Editorial Paulo Vilouta: "Con la enfermedad y muerte no se jode" (19/06/26) #Vilouta910

Me tomo un minuto como todos los días y creo que el título del dislate que vivimos en el día de ayer es con la enfermedad y con la muerte no hay primicias y ayer tuvimos un día de profundo malestar y de mucho exceso en la comunicación argentina después que la señora Florencia Peña alegremente diera una noticia falsa como una noticia más y digo y hablo de el exceso y hablo de la falta de respeto porque hacer también comenzó a discutirse entre otras cosas el rol del periodista el rol de los medios de comunicación los streaming son medios de comunicación pero me parece que por sobre todas las cosas y la calificación periodística que le hacen ustedes los oyentes que eligen o no eligen a los periodistas a los medios de comunicación hay un sentido común y no hace falta ser periodista para ser buena persona no hace falta ser buen periodista para tener educación empatía y saber utilizar tonos conductas y tener un poquito de corazón lo que pasó ayer fue una falta de respeto absoluta no solamente por la mentira por el hecho que no se chequea por el hecho de que hay un formato que todavía es muy amateur muy informal que no tiene un protocolo en los streamings que les da lo mismo estar hablando de a pasar a b a c a d y que juegan con la excusa permanente que cuando les conviene hacen periodismo y cuando no les conviene hacen entretenimiento.

Ayer al mando de ese programa de streaming en la señal Luzu estaba la señora Florencia Peña que trabajó en medios de comunicación siempre que hizo magazines que conoce la actualidad que tiene mucha experiencia que es actriz que es una luchadora porque ha llevado a cabo muchas batallas y que conoce perfectamente y que no puede escudarse con no me dijeron por la cucaracha porque no somos autómatas nosotros trabajamos con una cucaracha donde nos marcan algunas cosas que tienen que ver con el formato del programa con el nombre de un invitado con la temática que vamos pero no dicen decir esto decir el otro no digas esto no digas el otro camina para acá camina para allá no es un control remoto no es un control remoto lo de ayer me llamó poderosamente la atención porque la señora Florencia Peña fue víctima del desastre de Viviana Canosa cuando inventó en canal 13 una denuncia contra un grupo de personas acusándolos de pedófilos abusadores sexuales y un montón de cosas más ese programa fue levantado porque la señora tuvo un rating circunstancial de los disparates y las acusaciones que hacía con la gente y el canal no estaba de acuerdo con esa situación y me extraña mucho que Florencia Peña que fue víctima de Viviana Canosa y todas sus mentiras y todo su dislate ayer haya cometido el mismo error haciendo lo mismo porque la misma Florencia Peña afectada en su momento por la locura y el desquicio de la señora Viviana Canosa le pedía esto a los periodistas de los medios de comunicación hace poco tiempo en la escúchenla hay un límite loco y de esto también es cómplice el periodismo y yo hago un pedido al periodismo en este momento de que frenen un toque la pelota y de que tenga mucho cuidado con lo que con lo que escriben en sus titulares porque por clics y por rating están haciendo cualquier cosa bueno ahí tiene razón yo le pido a los periodistas bueno también le pedimos a Florencia Peña Florencia te pedimos a vos que seas prudente que por un clic o por un like en la época del twitter y en la época del instagram sea responsable porque la familia Messi es una familia hermética es una familia educada es una familia ubicada podría siendo argentinos como somos nosotros llevarse por delante a todo el mundo porque tienen a un hijo como es leonel que levanta los corazones de la gente la gente lo ama la gente lo tiene en el alma y nunca lo hicieron la emoción de leonel abrió una puerta para que tuvieran que alguien pensar qué pasa con leonel tiene algún problema no sabíamos cuál era nosotros sí pero mantuvimos un prudente silencio porque con la enfermedad y con la muerte no se jode y así como Florencia vos estás pidiendo acá ojo los títulos que ponen ojo los clics no sé qué cosa hiciste exactamente eso y mucho peor porque mataste a una persona en vida y porque generaste un momento nefasto que ojalá termine acá y no tenga ningún tipo de influencia e incidencia en el círculo de la selección o en cualquier resultado que alguien te puede poner algún tipo de responsabilidad creo que la responsabilidad única no es de florencia peña acá los extreme tienen que saber que son medios de comunicación yo comprendo la informalidad yo comprendo que se dice cualquier cosa que hay gente tirada que se ríe que es guaranga que utiliza un vocabulario yo también digo malas palabras pero no vivo haciendo cualquier cosa o diciendo cualquier cosa riéndome de la gente la cara no hago ese tipo de cosas porque tenemos un formato como personas más allá que somos periodistas y tenemos la responsabilidad de un micrófono y uno de los capitales de este streaming del uso es el vínculo con messi porque la generosidad de messi le abrió la puerta a nicolás ochiato y a diego leuco para que le hagan una nota que recorrió el mundo y no se lo dan a cualquiera se lo dan a ellos porque les tenían confianza la nota los seguidores los auspiciantes tiene una base muy sólida en lo que es mesi por eso ayer decidieron echar a patadas a los productores estos que tienen ahí que son improvisados o chicos que creen que saben todo y no saben nada y a la señora florencia peña que también fue echada de la señal porque son medios de comunicación y porque hay una industria atrás de todo esto no es venir a decir cualquier cosa se nos cae los anunciantes nada no importa es lo mismo pido perdón se terminó una falta de respeto absoluta no sé si alcanza con el perdón tengo entendido que la mamá hasta disculpó porque gente seria y hay gente que está pasando un mal momento pero nadie absolutamente nadie tiene la posibilidad de creer que la enfermedad y la muerte forman parte de una primicia los argentinos de buena fe y que tenemos algún tipo de sentimiento y tenemos corazón no nos reímos de las falsas noticias como la señora peña ayer en ese streaming se reía como si estaba dando una noticia más de las que pueden trascender en el medio de un streaming que la mayoría son noticias o comentarios sin ningún tipo de sustento no nos reímos de los problemas de la gente acompañamos si hay un dolor y estamos siempre chequeando y cerca cuando pasa una cosa de estas porque repito la enfermedad y la muerte no son primicias y para terminar terminemos también con estos cuatro o cinco deforestados mentales que tenemos que tienen una obsesión por hacerle creer a la gente que cuanto peor las cosas funcionen mejor y beneficio para ellos o para sus ideas políticas Messi no está en el medio de ningún tipo de discusión porque Messi es del 99,9 por ciento de los argentinos la gente no mezcla a la gente le interesa poco o mucho lo sabremos en el tiempo si le dio la mano a Trump si le regaló la camiseta la gente no mezcla dejen de mezclar a la gente con conceptos y con ideas que solamente le pertenecen a ustedes repito están deforestados mentalmente no tienen la posibilidad de pensar de razonar de vivir una emoción viven enojados viven armando campañas viven destituyendo viven creciendo que si estamos mal nos va a ir mejor terminen con esta historia porque Messi es de todos los argentinos y la mayoría de los argentinos la gran parte de los argentinos no jugamos a ningún tipo de grieta no estamos en ningún club de la desesperanza y tomamos el fútbol con la emocionalidad que el fútbol merece en un país donde pasan cosas muy difíciles donde mucha gente la pasa mal y el grito de gol o la camiseta 10 o la camiseta de todos estos chicos de escalón y de este grupo por momentos les hacen pensar que hay otra forma de sentirse mejor