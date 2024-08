Editorial Facundo Pastor: "Villarruel va por todo"

Mirá el comentario editorial completo de Facundo Pastor acá:

Creo que en esta vamos a coincidir absolutamente todos. A Victoria Villarruel no se le escapa una, no se le escapa. Ahora, yo no sé si esto es lo que le molesta al presidente, pero es rapidísima de reflejos. Hace un ratito no más acaba de subir, acaba de postear: "Quiero felicitar a @MalignoBMX, el atleta argentino que obtuvo la medalla de oro, por obtener nuestra primera medalla de oro y representar el orgullo olímpico de todos nuestros atletas. ¡Argentina siempre en lo alto!". La foto que postea tiene la particularidad de que, obviamente, en el podio olímpico están no solamente Francia, sino también Inglaterra. A Victoria Villarruel no se le escapa una.

¿Será eso lo que tanto enoja a los libertarios, al "Mileismo"? ¿O será que ya es un secreto a voces que medio en silencio? Saltó anoche, como se dice: Villarroel teje con Macri un armado en la provincia mediterránea de Córdoba. Un armado que cada vez preocupa más al entorno del presidente. ¿Serán estos pequeños gestos de reflejo político de rápidamente armar un tweet lo que causa molestia?

Obviamente, el presidente también se maneja muy bien y es muy rápido, tiene muchos retweets, reflejos y otras cosas más en materia digital. Pero, ¿será eso lo que molesta? ¿O molesta que en silencio Villarruel y Macri, Macri y Villarruel, tejen lentamente un armado político en una provincia que históricamente ha sido muy afín a Macri y a los espacios conservadores?

Victoria Villarroel tiene lazos directos con dirigentes del Gran Córdoba que responden a Mauricio Macri. Incluso hay quienes piensan que muy pronto pueda haber una visita de Villarruel a Córdoba. ¿Será esto lo que le molesta al presidente? ¿Lo de los mensajitos, la rapidez digital o este armado más tradicional, más parecido a la casta, a la vieja política? Pero, penetrando en territorios como Córdoba, como el Gran Córdoba, y como una provincia que, repito, fue siempre muy afín a Mauricio Macri.