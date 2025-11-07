Editorial Paulo Vilouta: "La Argentina que pasó" (7/11/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días y muchas gracias por acompañarnos que esté reinando en esta semana porque tenemos distintas caras de la Argentina. Me pareció auspicioso escucharlo al presidente de la nación tratando de encontrar lo que necesita Argentina que son inversiones, que el mundo nos crea, que no somos solamente desfolteadores seriales, incumplidores y que toda la vida nos pasamos gastando más de lo que tenemos y pidiendo más de lo que podemos devolver.

Me parece que la Argentina tiene que ir a ese camino y cuando yo escucho al presidente de YPF que dice vamos a tener ingresos por energía que superarán los 30 mil millones de dólares por año y la gente del campo que tanto hace por la Argentina y todo lo que tiene que ver con nuestras cabezas y con la inteligencia y con la ciencia, sumado a la posibilidad de inversiones fuertes y confiables, uno se entusiasma porque es lo que necesita Argentina para alguna vez salir.Les toco dos o tres temas de alta preocupación y después por supuesto tengo que cerrar con el escándalo que vivimos ayer en el primer día de los cuadernos de las coimas que son un papelón. La verdad que cuando uno ve eso y escucha lo que se escuchó en el día de ayer, da ganas de por un ratito sacarnos lo que no nos sacamos nunca porque amamos a la Argentina, decimos che somos argentinos y nos pasa todo esto y nos pasó todo esto y nos da vergüenza. Los 10 temas que más preocupan a los argentinos según D'Alessio Berestain, en primer lugar la incertidumbre por la situación económica del país, en segundo lugar la inseguridad barra delincuencia, en tercer lugar no hay propuestas para el crecimiento y después tenemos corrupción, corrupción de un lado y del otro, acceso fácil a las drogas y dificultades para pagar los créditos o las tarjetas de crédito, para ver dónde estamos parados y dónde tienen que poner la oreja nuestros dirigentes.Ayer se avanzó en la causa de fentanilo, que es otro escándalo que tenemos en la Argentina, donde murieron 173 personas, hay 14 procesados y 6 detenidos. El cuerpo médico forense peritó 40 historias clínicas de las 173 y vinculó a 38 muertes con el uso de este medicamento en malas condiciones.

Hay que agradecer a Dios o a quien ustedes crean en el universo o en alguna otra expresión, no haber caído enfermo en esos tiempos y haber ido a una sala de terapia intensiva, donde podríamos haber sido víctima como estas 173 personas que murieron en nuestro país increíblemente.Me parece que no alcanza con los 14 procesados, con los 6 detenidos, hay que ir con contundencia en las sentencias y hay que explicarle a la sociedad porque esto no es un número ni una estadística, esto es una situación trágica, donde murieron 173 personas y hablamos de fentanilo contaminado. Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, pidió una ley de derribo y radarizar las fronteras después de la avioneta boliviana que cayó con 300 kilos de cocaína. Tenemos más de 700 kilómetros de frontera y es necesario.

Ley de derribo, te piden que desciendas una, dos, si no bajas el avión desaparece y se termina el asunto como hacen en otras partes del mundo. Aquí lo sensibilizamos, le pusimos emotividad, pero una emotividad no encubierta de sentimientos, siempre está la emotividad para estar a favor de los narcotraficantes, la emotividad para estar a favor de los ladrones, la emotividad para estar a favor de los motochorros, entonces me parece que algunos políticos que no aportan absolutamente nada tendrían que aportar algo, o si no decir la verdad, amamos los chorros, amamos los narcotraficantes y queremos que entren a nuestro país como se les dé la gana, porque teniendo 700 kilómetros de frontera, si no radarizamos y si no tenemos una ley de derribo, como dice el gobernador de Salta, se nos va a llenar de avionetas, pistas clandestinas, lo que sabemos absolutamente todos, no es para sorprendernos, pero es para tomar cartas en el asunto. Y para terminar, yo les vengo contando desde hace tiempo lo que iba a suceder en el día de ayer, más allá de la llamada de atención que le hizo el doctor Mendes Signori a la señora Cristina Kirchner, que se cree que es una emperatriz y que puede solamente poner a su abogado frente a cámaras y ella estar ausente, tal vez no quería escuchar de la vergüenza que le debe dar todo lo que se leyó en el día de ayer, todas las imputaciones y todo el lloreo infernal que hubo en la Argentina.Escuchemos a Paul Stark, que es el titular de la UIF, porque vengo escuchando a muchos hombres fuertes de la justicia argentina, como en este caso el fiscal, diciendo que nunca hubo un juicio de esta magnitud y de la cantidad de dinero del cual estamos hablando. Escúchenlo. Yo creo que nunca hubo un juicio de esta magnitud, con tantos elementos probatorios, con un gran trabajo por parte de la justicia, del doctor Bonadío, del doctor Carlos Esterneri, como así también del grupo periodístico del que trabaja Diego Cabo.Yo llevo más de 30 años en fiscal federal, nunca vi tantos elementos probatorios, nunca vi tantas declaraciones, nunca vi tantos datos que acompañan y corroboraron los dichos de Centeno y los cuadernos. Y eso es muy llamativo y es lindo, es lindo que podamos contar con todos esos elementos para tener un juicio oral fantástico. Paul Stark, ayer leía el tuit de la expresidenta y tiene un común denominador tanto en realidad como en esto, y será después en Otesur y en los sauces y en el memorándum con Irán.

Nunca hay un elemento de defensa cierto, siempre la culpa es de otro, nunca hay una prueba para demostrar lo contrario. En realidad la paseó la justicia porque 19 hombres de la justicia comprobaron lo comprobado y no tuvo ningún argumento de defensa. Siempre son cosas de chicana, de poco valor, de comentario de peluquería, pero nunca nada sólido, sustancial para convencer a una sociedad argentina que no formaron parte de una tremenda asociación ilícita.Para cerrar, y vuelvo a repetir, da vergüenza escuchar lo que se escuchó ayer en la presentación y en las primeras cuatro horas del juicio, escuchemos el fiscal Stornelli que nos da dimensión de lo que pasaba en otros tiempos con el matrimonio presidencial, escuchen. Ese momento no vivían ahí, en la capital olivos no vivían ahí y era uno de los puntos de recepción de las recaudaciones, los otros dos puntos eran la casa de gobierno y la quinta presidencial, dependiendo de quién era el recaudador. Por ejemplo, digamos, hay relatos acerca de que matrimonio presidencial no se iba, no subía el helicóptero hasta que no llegaban uno o dos de los dos de los diputados que directamente llegaban ahí.Y había también un mecanismo de traslado, digamos, de traslado del efectivo en los vuelos semanales al sur, en los aviones presidenciales, que de eso se ocupaba personalmente Muñoz.

Y después todas las semanas había viajes al sur donde iban varios, no sé cuántos iban, desde que los aviones, digamos, se cargaba el equipaje, pero los bolsos de Muñoz iban arriba en la cabina y Muñoz iba, por ejemplo, en el fondo sentado, digamos, alrededor de todos los bolsos con las piernas arriba. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué evidencia, qué impunidad es lo que vivió la Argentina y ojalá no se repita y ojalá esto sirva a futuro para controlar a todos aquellos que están con posibilidad de utilizar el poder para enriquecerse y para beneficiarse.Una historia nefasta, esto recién comienza, cuando preguntamos de qué montos estamos hablando nos dijeron 300 presupuestos del hospital Garrahan. Increíble pero verdad. Pasó en la Argentina.Da vergüenza, da vergüenza de verdad.