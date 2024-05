Editorial Facundo Pastor: "Milei la ve...desde lejos"

Escuchá el comentario editorial completo de Facundo Pastor acá:

Embed

A veces uno mira datos o título de los diarios, los portales, y se pregunta si no hay noticias que parecen noticias de países distintos. Ustedes saben que por esta hoy, por estas frase hay una pelea en el Congreso, que hay un plenario de comisiones, donde se sigue negociando es pues entraré con Robertino en algún detalle. Hay especulaciones de todo tipo. Negociaciones por supuesto políticas contra reloj. Un oficialismo que está buscando un dictamen que cruza los dedos, para intentar llevarse de esta semana una buena noticia.

En el medio, la crisis con el gas. Y en el medio de todo eso un presidente que la mira desde afuera: Milei disertó en Stamford; disertó contra las regulaciones, se reunió con una excanciller, visitó al CEO de Google y fue a decirle al mundo que la Argentina quiere convertirse en una plaza, o en una posición para la inteligencia artificial. Pero casi casi que no hay GNC en las estaciones de servicio.

Digo esto porque tengo la percepción o la sensación de que después la salida de Nicolás Posse y la entrada Guillermo Francos, Milei está buscando profundizar la idea de tener un gabinete que hagan toda la política que él no quiera hacer; esto es lo que quiso decir Francos en las últimas horas. No es que no entiende la política Milei, no la quiere hacer.

El está lanzado en una carrera personal para convertirse en un líder mundial libertario de los nuevos líderes de derecha que hay en el mundo; después veremos si eso marida o tiene que ver con las necesidades del país.

Stamford me queda muy lejos, el CEO de Google también; las regulaciones de las que habló en San Francisco, la cuna de los negocios digitales, también. Repito. Va a ofrecer inteligencia artificial en un país que casi casi, casi casi, se queda sin GNC.