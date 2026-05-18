Editorial Paulo Vilouta: "Actualidad de gobierno " (18/05/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días y anoche estaba en el canal trabajando y cuando apareció este tweet del presidente de la nación que dice periodistas de mierda 95% dije ay dios mío otra vez no tenemos un minuto de paz ¿no? porque es la argentina y el presidente al borde de un ataque de nervios permanentemente y me parece que el gobierno de Javier Milay más allá de ser en un momento un outsider de ser un hombre muy temperamental con otro tipo de vocabulario donde hoy todo se ha flexibilizado donde uno ve en las redes en los streamings un comportamiento muy particular.

El viernes Facundo hizo una estupenda nota con Daniel Haddad y decía la violencia la sufren los periodistas en carne propia en países como México, como Venezuela, como Colombia donde están amenazados donde son golpeados donde son censurados en Venezuela todavía hay medios como Infobae por ejemplo que no pueden trabajar con narcotráfico de por medio acá es este juego que uno puede entrar o no pero que para mi gusto es de mal gusto ¿por qué?

porque el mileísmo vino a sustituir los malos modales que tenía el kirchnerismo ¿se acuerdan cuando ponían gigantografías para escupir periodistas cuando la señora Cristina nos daba esas cadenas insoportables dando cátedra de cómo hacer y maltratando y pegando bueno ese tipo de costumbres o con programas partidarios como 678 duro de aguantar o no sé cómo se llamaba eso hicieron que entremos en un cansancio generalizado y me parece que el presidente tiene que estar en otra altura un trabajo de la gente de sonda hicieron un relevo de las últimas cuatro horas de mi ley que estuvo en dos streamings en neura y en carajo y en 254 minutos que estuvo el presidente 73 veces insultó y anoche sale a responsabilizar al periodismo argentino de destruir a José Luis Spert ¿por qué? porque en los Estados Unidos el señor Machado se ha prestado una negociación con la justicia se sacó de encima una acusación por narcotráfico hoy veremos si el juez acepta o no si tiene un aval machado o no para que le pongan encima dos cargos brutales lavado de dinero y estafa este es el hombre que presuntamente bancó a esperta en su campaña esperta en su momento no supo y no pudo defenderse porque fue caótica su defensa se acuerdan casi en capítulos y no son los periodistas estimados presidentes Javier Milei los que lo bajaron de la candidatura esper renunció y ustedes habrán estado de acuerdo con que renuncie porque no podía hacer pie que hoy el señor machado hago un acuerdo con la justicia no lo santifica a expert y en el peor de los casos los que destruyeron la reputación como dice usted lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame fueron ustedes mismos si no hubiesen ido si hubiesen animado a ir con expert en la boleta expert reinhard a ver qué sucedía me parece que es una acusación que no tiene sentido y yo no hago corporativa corporativismo no me corto las venas por nuestra profesión porque como en todas las profesiones hay gente buena mala honesta y deshonesta sé que hay opereta para un lado sé que hay opereta para el otro que se inventan cosas pero en el caso puntual despert es como si hoy le atribuimos al periodismo la desgracia del señor adorni el señor adorni lo que tiene que hacer es presentar la declaración jurada y justificar sus gastos salvo que quieran como contó daniel adad aquí hace unos días hablando con facundo pastor que nos quedemos en silencio que seamos sumisos que los que investigan no investiguen y que movamos la cola cada vez que ustedes dan a conocer alguna versión de hechos que no cierran porque no coinciden con la realidad creo que el gobierno se está perdiendo por defender hoy a expert y por maldecir a los periodistas y por defender adorni y echarle la culpa a todo el mundo de dar a conocer algunos logros de la macroeconomía que sirven mega inversión de ipf 25 mil millones de dólares recuperación de la recaudación en el mes de mayo viene muchísimo mejor que los últimos meses hubo un repunte de la industria hubo un repunte de la construcción inflación bajando 2.6 pero no están con el maltrato permanente y nos hacen acordar a las peores etapas del kirchnerismo repito el presidente en 254 minutos insultó 73 veces y creo que esto salvo para el grupo duro del mileísmo para el resto de la gente le causa rechazo encabezar un tweet diciendo periodistas de mierda 95% y la semana anterior cargar durísimo contra mi amiga débora plagiar diciendo que es una genocida porque defiende el aborto hoy el durísimo y maltratando y diciéndole chancho iraní a la señora marcela pagano que además está embarazada es de un mal gusto que no entra en ninguna cabeza comprendo que la lengua se aligeró comprendo que estamos en la era del streaming comprendo en que hay una informalidad en el lenguaje y en las formas pero estamos hablando de un presidente que representa la institucionalidad de una república y que baja una línea permanentemente no solamente con lo que piensa y lo que dice sino a través de sus gestos y de su vocabulario argentina ya tiene bastantes problemas cotidianos hoy estamos que aumentó el tren que aumentó el transporte el problema con los vecinos de bolivia que están en jaque el problema con medio oriente con el petróleo el problema con el bolsillo con los sueldos conversiones de un lado conversiones del otro con un país que vive en campaña que piensa en el 27 y después en el 27 pensará en el 29 y que nunca termina por eso creo que tenemos que serenarnos y arrancar por la cabeza el presidente de la nación para que de una vez por todas argentina argentina no sea siempre a toda hora y en cualquier lugar un país al borde del ataque de nervios ojalá que lo podamos cambiar