Editorial Paulo Vilouta: "A la altura de las circunstancias"

Hay tema uno y tema dos porque sin duda no podemos pasar por alto más esa que hoy sea un día normal y productivo para la Argentina. No hay paro de colectivos. Hoy se puede ir a trabajar. Hoy se puede mandar los chicos a la escuela. Hoy podemos hacer lo que se nos da la gana porque nadie decide por nosotros y podemos tomar un transporte que publicó una cosa Ese transporte privado usó el auto. Si quiero, salgo a caminar salvo con la bicicleta.

Y una cosa es que alguien me imponga desde un sindicalismo el Argentina que huele a viejo y que no genera mucha desconfianza, porque no sabemos porque esta gente vive también en un país donde se vive tan mal. Aún en el dos mil veinticuatro seguimos haciendo este tipo de preguntas un poquito también pasado de moda y determinan que uno llega a una estación y no puede tomar un tren que llega a una terminal de su no puede tomar el subte y que un treinta de octubre los bolsillos estaban flacos y hacer me quedé con el ejemplo del señor que de seis a que pagando ocho cientos pesos por día.

Tuvo que pagar cinco mil dos cientos, osea ese trabajador para poder segar, para trabajar, porque Argentina necesita del trabajo y nosotros necesitamos trabajar. Los argentinos tuvo que poner mucho dinero hacer. También se perdieron las de clase, no algún gremio como etcétera, que también tendría que actualizarse un poquito y bajarse de la tribuna política y pensar que cumple otro rol.

Nada más y nada menos que educar, cerraron las puertas de las secuelas en la provincia de Buenos Aires Cuándo Hoy conocimos que sólo cuarenta y cinco de cada cien alumnos sigan a sexto grado, a tiempo y con saberes básicos de lengua y matemática, porque no se dejan de joder con los paros y solidarios con no se quiere ni y a cinco no sé que y dan clases. Por favor, lean esto. Cuarenta y cinco de cada cien alumnos llegan a sexto grado. Un país casi analfabetos estamos armando.

Si quieres jugar o dedicarse a la política? Dedíquense a la política, a chuparle las medias, Algunos políticos circunstancialmente me. Cuando hay algunos chupa la media. Cuando hay otros, se ponen bravos, cumplan la función que tiene que cumplir. Discutan y y reclamen derechos desde el lugar que tienen que estar. No se sumen a estos individuos pasados de moda que no saben lo que dialogar, que viven desde la extorsión permanente. Por qué hacer cuando evaluaban el paro lo único que hacían amenazar de lo que va a venir más adelante?

Un estilo rechazado por la sociedad Un, estilo que nos sirve, que perjudica a los más pobres. Saben cuánta gente hacer? Agarró el auto, vino a la ciudad, siguió trabajando, hizo su día. Los pobres no pueden sacar el auto. No puede encargar n hasta cuando se le da la gana Ustedes o pagar un estacionamiento. No arruinen a la gente que tiene todavía en un país tan difícil la esperanza y la voluntad todos los días de levantarse para poder tener un futuro mejor.

Ayer Argentina perdió más de ciento cincuenta millones de dólares Aerolíneas Argentina Quetta fundida perdió dos millones de dólares. No viajaron veintisiete mil pasajeros para dirimir la Inter Nita dar de la CGT. Si el señor Pablo mucha acción Pablo mucho. No tiene una idea en la amenaza permanente La falta de respeto es la falta de diálogo. A ver si el si el hermano, si el Papa, si no se que historia que la galletita negro por dentro blanco Porque se esto es que estamos hablando un país donde hoy la gran mayoría de los argentinos tiene esperanza y tiene fe.

Bueno, contribuyan con eso o se creen que la gente no tiene problemas. Se creen que la gente cuando va a comprar comida le sobra la plata. Cuando manda los chicos a la escuela cuando va a pagar las espesa sabe que hay mil problema. Pero sabe que dentro de los problemas ustedes este tipo de sindicalismo Berreta pasado de moda y que no puede poner números sobre la mesa para ver de qué vive. También es un problema.

Tema Dos salió la funcionaria Diana Mondino afuera. Ayer fue llamativo, no de la canciller porque o piso un palito o está en otro planeta. No porque cuando vimos el voto a favor de una resolución que pide el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. Dijimos que raro este voto, no? O qué está votando el Gobierno argentino. la verdad que no hay forma de defenderla a la canciller. Sí, pisó el palito porque el triángulo este de Fierro, no sé qué cosa de hierro de Miley, Javier, Mila y Karina y Santiago Caputo la querían fuera del Gobierno y la verdad muy ingenua. Y si nos pisó el palito y está en otro planeta, también tendríamos que dudar, porque me parece que la canciller nunca estuvo a la altura de las circunstancias.

Y creo que tenemos que ir viendo porque a lo largo de la historia argentina muchas veces utilizó la Cancillería que para mi gusto es un puesto clave tan trascendente como la economía, la seguridad, la educación y la salud. Porque de así generamos los vínculos con el mundo y generamos los negocios que Argentina necesita. Y esta señora, desde el principio al fin, cometió un error tras otro. Y algunos, la verdad que nos daban vergüenza, el error, el comunicado oficial que en vez decir y la Malvina decía las las folk Lance El mapa sin las islas como liberal. Estoy de acuerdo por el proyecto de vida de cada uno.

Es mucho más amplio que un matrimonio igualitario, cuestionó en algún momento. 6Déjenme exagerar, decía la sacan. Si se archivó, preferí no bañarte. Evitarse, no de Piojo. Y es tu elección Listo. Después no te quejes, haya alguien que no le gusta que tengas piojos. El mercado de órganos. Se fantástico, dijo en alguna oportunidad. Pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la casa y cortar en pedacitos para sacarte un reunión. Mercado quiere decir transacción.

Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y a hacer una cadena de favores, dijo la canciller, metiéndose en tema que la iban complicando día a día. No En la base china. Nadie identificó que hubiera personal militar porque los chinos son todos iguales. Tuvo que salir corriendo a pedir perdón porque se sintieron mal estigmatizados Un día se preguntó la Malvinas. Son argentinas? Si desde nuestro punto de vista indudablemente son Argentina, dijo.

Por lo tanto, tienen los mismos derechos que cualquier habitante argentino y hablando esto de los que el personal tiene los mismos derechos porque son argentino, nacieron en suelo argentino. Lo que nosotros consideramos que están en la misma situación. Nuestro régimen legal habla de esto y así se fue metiendo en un sinfín de inconvenientes y de problemas y demostró que no estuvo nunca a la altura de las circunstancias.

Vuelvo a repetir, Cancillería podemos tener alguien de carrera, alguien que se preparó para llegar a esto o podemos compensar o poner a alguien que tenga algún tipo de condición, pero que tal vez sin haber hecho la carrera comete muchos errores.

Bueno, acá tenemos un clarísimo ejemplo de una funcionaria que deja el cargo. No sé si porque pisó el palito No sé por si estaba en otro mundo y voto sin entender lo que estaba votando, pero me parece que nunca estuvo a la altura de las circunstancias y que el Gobierno le dio demasiadas chances porque vuelvo a repetir en la Cancillería. No es solamente reuniones, cócteles, embajadores, diplomáticos y demás, sino que es la relación de un país con el mundo y la vinculación de un país comercialmente para generar la mejor cantidad de negocios.

La señora Mondino deja su cargo. 8No estuvo a la altura de las circunstancias un funcionario más que deja el gobierno de Javier Miley. Andaremos en el número setenta y habría que repasar el porque sino en están en condiciones o no están a la altura Si. La exigencia es muy amplia si las internas muchas veces los dejan en el camino, O sea, hay algo más donde cuesta ser tanto pie en un Gobierno que tiene muy poca gente propia porque no tiene tanto funcionario para poder elegir.

Mire que ahora hay que traer al embajador de los Estados Unidos para reemplazarla, pero con un margen muy cortito de de número de funcionarios propio, sin tener que ir a buscar en lo ajeno o gente capacitada y en un común denominador que la renuncia casi permanente se fue la canciller. No es un tema menor. Tendremos que ver cómo sigue este asunto y vuelvo a repetir. Hay dos tipos de casi sería la cancillería de la cercanía con el Gobierno y a quién hay que compensar por alguna tarea o los de carreras que estudiaron toda la vida para ejercer bien o por lo menos de otra forma, y sabiendo de qué se trata un lugar tan delicado en cualquier país.