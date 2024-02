Editorial Facundo Pastor: "Utopía inalcanzable"

Editorial: ¿Y si prueban, parando un poco la mano o parando un poco la pelota o aflojado a esta locura permanente en que se ha convertido la argentina de los últimos meses?. No es de ahora, viene de arrastre. Pero cada vez que cambia el presidente, uno tiene la esperanza de que las cosas se normalicen un poco.

Sin embargo, éste es un país donde un gobernador amenaza con no mandar los barriles de petróleo, una amenaza, que no se puede cumplir tan fácilmente como te contamos en la primera hora, donde se mete el ministro del Interior y le responde en forma paralela con el ministro del Interior, hablando con el ministro de Economía de esa provincia, del ministro de Economía de esa provincia, filtrando las capturas de pantalla de lo que habla en forma.

¿No sienten que están en medio de una locura permanente? Acompañada de un presidente que no sale del ecosistema digital de las redes. Me preocupó ver que ayer domingo, estuvo 4.35hs de actividad digital. 701 likes, 292 retweets.

Quiero que escuchen algo que pasó hoy temprano en la Casa Rosada, donde todas las mañanas se da la conferencia de prensa de el vocero, el portavoz presidencial o vocero presidencial. Me parece que todo lo que sucede en esa charla refleja lo que está viviendo la Argentina y el nivel de locura y crispación con la que estamos viviendo. Escucha:

Quería compartirlo con ustedes para que puedan entender desde la pregunta que hace un colega, a la respuesta que da justamente el vocero presidencial. Hemos convertido permanentemente la agenda publica, en un verdadero disparate. La agenda pública se ha convertido en un verdadero disparate.

Se habla poco de salarios, se habla cada vez menos de inflación. Ni que hablar del tema de inseguridad. Se habla poco de los problemas reales de la gente y las discusiones son de este tipo:

(audio) Quería consultarte acerca de un like del presidente Javier Milei el viernes pasado. Lo voy a leer.Es del usuario "Félix the Meme Lord" dice, 'En La Nación + se están cogiendo al gobernador de Chubut'. La imagen muestra a cuatro periodistas del Diario de la Nación, adultos y al gobernador de Chubut, Torres, como un menor sentado en un sillón. -La verdad es que no lo vi lo que me estás comentando, no entiendo bien cuál es tu preocupación. -¿En qué contribuye un tuit de este grado de violencia likeado por el presidente tratando de y sufriendo una violación al gobernador de Chubut, gracias. -Bueno, la verdad es que me cuesta opinar sobre cosas que no vi. -Cómo están ahora es un segundito, lo podés ver y analizar, me acerco para que lo veas. -No, no necesito ni que te acerques, ni verlo. No lo voy a ver. -No lo vas a ver. -En principio, lo que tengo para decirte es que el presidente Milei, usa sus redes sociales, todo el mundo lo sabe sin community manager y sin intermediarios como forma de tener una como directa con la gente. Es una persona súper respetuosa que defiende la libertad de expresión como nadie. Nosotros hasta soportamos que vos pases por los pasillos filmando oficinas sin pedir autorización, cosa que no tenés por qué, Pero la verdad que por una cuestión de respeto, sería bueno que antes de tuitear cosas para ganar cierta popularidad que claramente careces. La verdad es que me parece que todos tenemos que hacer una buena autocrítica de lo que hacemos. No tengo mucha más explicación que darte.

Tomo esa palabra de de Manuel Adorni, que es la idea de una autocrítica, porque basta con ver cómo se arma la agenda de los temas públicos para que todos en serio, repasemos si podemos pasar el día entero hablando de los likes del presidente, o el propio presidente 4.30hs likeando, y algunas expresiones muy violentas, muy subida de tono como la que recién escuchaban ahí.

Esto que acaba de pasar un periodista que va y le pregunta por esto. Y una respuesta es una metáfora, una síntesis de esta Argentina delirante, en la Argentina que vivimos. Es una lástima que cada día perdamos la oportunidad, en serio, de tener un diálogo un poquito más normal. Un poquito, eh. Un poquito a poquito. Parece ya hoy una utopía.

