Editorial Facundo Pastor: ¿Qué hay enfrente de Milei?

Escuchá el comentario editorial de Facundo Pastor acá:

Embed

¿Qué hay enfrente de Milei? ¿Qué está pasando en el mapa de la oposición política argentina? Mientras Milei empieza a parecer quedarse con pocas ideas; mientras el Gobierno atraviesa una crisis chiquita, grande, mediana, no lo sabemos todavía, económica, política, de gabinete. Hoy en la Argentina se habla, por si no lo sabes, de un presunto escándalo de inteligencia ilegal que involucraría a ministros de este gabinete

Puntualmente, las versiones indican que Nicolás Posse estaría detrás de maniobras para espiar a muchos de los ministros de su propio gabinete y especialmente a Karina Milei. Si eso no es una crisis ¿Qué es una crisis de gabinete? Pero vuelvo ¿Qué hay en frente de Javier Milei? De este Javier Milei que empieza a quedarse con pocas ideas; que enfrenta la decisión más terrible que es, por lo menos en esta primera etapa, si tiene uno que volver a devaluar porque la inflación se comió aquella evaluación de diciembre. Creo que hay un frente que hay enfrente. Bueno, el tren fantasma tienes enfrente.

Porque tienes una posición tremendamente fragmentada; a una expresidenta como Cristina, que hace acto de vez en cuando, que trasladó el Salón de las Mujeres, al Patria, y que hace acto por Youtube, no sé, la moda del streaming. Un gobernador, incómodo por el affaire de Espinosa. Gobernadores de varias provincias peronistas agazapados, mirando desde abajo una mesa para ver qué se ve en el horizonte; no sabe nada, por supuesto.

Un Massa, que muchos decíamos que se podía convertir en el líder de la oposición, es el líder de otro silencio, porque no apareció nunca mas. ¿Qué hay enfrente de Javier Milei? Está tan desorientado el peronismo, está tan atormentado el peronismo que menos de 24 horas, los propios peronistas volvieron a poner en la agenda política dos de los principales escándalos que hicieron perder al peronismo: la Fiesta de Olivos y el vacunatorio VIP.

La fiesta olivos, recién escuchaban ustedes a Alberto Fernández diciendo... Bueno eso, diciendo eso. Y hoy temprano reapareció Ginés González García, del vacunatorio VIP, ensayando otra excusa como la excusa que ensayó el propio Alberto Fernández recién cuando dijo: "No, la fiesta olivos, había como cien personas si laburábamos ahí". Mentira. Ni el colorista, ni el peluquero, ni no sé quién más tendrían que haber estado en esta fiesta cuando todos estábamos encerrados.

En el peor momento, de mayor debilidad política de Milei, la oposición fragmentadísima y el peronismo, completamente desorientado, vuelven a poner en el centro de la escena dos temas del pasado, dos temas escandalosos: la Fiesta de Olivos, que la vuelve a poner en escena el propio expresidente Alberto Fernández y el vacunario VIP de Ginés.

(Audio de Ginés González García)

"Una cama de Verbitsky, que nunca me quiso", dijo Ginés. El nivel de desorientación que tiene el peronismo, hace que uno se pregunte qué hay enfrente de Javier Milei, cuando el propio presidente se empieza a quedar sin ideas; cuando se supone que había una promesa de renacimiento Argentina que no está llegando, que no estaría llegando; cuando se suponía que la idea del superávit iba a terminar con todos nuestros problemas y tampoco estaría sucediendo; cuando empiezan a ver cifras económicas que nos hacen acordar los niveles de pandemia y, lo que es peor, a los de aquella crisis terminal del 2001.