 arriba. Son datos importantes para mostrar, para sacar pecho, para decir, che, cuando en febrero fue malo estuvimos todos deprimidos y se armó un escándalo y se puso en duda todo y aquí y allá. Hoy tienen números para sentirse, che, vamos por una senda que hay que confirmarla, que hay que ratificarla, que después tiene que derramarse los bolsillos, que tiene todavía un camino enorme, pero salimos del rojo y pasamos al verde.

La inflación les bajó de 3,4 a 2,6. Recaudación del mes de mayo, hasta ahora van 22 días los que hemos transcurrido en alza con relación a abril. Repito, 15 sectores en total, 14 dieron bien.Luego de tres meses en baja, subió la confianza del consumidor, esto que todos los meses yo les cuento y eran muy malas noticias, el índice elaborado por la Universidad Torcuato de Itela subió en el último mes. Y si se dejan de jorobar un poquito con estas internas berretas que no le importan a nadie, para ver si el presidente se acerca más a Martín Menem o a Santiago Caputo, o si quiere más a Carina Miley que al asesor estrella y nos dejamos de jorobar con todo esto y se ponen a trabajar en pos de una Argentina que merece a grito salir. Me parece que sería lo más lógico, ¿no? Tendríamos que buscar prioridades en la Argentina, pero en la Argentina hemos elegido el camino de la prioridad que es el enfrentamiento, la falta de respeto, el descalificarnos permanentemente, el estar buscando el origen, el principio para ver quién escribió, quién redactó.Y hoy hablamos de influencers o de gente que escribe en redes sociales y que pareciera tienen una trascendencia institucional en la Argentina que no la tienen ni por casualidad. Hoy el gobierno tiene que pensar que si logra ordenar sus números, que son los números de la Argentina, esto es como en casa, si un día ordenamos el presupuesto, un día ordenamos los números, un día ordenamos nuestro bolsillo y después tendremos que trabajar para que los salarios de los argentinos le ganen a la inflación, para que los jubilados tengan una vida más digna después del desastre que se hizo con la caja jubilatoria de jubilar, jubilar, jubilar, jubilar y no recaudar, no recaudar, no recaudar, porque tenemos 43% de gente negro y poder coser un montón de cosas que están mal. Pero por favor, utilicen la energía para este impulso económico de este último mes que fue verde para la Argentina con el campo, con la minería, con la energía.Salvo la administración pública, los números le dieron bien, hasta los de la pesca. Déjense de jorobar, que si Adorni, que si Caputo, que si Menem, quien escribió, que el principio del tweet. Por favor, sean un poquito más inteligentes o piensen un poquito más en la gente, porque si los números comienzan a funcionar y la economía cambia y venimos de un cimbronazo espectacular, como es una guerra entre EEUU con Irán y Argentina, tuvo autonomía energética, ya tenemos un punto ahí para sentirnos bien.Nos guste o no nos guste mi ley?

Nos gusten o no nos gusten sus foros? Es Argentina y vivimos en Argentina. Y para terminar, hay un sector de ciudadanos en la Argentina, los de la causa de los cuadernos, que realmente se creen que somos todos una manga de imbéciles los argentinos, porque declararon en el 2018, todos ratificando lo que contó el señor Centeno y los cuadernos estos de las coimas. Años después, ocho años después, todos han tenido un vuelco de memoria y todos desmienten lo que testimoniaron hace años atrás.Ayer declaró el portero de Cristina Kirchner del departamento de Recoleta, este señor que había dicho que se la pasaban llevando bolsos repletos de dinero y que el departamento estaba lleno de bolsos y no sé qué cosa, ayer recuperó una memoria, no sé si definitiva o transitoria, diciendo que eso no fue verdad, que el señor Muñoz, el chorro ese de los Kirchner que nos robó casi 70 millones de dólares, iba pocas veces a retirar cartas y no sé qué historia. Un hombre muy generoso, porque me ubicó a mis dos hijas, dijo trabajando en distintos ministerios de la Argentina por 12 años. Mire qué generoso el señor Muñoz, con la guita y con el impuesto de todos los argentinos.Pero por favor, ojalá que ese tribunal esté a la altura, porque ahora todos cambian y todos tienen un argumento de defensa y desmintiendo lo que declararon ocho años atrás, inventando algo que nadie lo puede probar, porque el doctor Bonadio, que fue el juez de la causa, está muerto. Entonces nadie puede saber si Bonadio los presionó, los presionó, como dice esta gente. Por favor, sean un poquito más originales, que alguno vaya con un libreto, aunque sea un poquito más tocado, porque en los cuadernos de Las Coimas, que contó Centeno y que todos se pusieron de acuerdo en aquel momento, los empresarios, el portero, y que todos nos contaron un drama fenomenal de corrupción, hoy declaré por presión y no, la verdad que declaré mal, no, me olvidé.Sean un poquito más serios y ojalá que la justicia esté a la altura de las circunstancias, porque es un caso emblemático y dramático de corrupción en la Argentina. Economía con una fuerte recuperación en marzo, este es un boletín mensual, esperemos que persista, ojalá que sirva para crecer, para mejorar, para estar mejor, que no le sirva al gobierno solamente para ponerse en contra de todos los que no piensan económicamente como ellos y sea el principio de algo, ojalá, porque todos vivimos en Argentina.