Editorial Paulo Vilouta: "La historia de la decadencia" (18/03/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días porque hoy veía un informe donde allá en 1910, que tampoco es en el fin del mundo, la Argentina celebraba el centenario de la revolución de mayo y el país no solamente era una promesa sino una realidad económica contundente. Un ingreso por habitante de seis mil cien dólares, medido en dólares internacionales de 1990, nos ponía pero altísimo a competir con Canadá, con Alemania, con Francia, con Italia.

El país estaba en la cima de un bienestar global en esos momentos, solo por debajo de un puñado de potencias como Estados Unidos, al Reino Unido y Suiza.Ustedes dicen, ¿qué pasó para irnos tan categóricamente a la B? Porque de estar en el top 10 de los países más ricos en 1910, hoy estamos en el 88 y viendo un poco el día de ayer uno se da cuenta porque estamos en el 88, más allá que tuvimos defaulteadores cereales, más allá que tuvimos una decadencia con déficit toda la vida, salvo en alguna excepción como ahora nos está sucediendo, solamente logramos un superávit fiscal financiero en ocho oportunidades. Uno ve el desorden general que tuvo este país, pero viendo estos números que estábamos en el 8 y nos fuimos al 88 de la tabla, pero ¿qué pasó? Nos agarró un tsunami de censos uno tras otro y nos pasó lo que vimos un poco ayer en la Argentina, nos pasó que por un lado en la casa de gobierno veíamos a la mesa política viendo cómo apagar los escándalos de las últimas horas. Adorni más de 947.000 menciones en la conversación digital por el escándalo de Nueva York y la mujer.El caso libra 164.000 menciones solamente el día lunes.

Esto por parte del gobierno que por supuesto hoy no tendría que estar discutiendo nada que esté vinculado a cualquier caso de presunta corrupción. Y del otro lado casi casi una película ¿no? ¿Quién la ha visto y quién la ve? El paso implacable del tiempo ¿no? Para Cristina Fernández y el paso implacable también de un relato que ya resulta reiterativo e increíble.Una Cristina Fernández sentada ayer, más allá de el chistecito, de la formalidad que hay que hacer con las preguntas y el mal humor de esta señora, una mujer con escaso apoyo fue a tribunales por primera vez con una multitud. Ayer había tres gatos locos, solamente ocho micros desde el Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ni siquiera, como no manejan las cajas, ni siquiera ponen la que tienen.Con argumentos increíbles contra un fiscal y contra un juez que murió, que no puede ya defenderse. Ya no es la misma que se defendía sin argumentos pero que entraba a los gritos y haciendo valer el poder que tenía. Llegó detenida, llegó detenida por corrupción, llegó condenada, llegó con tovillera electrónica tapada por un pantalón, llegó casi desaparecida de la escena política argentina a futuro.Porque hoy salvo Parrilli, Rossi, Pietragal, Ayazqui, que tienen un lugar mínimo en el futuro de los argentinos. Teresa García a nivel electoral estaban ahí haciéndole un supuesto aguante. El resto, los que ella gestó, lo que ella generó, sus futuros discípulos, desaparecieron todos.Porque saben que esto es condena más condena más condena. Prisión, prisión y prisión. Y desaparición de lo que son la posibilidad de tomar decisiones y de ser recordada como una líder, una mujer que estuvo dos veces en la presidencia, una vez en la vicepresidencia.

Realmente muy muy flojo y muy decadente. Y ahí llegué a la conclusión. Porque la historia de la decadencia argentina, pasar del octavo puesto al 88, tiene que ver con todo esto.Con políticas que nunca dan resultado. Con gobiernos que están tratando de ver cómo hacemos olvidar un tema incómodo y cómo hacemos para no hablar de temas que realmente tendríamos que hablar y sacarnos de encima la presión de una presunta corrupción. Y con un pasado que lamentablemente, por más que la doctora trate de hacer todo lo posible y echar culpas para un lado y para el otro, realmente a esta altura resulta absolutamente reiterativo y resulta realmente increíble.Ayer en un momento la doctora Kirchner dijo ¿dónde está la plata de los 204 hechos de Coima? Y yo cuando la escuchaba, en el momento que tenía que defenderse, me vinieron a la cabeza tantos nombres, no sólo el de ella y de su marido Néstor Kirchner ¿no? Su ex secretario con más de 70 millones de dólares. Imagínense un secretario con 70 palos. El señor Huiberti cuando dijo el día que murió Néstor en el departamento de Juncala había 60 millones de dólares en efectivo.Doctora, le tiene que preguntar a Julio López, el señor de los bolsos, le tiene que preguntar a De Vido, le tiene que preguntar a Fatala, le tiene que preguntar a su arrepentido contador que inventó en algún momento el dibujo para eximirlos a ustedes con aquel payasesco juez que murió el doctor Ollarbide por un presunto enriquecimiento ilícito. Pregúntele a ellos dónde está la plata porque en la Argentina no está. Con sólo ver la decadencia y con sólo ver la tabla de posiciones que del octavo nos fuimos al 88, la plata en poder nuestro de los argentinos, doctora, lamentablemente no está.